Koronan toinen aalto iski Kainuuseen – kuhmolaisia ei pelota, mutta enää ei luoteta lintukotoon

Kuhmon kaupungissa on todettu kahdessa päivässä viisi uutta koronavirustartuntaa.

Kainuussa on todettu kahdessa päivässä kuusi koronavirustartuntaa. Ennen näitä tartuntoja koko kesän aikana on todettu vain kolme yksittäistapausta koko maakunnassa.

Uusista tartunnoista viisi on Kuhmossa ja yksi Kajaanissa. Lauantaina tehdyn pienen katugallupin perusteella uudet tartunnat eivät kuitenkaan ole saaneet kuhmolaisia pelkäämään.

Kuhmolainen Pirkko Mähönen käytti lauantaina kahvilan tiskillä suositusten mukaisesti kasvomaskia ja siirtyi terassille, pitääkseen hyvät turvavälit.

– Ei minua pelota, mutta kyllähän se mietityttää. Turha on kuvitella, että suojassa oltaisiin vaikka kuinka syrjässä asuisi, Mähönen sanoo.

Samaa mieltä on Kaija Keil, joka kävi noutamassa kangasmaskin kaupungintalolta lauantaina.

– Ei todellakaan pelota, kun olen perusterve ihminen. Mutta onhan se todella huolestuttavaa, että yhtäkkiä pompsahtaa, Keil sanoo.

Perjantaina voimaan astunut maskisuositus ei ollut vielä lauantaina saanut kaikkia kuhmolaisia pitämään maskia julkisilla paikoilla. Lahtelainen Sari Hyrkäs oli käymässä Kuhmossa ja jopa vähän ihmetteli maskien harvaa käyttöä.

– Olen pahoillani, että korona on tullut Kuhmoon. Olen Lahdesta kotoisin ja käytän aina suusuojaa. Toivoisin, että täälläkin alettaisiin käyttää, ettei tauti leviäisi enempää.

Kevään ja kesän aikana kotioloissa pysytellyt Ritva Mustonen uskoo, että koronan toisesta aallosta selvitään, kunhan hygieniasta ja muista säädöksistä pidetään kiinni.

– Pitää vain jatkaa samaan malliin kuin tähänkin asti. Luultiin, että ollaan lintukodossa, mutta ei ollakaan, Mustonen sanoo.

Hyvä muistutus siitä, ettei virus ole kadonnut

Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä on kahden päivän aikana pitänyt useita tiedotustilaisuuksia ja vastannut kuntalaisten kysymyksiin. Määttä tiivistää tilanteen kolmeen sanaan: yhteisöllisyys, rauhallisuus ja inhimillisyys.

– Yhteisöllisyys voi nyt olla voimavara. Voimme tukea toista ja huolehtia, että viranomaisten suosituksia noudatetaan.

Inhimillisyyttä Määttä korostaa esimerkiksi siinä, ettei ketään sairastunutta syyllistettäisi ja muistettaisiin, että viruksen leviämisen estäminen on jokaisen kainuulaisen asia.

– Tämä tilanne olisi voinut sattua meistä kenelle tahansa. On selvää, että virusta on Suomessa ja se leviää ihmisten myötä. Siten se on tänne Kuhmoonkin tullut, Määttä toteaa.

Hallintojohtaja Juhana Juntusen mukaan ei ole aihetta paniikkiin, vaan jokaisen on otettava rauhallisesti.

– Tämä on hyvä muistutus siitä, ettei virus ole mihinkään kadonnut. Varmaan kesällä asia pääsi unohtumaan. Niin kauan kuin rokotetta ei ole, pitää suhtautua vakavasti.