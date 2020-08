Kainuun koronatartuntojen määrä nousi kuuteentoista – pandemiapäällikkö: "Tässä on ollut huonoa tuuria mukana"

Kainuussa on todettu perjantaina esiin tulleesta tartuntaketjusta jo 16 koronatartuntaa. Arkistokuva.

Kainuussa on todettu perjantaina esiin tulleesta tartuntaketjusta jo 16 koronatartuntaa. Arkistokuva. Elisa Kinnunen / Yle

Kainuussa on koronatartuntojen määrä kasvanut kahdella eilisestä. Tällä hetkellä positiivisia testituloksia on 16. Kainuun pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoo, että altistumisia on kaikkiaan 150 -160.

Tartunnan saaneista 15 on Kuhmosta ja yksi Kajaanista. Kaikki ovat aikuisia. Tartunnan saaneiden keski-ikä on alle 30 vuotta.

Altistumisia on myös muissa Kainuun kunnissa, Kuhmon lisäksi ainakin Kajaanissa ja Sotkamossa, mahdollisesti myös muissa kunnissa. Yhtä selkeää paikkaa tartuntaketjulle ei ole.

– Vapaa-ajan illanvietto, harrastustoiminta sekä työpaikat ovat kaikki paikkoja joissa altistumisia on tapahtunut. Kukaan ei ole ollut tietoisena liikenteessä. Tässä on ollut hirvittävästi huonoa tuuria mukana, Koukkari sanoo.

Kainuussa on ollut pitkään hiljaista, kesän aikana on tullut ilmi vain muutama yksittäistapaus. Keväällä Kainuussa oli samankaltainen rypäs tartuntoja.

Koukkari arvioi, että vielä tällä viikolla voi näkyä tartuntoja, jotka liittyvät altistumisiin. Syyskuun ensimmäisellä viikolla pitäisi rajoitustoimenpiteiden näkyä.

– Altistuneita on niin paljon, että vielä voi tartuntoja tulla. Ensi viikko mittaa rajoitustoimien onnistumisen.