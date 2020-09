Youtube-tutoriaalit ja JBL-kaiuttimet avittivat Viron hiphopkulttuurin ainutlaatuista nousua, mutta muusikoilta se vaati lisäksi tiettyä asennetta

Kello lähestyy puoltayötä ja Tallinnan F-hoone -ravintolassa on tiivis ja odottava tunnelma. Odotus palkitaan, ja lavalle astuu uskomattoman tyylikkäästi pukeutunut vaaleatukkainen nuori nainen. Silkinpehmeällä äänellään hän alkaa ladella riimejä hypnoottisten trap-taustojen päälle.

Parikymppinen Manna kuuluu virolaisen hiphopin nouseviin nimiin. Äskettäin julkaistulla MANNA-ensialbumilla kuullaan niin viroa, englantia kuin venäjääkin, ja musiikkityyleissä vaihtoehtoinen hiphop kohtaa sulavasti utuisemmat r&b-maisemat.

– Kuuntelin aiemmin indie-poppia ja teknoa, mutta jossakin vaiheessa huomasin pitäväni enemmän hiphopista ja trapista. Tällä hetkellä yritän pysytellä mahdollisimman kaukana valtavirtamusiikista ja perinteisestä kamasta, Manna toteaa.

Manna haluaa kokeilla eri genrejä ja etsiä omaa musiikillista tyyliään. Jussi Mankkinen / Yle

Kunnianhimoinen Manna painottaa olevansa vasta uransa alussa, mikä tarkoittaa kokeiluja suuntaan jos toiseenkin. Ensimmäisten biisien pohjalla kumisivat netistä ladatut ilmaiset biitit, nyt tähdätään korkeammalle.

– Tavoitteenani on tehdä musiikkia, joka puhuttelee ihmisiä ja jollaista ei aiemmin ole kukaan kuullut. Toivon, että minulle annetaan aikaa löytää oma tyylini. Tällä hetkellä testaan erilaisia musiikkigenrejä, ja ehkä vuoden kuluttua teen omaa juttuani.

Manna esiintymässä Tallinnan F-hoone-ravintolassa. Jussi Mankkinen / Yle

Mannan lavaeleganssia. Jussi Mankkinen / Yle

Musiikin kuuntelu ja tekeminen on muuttunut

Manna on yksi esimerkki Virossa jylläävästä nuoresta energiasta, joka synnyttää kahmalokaupalla uusia hittejä ja täyttää Spotifyta.

Lähes kolmen vuosikymmenen ajan musiikkijournalistina työskennellyt Siim Nestor hämmästelee hiphopin suosiota nyky-Virossa.

– Kyllähän tämä on varsin poikkeuksellista. Nuorten virolaisten musiikinkuluttajien keskuudessa hiphop on tällä hetkellä ehdottomasti suosituin genre. Striimit ja listat ovat täynnä hiphopia, jota sekoitetaan myös tanssi- ja pop-musiikkiin.

Musiikkijournalisti Siim Nestor on ollut perustamassa myös uutta hip hoppia tarjoavaa LAGI-levy-yhtiötä, jonka toiminta tosin on koronan takia jäissä. Jussi Mankkinen / Yle

Erityisen suosittuja tyylejä ovat moderni hiphop ja 1990-luvulla syntynyt trap, jossa on usein kerroksellisia syntikoita ja minimalistista, kaikuisaa äänimaisemaa.

– Trapissa on runsaasti alagenrejä, ja luulisin että nuo kaikki mahdolliset alagenret ovat tällä hetkellä mukana virolaisessa hiphopissa, Siim Nestor toteaa.

Mannan villitsemää yleisöä. Jussi Mankkinen / Yle

Nestorin mukaan syitä hiphopin ja trapin suosioon löytyy paitsi teknologiasta, myös musiikin tekemisen muuttuneista muodoista.

– Trap kuulostaa hyvältä nimenomaan JBL-kaiuttimien kautta, ja sehän on pääasiallisin äänisysteemi, jota nuoret käyttävät. Tällaisen musiikin tekeminen on lisäksi hyvin helppoa: otat vain käteesi mikrofonin, ja katsot Youtube-tutoriaaleista, kuinka biittejä tuotetaan – tai voit lainata ja ostaa niitä. Ja tämän kaiken voi tehdä kotoa käsin.

Rikošettin vaatetuksellista tyyliä. Rikošett edustaa virolaisen nyky-hip hopin vaihtoehtoisempaa puolta. Jussi Mankkinen / Yle

Rikošett ja yleisöä. Jussi Mankkinen / Yle

NEO kuuluu uunituoreisiin virolaisiin hip hop -tulokkaisiin. Jussi Mankkinen / Yle

NEOn taustalla soittava DJ. Jussi Mankkinen / Yle

Lauluja rakkaudesta ja särkyneistä sydämistä

18-vuotiaan Apollon debyyttisingle Veatu on yksi virolaisen hiphopin isoista viimeaikaisista hiteistä. Kappaleella on SoundCloudissa jo yli 250 000 kuuntelukertaa. Veatu eli Virheetön kertoo tarinan ikävästi päättyneestä parisuhteesta, johon kuuluu murtuneita sydämiä ja sammuneita liekkejä – mieli on niin maassa, että jopa elämän päättyminen tuntuu samantekevältä.

– Laulu käsittelee rakkautta, ja rakkauttahan me tunnemme ja koemme kaikki. Rakkauteen kuuluu myös sydänten särkyminen, ja kun olo tuntuu surulliselta ja pistät tämän laulun pyörimään, siihen on helppo samastua – Veatun pohjavire kun on murheellinen, Apollo toteaa.

Apollolla eli Karl-Mathias Saarsella on vankka musiikillinen tausta. Artisti ihailee kansainvälisen läpimurron tehneitä virolaisia räppäreitä, kuten Tommy Cashia ja Nublusia. Jussi Mankkinen / Yle

Apollo, faneja ja fiittaaja ennen keikkaa. Fiittaamiskulttuuri elää virolaisessa nyky-hip hopissa vahvana. Jussi Mankkinen / Yle

Apollolla eli Karl-Mathias Saarsella on takanaan jo useita vuosia kestänyt musiikillinen ura. Hän on osallistunut lukuisiin laulukilpailuihin ja esittänyt muun muassa Georg Friedrich Händelin aarioita. Tavoitteet ovat korkealla: jo uuden Õhkutõus -albumin nimikin viittaa nousukiitoon ja lentoonlähtöön.

– Apollo on musiikin jumala, ja Apollo-avaruusohjelma vei ihmisen Kuuhun. Minäkin haluan kivuta musiikkitaivaalle muiden tähtien joukkoon.

Passelista symboliikasta huolimatta Apollo-nimi ei ehkä kuitenkaan ole ollut paras mahdollinen valinta.

– Todennäköisesti joudun vaihtamaan artistinimeni. Se ei valitettavasti ole millään tavalla uniikki: esimerkiksi Apollo-haku Spotifyssa antaa samantien yli sata tulosta.

Apollon Veatu-hittiä on kuunneltu SoundCloudissa yli 250 000 kertaa. Jussi Mankkinen / Yle

Apollon nuorta yleisöä. Jussi Mankkinen / Yle

Virolainen nyky-hiphop kumartaa paljon myös valtavirtaa olevan amerikkalaisen rapin suuntaan, joten sanoitusten tematiikka pohjaa useimmiten ihmissuhteisiin ja puhtaaseen hedonismiin.

– Tällä hetkellä haluan tehdä lauluja, joita on helppo kuunnella. Joskus tulevaisuudessa, kun hetki on oikea, voisin jakaa yhteiskunnallisia tai poliittisia viestejä. Nyt minulla ei ole tarvetta sanoa sanaakaan aihepiiristä, joka on hyvin monimutkainen, Apollo summaa.

KiROT ja moni muu virolainen hip hop -artisti esiintyi tänä vuonna Tallinn Music Weekillä. Jussi Mankkinen / Yle

KiROTin hip hop -tyyliä. Jussi Mankkinen / Yle

Vaikutteita amerikkalaisesta hip hopista

Samoilla linjoilla Apollon kanssa on 16-vuotias Kriipsu-Uku, joka löysi hiphopin 12-vuotiaana ja joka on tehnyt musiikkia aktiivisesti kuluneet kolme vuotta.

– Tällä hetkellä yritän lähinnä elää omaa elämääni teini-ikäisenä. En haluaisi vielä käsitellä poliittisia tai yhteiskunnallisia teemoja. Ehkä minun toisaalta pitäisi, koska sellainen herättää huomiota.

Kriipsu-Uku ottaa musiikkiinsa vaikutteita amerikkalaisesta hiphopista ja luo biittinsä itse.

– Tein alunperin pelkkää tuottamista, mutta koska olen aina halunnut olla laulaja, ryhdyin tekemään sitäkin. Haluan musiikkiini tunnetta ja connectionin, eikä sellaista synny, jos vain nappaa Youtubesta muiden tekemiä taustoja.

Kriipsu-Uku haluaa tehdä ja tuottaa taustansa itse. Jussi Mankkinen / Yle

Nuoresta iästään huolimatta Kriipsu-Uku on tehnyt musiikkia jo kolmen vuoden ajan. Jussi Mankkinen / Yle

Kriipsu-Uku on tehnyt yhteisprojekteja toisen nuoren räppärin, Lõken, kanssa, joka ei – toisin kuin kollegansa – ainakaan toistaiseksi tee omia biittejään.

– En ole oikein koskaan oppinut tuottamaan. Tiedän kyllä, mitä esimerkiksi Fruity Loops -ohjelmalla voi tehdä, mutta minusta vain tuntuu, että on vaikeaa räpätä omien taustojen päälle. Haluan musiikkiini ehdottomasti myös muiden näkemystä, Lõke kertoo.

Teksteissään Lõke on käsitellyt muun muassa mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä.

– Virolaisten miesten itsemurhaluvut ovat melko korkeita – etenkin Euroopan Unionin muihin maihin verrattuna – ja ongelmia on myös nuorten kohdalla. Minun mielestäni pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, millaisia asioita nuori sukupolvi joutuu tällä hetkellä käymään läpi. Tuntuu siltä, että esimerkiksi musiikkiteollisuudessa on mukana paljon ihmisiä, jotka eivät voi henkisesti kovinkaan hyvin.

Lõke on tehnyt yhteistyötä muun muun muassa Kriipsu-Ukun ja Mannan kanssa. Jussi Mankkinen / Yle

Lõken keikan kuumaa tunnelmaa. Jussi Mankkinen / Yle

Muinaisten kulttuurien tulkki

Virolaisen hiphopin uuteen kaartiin kuuluu myös Lukamon, joka hakee inspiraatiota hieman erilaisemmilta tahoilta.

– Minua kiinnostavat etenkin maya- ja asteekkikulttuurit ja se, kuinka nuo muinaiset sivilisaatiot kommunikoivat eksistentiaalisten kysymysten kanssa. Haluaisin itse asiassa olla jonkinlainen muinainen pappi tai samaani, Lukamon toteaa.

Lukamon kantaa kaulassaan hopeista ristiä, koska hänellä on myös vahva kristillinen tausta.

– Tunnen olevani sekoitus useasta ideologiasta ja maailmankatsomuksesta. Haluan poimia niistä jokaisesta itselleni parhaat palat. Pidän ristiä, koska saan siitä tietynlaisia viboja.

Lukamon kokee olevansa nykyajan samaani. Jussi Mankkinen / Yle

Lukamonin musiikkia inspoiroi muun muassa moottoriurheilun värikkyys. Jussi Mankkinen / Yle

Lukamonin taustalta löytyy myös kristinuskoa, siksi artisti kantaa mukanaan ristiä. Jussi Mankkinen / Yle

Henkisten teemojen lisäksi Lukamon hakee taiteilijakonseptiinsa vaikutteita etenkin moottoriurheilusta.

– Nopeatempoiset, autoihin ja motocrosseihin liittyvät urheilulajit stimuloivat minua visuaalisesti. Yleensäkin pidän kaikenlaisesta värikkäästä.

Varsin monitahoisten artistiprofiilien perusteella voisi sanoa, että virolaisen hiphopin filosofia kiteytyy hyvin Mannan toteamukseen:

– Tee mitä haluat, elä sellaista elämää, jota oikeasti haluat elää, ja tee sellaisia asioita, joita oikeasti haluat tehdä. Seuraa omaa polkuasi, äläkä ota harha-askeleita.