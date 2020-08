Herätys: Asumistaidot ovat hukassa, poliitikotkin voivat olla kaupallisia, kuinka helsinkiläismiehestä tuli Tahitin sotapäällikkö?

Sähkösopimuksen tai kotivakuutuksen hankinta ei ole kaikille itsestäänselvyys

Asumisen taidot ovat monilta asukkailta hukassa, sanoo Isännöintiliitto. Liiton johtaja Marianne Falck-Hvilstafeldt kertoo, että isännöitsijöille välittyy yhä enemmän se, että kaikkien asukkaiden tietämys ei ole aivan ajan tasalla. Isännöitsijöille on ihmetelty esimerkiksi sitä, että omistusasunnosta on maksettava yhtiövastiketta. Kaikki tahot eivät ole yksimielisiä siitä, että asumisen taidoissa näkyisi selvää heikentymistä. Suomen Vuokranantajat ry:n päälakimiehen Tarik Ahsanullahin mukaan asumisen taidot ovat kehittyneet pikemminkin parempaan kuin huonompaa suuntaan.

Politiikkaan on astumassa some-vaikuttajien sukupolvi, jolle on luontevaa tehdä kaupallista yhteistyötä

Vihreiden Jasmin Hamid ja Fatim Diarra sekä nyt-liikkeen Joel Harkimo ovat kaikki tehneet kaupallista yhteistyötä sosiaalisessa mediassa. Ilkka Kemppinen / Yle

Vihreiden varapuheenjohtaja Fatim Diarra aiheutti viime viikolla kohun, kun hän kertoi tehneensä yhteistyösopimuksen Helkaman kanssa. Poliitikkojen ja elinkeinoelämän suhde on kuitenkin aina ollut tiivis, ja monet kunnallispoliitikot voivat edistää oman alansa toimintaedellytyksiä politiikassa. Mitä jos poliitikon päivätyö on some-vaikuttaminen? Onko ura politiikassa silloin automaattisesti tuomittava?

Kulttuurivieras Anna Tuorin mielestä taidetta vaivaa poliittinen korrektius

Anna Tuori on sukupolvensa lahjakkaimpia taidemaalareita. Nella Nuora / Yle

Kun taidemaalari Anna Tuori oli 14-vuotias, hän luki Vladimir Nabokovin eroottisen romaanin Lolitan ja samastui tarinan keski-ikäiseen mieheen. Kokemus osoitti, mitä taide voi parhaimmillaan tarjota: näkökulmia maailmoihin, joita ei itse jaa ja joihin ei muuten pääsisi.

– Juuri taiteen avulla voimme nähdä maailman toisen kautta. Siihen ei liity vaatimusta, että toisen teot pitäisi hyväksyä. Siihen ei liity myöskään riskiä, että minusta tulisi sen toisen kaltainen, Tuori sanoo. Tuorille taiteen tehtävä ei ole olla moraalinen tai opetuskertomus. Se ei kuitenkaan tarkoita, että taide olisi vailla moraalia.

Kuka oli helsinkiläinen Peter, joka hyppäsi laivaan 300 vuotta sitten ja päätyi Tahitin kuninkaan hoviin?

Helsinkiläistä Peter Hagersteinia esittävä hahmo kuvan keskellä lannevaatteeseen pukeutuneena. Maalauksen teki brittitaiteilija Robert Smirke vuonna 1799. AOP

Peter Hagerstein oli Helsingistä kotoisin oleva merimies ja seikkailija, joka 1700-luvun lopulla päätyi asumaan Tahitille. Hän loikkasi rantaan saarella käyneestä brittilaivasta ja ryhtyi niin sanotusti natiiviksi: oppi kielen, löysi paikallisen vaimon, yleni Tahitin kuninkaan sotapäälliköksi ja tulkiksi ja eleli saarella elämänsä loppuun saakka. Vaikka Tahitilla Hagersteinin muisto on säilynyt hyvin, Suomessa hän on tuntematon hahmo. Suomalaistutkija Jukka Siikala on selvittänyt hänen tarinaansa.

Maan keskivaiheilla aurinkoista

Yle Sää

Sadekuuroja syntyy päivällä etelässä, Pohjanmaalla sekä Lapissa. Maan keskivaiheilla on aurinkoista ja samoilla alueilla on yöllä hallaa.

