Lapin suurin matkailukonserni aloittaa yt-menettelyn – Lapland Hotelsin ja Lapland Safariksen neuvotteluilla vaikutuksia 2 000 työpaikkaan

Ohjelmapalveluyritys Lapland Safariksen lisäksi yt-neuvottelut koskevat Lapland Hotelsia, joka on yksi Suomen suurimmista hotelliketjuista. Tapio Nykänen

Yt-neuvottelut koskevat koko Lapland Hotels Oy:n ja Lapland Safaris Oy:n henkilökuntaa, johon kuuluu yhtiöiden ympärivuotiset, vakituiset työntekijät. Lapland Hotels ja Lapland Safaris ovat Nord European Invest Oy:n tytäryhtiöitä ja konsernin liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa vuodessa.

– Yt-neuvottelut koskevat koko matkailualueen henkilöstöämme ja suurimpia yhtiöitä, Lapland Hotelsia ja Lapland Safarista. Tässä taustalla on epävarma tilanne siitä, kuinka paljon Suomeen saadaan kansainvälisiä matkailijoita, toteaa Nord European Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Soini.

Lapland Hotelsin ja Lapland Safariksen asiakkaista on vuositasolla noin 75 prosenttia ulkomaalaisia matkailijoita.

Yt-neuvottelujen piiriin kuuluvat kaikki 342 Lapland Hotels Oy:n ja Lapin Safaris Oy:n työntekijää, mutta uhattuna on myös 1 700 kausityöntekijää, joista 1 400 on työskennellyt Lapland Hotels ja Lapland Safaris Oy:ssä. Autotestikeskus Muoniossa on työllistänyt talvisin noin 300 kausityöntekijää.

– Kausityöntekijöiden kohtalo riippuu eurooppalaisten asiakkaidemme työntekijöiden maahantulon edellytyksistä, toteaa hallituksen puheenjohtaja Pekka Soini.

Nord European Invest Oy:n tytäryhtiöt työllistävät vuosittain myös noin 300 alihankkijaa, joista suuri osa on pienyrityksiä.

Lappiin odotetaan tällä hetkellä hallitukselta päätöstä siitä, voidaanko Lappiin tuoda matkailijoita niin sanotussa matkailukuplassa turvakäytävää pitkin. Lapin matkailutulo on noin yhden miljardin luokkaa vuositasolla.

Juttua päivitetään.

