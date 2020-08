Kainuussa viime päivinä 18 koronatartuntaa, yksi kuhmolaisen palvelukodin työntekijällä – Kuhmossa kehotetaan välttämään kaikkea kokoontumista

Kuhmossa perjantaina todetusta laajasta korona-altistuksesta on tähän mennessä löytynyt 18 koronatartuntaa.

Tartunnan saaneista 16 on Kuhmosta ja Sotkamossa sekä Kajaanissa molemmissa on yksi tartunta. Kaikki sairastuneet ovat aikuisia. Tartunnan saaneiden keski-ikä on alle 30 vuotta. Tartuntaryppääseen liittyy 160 koronavirukselle altistumista.

Pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoo, että altistuneista yli sata on Kuhmossa. Sotkamossa ja Kajaanissa on muutamia kymmeniä. Kaikki tiedetyt altistuneet on tavoitettu ja heidät on asetettu kotikaranteeniin.

– Sitten on yksittäisiä ihmisiä myös muualta kuin Kainuun alueelta, Koukkari sanoo.

Yhtä selkeää paikkaa tartuntaketjulle ei ole.

Kuhmossa sijaitsevassa Tukena Kultakuusen palveluyksikössä on todettu COVID-19-altistumisia työntekijän sairastuttua koronavirukseen. Tukena Kultakuusi tuottaa asumispalveluista paljon apua ja tukea tarvitseville aikuisikäisille kehitysvammaisille henkilöille. Yksikön asukkaat ja henkilökunta ovat karanteenissa.

Koronavirus on kohtalokkain yli 70-vuotiaiden keskuudessa. Kainuun sote suosittelee, että koko Kainuun alueella vältetään lähikontakteja ikäihmisten kanssa kuluvan viikon aikana. Vanhuspalveluiden alaisissa hoitokodeissa ei tiettävästi ole altistumisia.

Kainuun soten vanhuspalvelujen hoitokodeissa ja hoivayksiköissä on toistaiseksi voimassa vierailukielto tästä päivästä lukien. Lisäksi vierailukielto koskee Kuhmon terveyskeskussairaalan vuodeosastoa sekä kehitysvammayksiköitä.

Alkava viikko paljastaa kuluneen viikon aikaisen altistumisen tuomat tartunnat, ja sitä seuraava viikko jatkotartunnat. Kuhmon kaupunki on aloittanut voimakkaat sulkutoimet, joilla pyritään estämään viruksen leviäminen.

Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä kertoo, että kaikki rajoitukset on otettu käyttöön sujuvasti.

– Niistä ollaan varsin yksimielisiä.

Harrastustoiminta tauolla

Yksi suositus on, että kuhmolaiset pidättäytyvät yhteisistä tapaamisista ainakin syyskuun 6. päivään saakka. Myös esimerkiksi kaikki kaupungin liikuntatilat ovat suljettuina.

Kuhmon Kiva-Lentis ry:n puheenjohtaja Hanna Karppinen kertoo, että nyt annetut rajoitukset pistivät lentopalloharjoitukset jäihin toistaiseksi.

– Kerkesimme juuri aloittaa kauden. Nyt odotellaan taas, milloin saamme jatkaa.

Täysin pysähdyksissä harjoittelu ei kuitenkaan ole, sillä kaikille jäsenille on toimitettu pallot kotiin, jotta jokainen voi harjoitella itsekseen.

Kuhmon Kiva-Lentis ry:n puheenjohtaja Hanna Karppinen toivoo, että lentopalloharjoituksia saadaan pian jatkettua. Antti Tauriainen / Yle

Karppinen kertoo, että tartunnat Kuhmossa tulivat hänelle toisaalta yllätyksenä, toisaalta eivät.

– Onhan toisesta aallosta puhuttu, oli vain ajan kysymys milloin ja mistä se puhkeaa. Olemme kuitenkin saaneet Kuhmossa olla aika rauhassa koronatapausten suhteen, mutta nyt tuli kerralla monta tapausta.

Kuhmolaiskansanedustaja: "Tilanne on rauhallinen"

Keskustan kuhmolaiskansanedustaja Tuomas Kettunen kertoo, että koronavirustilanteen nopea muuttuminen Kuhmossa yllätti. Tilanne on kuitenkin hänen mukaansa rauhallinen.

– Tilanne on otettu nopeasti hallintaan, emme ole jääneet Kainuussa odottelemaan. Rajoituksilla pidetään nyt huolta, että tautitapaukset eivät pääse leviämään.

Kettunen väläytti keväällä koronaviruksen riehuessa Kainuun rajojen sulkemista (siirryt toiseen palveluun) (Suomenmaa). Kettusen mukaan tartuntoihin on suhtauduttava vakavasti, mutta hän ei kommentoi suoraan rajojen sulkemista.

– Katsotaan, mihin tilanne etenee ja mitä tuleva viikko tuo tullessaan. Täytyy sanoa, että tapauksia on tullut paljon lyhyessä ajassa.

Kuhmon koronarajoitukset Kaikki kaupungin järjestämät tilaisuudet perutaan 6. syyskuuta asti.

Kaupungin toimista kirjasto suljetaan noutamista ja palauttamista lukuunottamatta, museotoiminta sulkeutuu ja nuorisotyö siirtyy etätyöskentelyyn.

Kuntouttava työtoiminta järjestetään etänä.

Kuhmon musiikkiopiston ja Sotkamon kansalaisopiston kaikki ryhmämuotoinen opetus on tauolla Kuhmossa niin ikään 6. syyskuuta asti. Etäopetus on mahdollista.

Kaupungin liikuntatilat ovat suljettuina ja samoin kaupungintalo ensi viikon torstaihin asti. Kaupungin henkilöstö siirtyy mahdollisuuksien mukaan etätöihin. Kaupungintalon info palvelee ma-to ja puhelinpalvelua on tehostettu.

Toisen asteen oppilaitoksista Kuhmon lukion kaikki luokka-asteet siirtyvät etäopetukseen syyskuun 29. päivään saakka.

Opetuksessa myös Taitotehdas toimii etäopetuksessa syyskuun 6. päivään saakka.

Perusopetuksen tiloissa kielletään kaikki ulkopuolinen toiminta eikä oppilaiden syyslukukauden TET-jaksoa toteuteta. Lähiopetuksessa käytetään poikkeusjärjestelyjä.

Ruokapaikoissa suositellaan vähentämään istumapaikkoja turvavälin takaamiseksi. Buffet-ruokailussa suositellaan, että ravintolan henkilökunta annostelee ruuan. Myös tämä suositus on voimassa syyskuun 6. päivään saakka.

Suosituksena on, että kuhmolaiset pidättäytyvät yhteisistä tapaamisista ainakin syyskuun 6. päivään saakka. Välttämättömässä asioinnissa, joissa turvavälejä ei ole mahdollista säilyttää, käytetään kasvomaskeja. Tämä koskee myös joukkoliikennevälineitä.

