Helsingin Senaatintorin jättiterassi oli niin suosittu, että nyt keskustellaan jo toiminnan jatkamisesta – Kävijöitä oli arviolta 400 000 tänä kesänä

Helsingin paraatipaikalle rakennettu Senaatintorin jättiterassi saavutti suuren suosion avaispäivästä alkaen. Terassin toiminnasta vastaavan Torikortteleiden kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer kertoo, että enakkoarvioiden mukaan Senaatintorin terassilla vieraili sen aukioloaikana heinä–elokuussa noin 400 000 asiakasta.

Paitsi kaupunkilaisten, myös turistien suosima terassi suunniteltiin alunpitäen yksivuotiseksi helpottamaan ravintoloiden korona-ahdinkoa, mutta nyt yrittäjät toivovat toiminnalle jatkoa.

Terassi sulkeutuu tältä kesältä

Helsingin ydinkeskustassa Senaatintorilla sijaitseva yhteisterassi oli tältä kesältä sunnuntaina auki viimeistä päivää. Terassille perheineen tullut helsinkiläinen Janina Svatichin toivoo, että Senaatintorin terassin toimintaa jatkettaisiin myös ensi vuonna.

– Ilman muuta toivon, että toiminta voisi jatkua. Hienoa, että tällainen paikka löytyy täältä.

Torilla toimineen Bites Burgersin toimitusjohtajan Hermanni Jaatisen mukaan tori on oiva paikka liiketoiminnalle.

– Tämä on isoimpia toreja kaupungissa. Täällä ihmiset liikkuvat ja täällä on hyvä tehdä myyntiä.

Torikortteleiden kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer sanoo terassin toiminnan saaneen laajalti kiitosta.

Yrittäjät hämmästelevät kritiikkiä, jonka mukaan terassitoiminta ei välttämättä sovi historialliselle aukiolle.

Bar Runarin vetäjän Roni Saaren mielestä torille sopii hyvin myös terassin toiminta.

– Kuulostaa hieman kummalliselta. Tämä on hyvä paikka tällaiselle toiminnalle. Tänne paistaa aurinko aamusta iltaan.

"Terassi hyödyksi myös muille keskustan toimijoille"

Torikortteleiden kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer kertoo arvioiden kahden kuukauden aukiolon aikana saavutetusta asiakasmäärästä ja toiminnan yleisestä onnistumisesta täsmentyvän lähiviikkoina. Terassilla oli kaikkiaan 830 asiakaspaikkaa.

Yrittäjät korostavat, että terassi on paitsi toiminut koronapuskurina ravintola-alan yrityksille, se on tuonut myös kaivattua elämää kaupungin keskustaan.

– Tämä on varmasti ollut hyödyksi myös monille muille keskustan toimijoille, Torikortteleiden kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer summaa.

Pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) mukaan keskustelut terassin tulevaisuudesta käynnistetään lähiaikoina.

– Selvä lähtökohta on, että jos kokeilu on onnistunut, selvitetään mahdollisuutta pysyvämpään toimintaan. Olen iloinen, että korona on mahdollistanut tällaisen kokeilukulttuurin Helsingissä ja että Senaatintorin terassi on ollut suuri menestys.