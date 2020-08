"Olen vähän skeptinen", näin Koronavilkkua kommentoitiin Helsingissä tuoreeltaan – voit keskustella, millaisia ajatuksia uusi sovellus herättää

Koronavilkku on ladattavissa maanantaista lähtien.

Silja Viitala / Yle

Maanantaina eri puhelinvalmistajien sovelluskauppoihin ilmestyy Koronavilkku-puhelinsovellus, jonka voi jo ladata puhelimeen myös sivustolta koronavilkku.fi.

Aamulla Helsingin rautatieasemalla sovellus herätti kansalaisissa pääosin myönteisiä tuntemuksia ja teknologian valjastaminen koronanvastaiseen taisteluun koettiin hyväksi ideaksi. Skeptisesti sen sijaan suhtauduttiin sen suosioon.

Sovelluksen käyttö on vapaaehtoista ja se toimii seuraavalla tavalla: puhelimen bluetooth haravoi käyttäjän ympäristöä taustalla mitään ilmoittamatta. Jos sovelluksen käyttäjä saa koronavirustartunnan, voi hän ilmoittaa siitä sovellukseen. Tällöin sovellus varoittaa mahdollisesta altistumisesta kaikkia sovelluksen käyttäjiä, jotka ovat edellisen kolmen viikon sisällä olleet sairastuneen kanssa alle kahden metrin etäisyydessä yli 15 minuutin ajan.

Sovellus on täysin anonyymi eikä kerää varsinaisia paikannustietoja.

Ida Palojärvi yrittää luovia koronatilanteen auheuttaman epätoivon ja välinpitämättömyyden välimaastossa. Ronnie Holmberg / Yle

Helsinkiläinen Ida Palojärvi oli yrittänyt ladata sovelluksen aamulla, mutta sitä ei ollut vielä silloin sovelluskaupassa.

– Työskentelen leffateatterissa kassalla ja mietin, että jos tämä auttaa siihen, että asiakkaat ja minä voimme informoida toisiamme mahdollisista tartunnoista, niin hyvä juttu.

Palojärvi ei kuitenkaan ollut täysin luottavainen sovelluksen toimimiseen.

– Olen vähän skeptinen siitä, että pitää itse ilmottaa sovellukseen jos saa koronatartunnan. Mietin, että kuinkakohan moni sen siinä hässäkässä muistaa tehdä. Tämä on kuitenki psykologisesti tosi moniulotteinen tilanne kaikille. Osa ihmisistä on ihan rikki ja osaa ei kiinnosta yhtään. Itse olen koittanut luovia siinä välissä.

Palojärvi kertoo, että epäilee sairastaneensa keväällä koronatartunnan.

– Ainakin kaikki oireet löytyivät. Nyt toivon, ettei toista kertaa tarvitse sairastaa.

Pentti Koivunen sanoo, ettei hänen iässään enään hermostu koronaviruksesta. Ronnie Holmberg / Yle

Pentti Koivunen Tuusulasta kertoo, että on jo niin vanha ettei koronatilanne enää huoleta.

– En aio ladata sovellusta. Tällä iällä mennään niin, että korona tulee jos tulee. En ole kovin huolestunut asiasta, aika rauhallisesti olen tilanteen ottanut.

Vaikka Koivunen ei aio ladata sovellusta, ei hänellä ole mitään sitä vastaan.

– Toivotaan, että sovellus toimii hyvin. Kaikki keinot, joilla koronaa voi vastustaa kannattaa kyllä ottaa käyttöön.

Munchenissa asuva Mervi Lampinen on käyttänyt saksalaista koronasovellusta jo pitkään. Ronnie Holmberg / Yle

Mervi Lampiselle koronasovellus on jo tuttu käsite. Lampinen asuu Münchenissa Saksassa, jossa koronavirussovellus on ollut käytössä jo pitkän aikaa. Lampinen käyttää saksalaista koronasovellusta.

– Saksassa on yli 80 miljoonaa asukasta ja vain murto-osa ladannut. Jos vain 10 miljoonaa sen on ladannut, niin kuinka luotettava se on?

Lampinen uskoo, että vapaaehtoisuus ei houkuttele ihmisiä lataamaan ohjelmaa Saksassa.

– Lisäksi saksalaiset ovat hirveän peloissaan ja varuillaan datansa puolesta, he eivät halua jakaa mitään tietoja mihinkään.

Suomalaista koronasovellusta Lampinen ei lataa, koska on jo palaamassa piakkoin Müncheniin.

Oskar Grunerin mielestä koronaviruksen suhteen pitää aina toimia mieluummin liian tiukasti kuin liian lepsusti. Ronnie Holmberg / Yle

Helsinkiläinen Oskar Gruner ei ollut vielä kuullut Koronavilkku-sovelluksesta.

– En ole hirveästi perehtynyt vielä. Katsotaan, miten se lähtee käyntiin. Lataan sen riippuen siitä, miten se toimii käytännössä. Olen sitä mieltä, että mieluummin koronan kanssa toimittaisiin liian tiukasti kuin liian lepsusti.

Gruner sanoo, ettei henkilökohtaisesti usko, että ihmiset ovat valmiita käyttämään sovellusta, mutta toivoo olevansa väärässä.

