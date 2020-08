Herätys: Jäljityssovellus Koronavilkku julkaistaan, mihin alanvaihtajan kannattaa suuntautua, kansainväliset opiskelijat jumissa kotimaissaan

Tällaisella kännykkäsovelluksella koronaa ryhdytään torjumaan

Tartuntaketjujen katkaisua helpottava Koronavilkku-mobiilisovellus julkaistaan maanantaina, jolloin sen voi ladata maksutta puhelimeen yleisimmistä sovelluskaupoista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo kello 14.00 alkavassa tilaisuudessa, millainen merkitys sovelluksella on osana hallituksen hybridistrategiaa ja millaisia mahdollisuuksia sovellus tarjoaa koronaepidemian ehkäisyssä. Lue Koronavilkusta lisää täältä.

Palaako muotiteollisuus Suomeen? Mistä uudet työpaikat?

Uudet työpaikat syntyvät joskus yllättäville aloille. Kuvassa ohjelmoidaan sykemittaria. Juha Kivioja / Yle

Syksyn alku on pudottanut suuren määrän irtisanomisuutisia. Edessä on monille työnhakua ja alanvaihtoa. Mihin nyt kannattaa suuntautua, jos haluaa vaihtaa alaa?

Manushi Bashini on Oulussa, mutta kaikilla kansainvälisillä opiskelijoilla ei ole yhtä hyvä tilanne – moni heistä on jumissa kotimaassaan

Koulutuspalvelupäällikkö Annu Perttunen ja toisen vuoden opiskelija Manushi Bashini. Paulus Markkula / Yle

Lukuvuosi on alkamassa, mutta ulkomaalaisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden Suomeen tulo takkuaa koronan vuoksi. Matkustusrajoitukset voivat vaikeuttaa tuloa tai pahimmillaan jopa estää sen. Monien maiden lähetystöt ovat olleet suljettuina, minkä vuoksi opiskelijat eivät ole välttämättä edes päässeet hakemaan oleskelulupia.

Espanjassa on eniten uusia koronavirustartuntoja EU:ssa – nuoriso joutui syntipukiksi

Nuoret hengasivat Barcelonan puistoissa sunnuntaina. Maskin käyttö on Espanjassa pakollista. Eduardo Rosales

Viime kahden viikon aikana Espanjassa on rekisteröity lähes 90 000 koronatartuntaa. Maassa on nyt eniten uusia tartuntoja EU:n alueella väkilukuun nähden. Syyttävä sormi kohdistuu nyt erityisesti nuoriin, kun tartunnan saaneiden keski-ikä on laskenut merkittävästi kevääseen verrattuna. 16-vuotias Lula Vila sanoo Barcelonassa, että pitkän karanteenin jälkeen moni on halunnut ottaa kaiken irti kesästä. Vilan mielestä kuitenkaan pelkästään nuoria ei voida syyttää tartuntojen nopeasta kasvusta.

Pilvistä ja sateista

Yle Sää

Maan etelä- ja keskiosassa on melko pilvistä ja monin paikoin sataa. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Lapissa voi ukkostaakin, mutta päivän mittaan pohjoisen sää kuitenkin poutaantuu. Päivälämpötila vaihtelee 10:n ja 18:n asteen välillä. Merellä ja Saimaan vesistöalueella pohjoisenpuoleinen tuuli on navakkaa tai kovaa.

