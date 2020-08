Suomen Yrittäjät: Pääministerin tehtävä ei ole kertoa yritykselle mitä tulee tehdä – Marinin kommentit herättivät keskustelua yrittäjäpuolella

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toivoo pääministeri Sanna Marinilta (sd.)enemmän yritysten ja yrittäjien problematiikan ymmärrystä.

Pääministeri Marin kritisoi tänään Ylen Ykkösaamun haastattelussa metsäyhtiö UPM:ää Kaipolan tehtaan sulkemisesta. Asiasta nousi kiivas keskustelu pian haastattelun jälkeen, ja myös Pentikäinen otti asiaan kantaa Twitter-tilillään.

Syvä huokaus. Pääministeri @MarinSanna antaa miljarditolkulla investoivalle UPM:lle neuvoja siihen, mihin investoida, ja haikailee työllisyyslääkkeeksi irtisanomisten vaikeuttamista. Tällä tiellä yrityksillä on tässä maassa kylmä kyyti. #yrittäjät #ykkösaamu — Mikael Pentikäinen (@jmpentikainen) 29. elokuuta 2020

– Ymmärrän sen, että kukaan ei tykkää siitä, että UPM suunnittelee Kaivolan tehtaan sulkemista. Se iskee työntekijöihin ja myös moniin yrityksiin, jotka ovat tehdasta palvelleet. Mutta me ulkopuoliset emme tiedä niitä tosiasioita, joita siellä on. Pääministerin tehtävä ei minun mielestäni ole lähteä kertomaan yksittäiselle yritykselle, eikä varsinkaan sellaiselle, joka tekee jatkuvasti suuria investointeja, että mitä pitää tehdä tai jättää tekemättä, Pentikäinen sanoo.

Irtisanomissuojan vahvistaminen herätti huomiota

Marinin haastattelussa Pentikäisen huomio kiinnittyi kahteen asiaan, jotka hän kokee ongelmallisiksi yrittäjien näkökulmasta.

– Yksi oli keskustelu työajan lyhentämisestä ja toinen hänen pohdiskelunsa siitä, pitääkö irtisanomissuojaa vahvistaa. Jos me lähdemme ajamaan yleistä työajan lyhentämistä ja vaikeuttamaan yritysten irtisanomista, se johtaa siihen, että tämä on aikaisempaa huonompi paikka yrittää ja työllistää. Poliitikkojen tehtävä on työskennellä sen puolesta, että Suomessa on mahdollisimman hyvä yrittää ja investoida, Pentikäinen toteaa.

Myös Helsingin Sanomien haastattelema (siirryt toiseen palveluun)Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan haastattelun sävy oli yritysten ja elinkeinoelämän näkökulmasta hämmentävä.

– Pitäisi rakentaa yhteistyötä ja kannustaa yrityksiä, eli sävy oli yritysten ja elinkeinoelämän näkökulmasta hämmentävä, Häkämies kommentoi Helsingin Sanomille.

Pentikäisen tviitit ovat herättäneet Twitterissä kiivasta keskustelua aiheesta ja myös pohdintaa UPM:n yritysvastuun kannosta. Marin painotti Ykkösaamun haastattelussa, että tehdas on ollut kannattava, ja ihmetteli, miksi se oli suljettava vakavan talouskriisin keskellä työllistymistilanteen ollessa muutoinkin haastava.

Myös toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola tviittasi hämmestelevänsä yhtiön päätöstä sulkea tehdas.

Samaa mieltä pmi @MarinSanna kanssa, että UPM on kannattava ja voittoa tuottava yritys, joka on palkinnut omistajiaan runsailla osingoilla. Tavallisen ihmisen on ymmärrettävästi vaikea ymmärtää yhtiön päätöstä sulkea Kaipolan tehdas #kuneimikäänriitä #ykkösaamu @STTKMikonkatu — Antti Palola (@AnttiMPalola) 29. elokuuta 2020

Pentikäinen näkee asian sen sijaan UPM:n yritystoimintaa tukevana ratkaisuna.

– Vaikka UPM päätyisi tehtaan sulkemiseen, se kantaa edelleen laajaa yhteiskuntavastuuta. Ja tietysti yritys kantaa laajaa yhteiskuntavastuuta parhaiten niin, että se pitää huolen kannattavuudestaan ja taloudellisesta kunnostaan. Jos yritys ei ole taloudeltaan terve, se ei voi investoida eikä työllistää. Yrityksen päästäminen huonoon taloudelliseen tilaan on huonoa yhteiskuntavastuun kantamista, Pentikäinen toteaa.

Yrittäjät myös tyytyväisiä hallitukseen

Yrittäjien toimitusjohtajana Pentikäinen haluaa kuitenkin myös painottaa, että lähtökohtaisesti Yrittäjät ovat olleet tyytyväisiä hallituksen toimiin.

– Yhteistyö hallituksen kanssa on sinällään mennyt hyvin ja yrittäjät arvostavat monia asioita, joita hallitus on koronakriisin aikana tehnyt esimerkiksi yritystukirintamalla. Vaikka joku voisi tulkita, että olisi suurikin vastakkainasettelu, niin sellaista ei ole ollut, Pentikäinen summaa.