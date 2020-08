Tiktokin myynti käy entistä kiharaisemmaksi – Kiina vaatii kaupalle erillistä lupaa

Kiina on päivittänyt listaa erillisluvan vaativista teknologiakaupoista.

Bytedancen aikeet myydä nuorisolle suunnatun videonjakosovelluksen Tiktokin ulkomaantoiminnot ovat jälleen vaikeutuneet, mutta tällä kertaa Kiinan, ei Yhdysvaltain johdon takia.

Kiinan ulkomaankauppaministeriö ilmoitti myöhään perjantaina, että se on päivittänyt vuonna 2008 laatimaansa listaa teknologiakaupoista, jotka vaativat erillisluvan. Listalle on nyt lisätty tekoälyteknologiaa, muun muassa käyttäjätietoa hyödyntäviä sovelluksia, jotka keräämänsä tiedon avulla personoivat sisältöjä asiakkaalle. Tiktok on tällainen sovellus.

Listan muuttamista perustellaan tarpeella turvata kansallinen talous. (siirryt toiseen palveluun) Bloombergin haastatteleman lähteen mukaan tarkoituksena on viivyttää Tiktokin kauppaa, ei kieltää sitä kokonaan.

Financial Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Tiktokin myyntineuvotteluissa mukana olevat nimettömät lähteet arvioivat, että päätös vaikeuttaa ja hidastaa myyntiä. Myynnissä oli tähdätty alustavaan sopimukseen jopa jo tällä viikolla, mutta luvan hankkiminen lykännee prosessia.

Tiktokin ostosta ovat neuvotelleet Microsoft, Oracle ja Walmart. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut kieltää videonjakosovellus Tiktokin toiminnan Yhdysvalloissa, jos sen omistus ei siirry amerikkalaisille.

Lue lisää Tiktok-kaupan ongelmista ja sovellusta kohtaan suunnatusta kritiikistä täältä.

Cui Fan, Kiinan hallituksen neuvonantaja ja Pekingin kansainvälisen liiketalouden yliopiston professori sanoo Financial Timesille, että listauksen uudistaminen on ollut tekeillä jo vuodesta 2018, mutta se päätettiin tehdä nyt, osin kansainvälisen tilanteen vuoksi.

Yhdysvaltain ja Kiinan suhteita ovat kiristäneet kauppasodan lisäksi koronapandemiaa koskevat syytökset sekä Kiinan säätämä Hongkongin turvallisuuslaki.

Mikä Tiktok? Tiktok on mobiilisovellus lyhyiden, maksimissaan 15 sekunnin mittaisten videoiden jakamiseen ja kommentointiin.

Kiinalainen teknologiayhtiö Bytedance perusti syyskuussa 2016 Douyuin-nimisen sovelluksen kiinalaisille käyttäjille, ja seuraavana vuonna Kiinan ulkopuoliseen videojakeluun Tiktokin. Sovellukset ovat samanlaisia, mutta toimivat Kiinan säädösten vaatimuksesta eri palvelimilla.

Elokuussa 2018 Tiktok sulautui yhteen Musical.ly-sovelluksen kanssa, minkä jälkeen Tiktok tuli saataville myös Yhdysvalloissa.

Yhdessa Douyinin kanssa sovellukset saavuttivat jo viime lokakuussa 800 miljoonaa käyttäjää kuukausittain. Käyttäjät ovat nuoria, muun muassa Yhdysvalloissa 60 prosenttia käyttäjistä on 16–24 -vuotiaita

