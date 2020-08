Ennätysmäärä kesämökkiunelmia toteutuu koronan varjossa: "Kun tulimme pihaan, tämä tuntui heti meidän mökiltä"

Mikkeliläiset Marika Pajunen ja Kimmo Himanen ovat olleet onnellisia kesämökin omistajia vasta kaksi kuukautta. Kolmilapsiselle perheelle kesämökkihankinta tuli vastaan varsin nopeasti.

–.Ensimmäisenä kesälomapäivänä kevätjuhlan jälkeen lähdimme kiertämään mökkejä ja kahden viikon päästä tehtiin kaupat. Kimmo oli tehnyt hyvän pohjatyön, opettajana työskentelevä Pajunen kertoo.

Himanen myöntää selanneensa verkon mökkikauppasivustoja pitkin talvea, hieman vaimolta vaivihkaa. Koronapandemia pysäytti lasten harrastusten ja Kimmon kiekkovalmentamiseen liittyvät kiireet kertaheitolla.

– En sanoisi, että korona on syynä meidän kauppoihin, mutta jäi siinä keväällä ehkä aikaa ajatella asiaa, Marika Pajunen kertoo.

Perheen matkasuunnitelmiin kuului kiekkoiluun liittyvää ulkomaanmatkaa.

– Ehkä muitakin reissuja olisi normaalina kesänä heitetty, KImmo Himanen kertoo.

Suositut mökkikunnat vetävät uusia mökkeilijöitä

Mikkeliläispariskunta ei ole ollut mökkiunelmansa kanssa yksin. Suomessa on myyty kesämökkejä ennätystahtiin. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla omistajaa vaihtoi reilut 1 600 omarantaista vapaa-ajanasuntoa. Se on 60 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Myös vuonna 2019 tehtiin kauppoja paljon

Kesäkuukausina kauppa jatkui vilkkaana. Heinäkuun loppuun mennessä kaupat oli tehty 3 200 mökistä, kun koko edellisvuoden lukema oli 3 700.

– Nyt elokuun lopulla voi jo sanoa, että tästä tulee kaikkien aikojen ennätysvuosi kauppamäärissä, Maanmittauslaitoksen rekisteripäällikkö Taisto Toppinen sanoo.

Edellisvuoden ennätys meni todennäköisesti rikki jo elokuussa, mutta elokuun tilastot paljastuvat vasta syyskuun loppupuolella.

Kauppamäärät ovat lisääntyneet lähes kaikkialla Suomessa, mutta entuudestaan suositut mökkiseudut vetävät myös uusia mökkeilijöitä puoleensa. Eniten kauppoja on tehty Etelä-Savossa, mutta nopein kasvu on kirjattu Lohjalla, 86 prosenttia. Kymmenien prosenttien kasvuun on ylletty myös Kuopiossa, Mikkelissä, Savonlinnassa, Paraisilla ja Kuusamossa.

– Mökit kiinnostavat eniten lähellä suurempia kaupunkeja ja suurten järvien rannoilla, Taisto Toppinen kuvaa.

Nopeasti kasvanut kysyntä on nostanut hintoja toistaiseksi melko maltillisesti. Keskihintainen mökki maksaa noin 117 000 euroa, mutta hintahaarukka on laaja.

– Kysynnän ja tarjonnan laki pätee myös mökkikaupassa, mutta hinnat ehkä nousevat pienellä viiveellä.

Sopiva sijainti Mikkelistä ja hyvä ranta olivat tärkeitä mikkeliläispariskunan mökkivalinnassa. Esa Huuhko / Yle

Hyvä sijainti, sopiva ranta ja nikkaroitavaa

Marika Pajusen ja Kimmo Himasen mökki löytyi naapurikunnasta Juvalta. Mökkimatkaa on tunnin verran.

– Me halusimme, että ne asiat, joita emme voi muuttaa, ovat kunnossa. Sopiva matka ja sijainti rannalla, jossa on hyvä uida, Pajunen kertoo.

Kimmolle tärkeää oli myös se, että nikkaritaitoiselle löytyy tontilla myös sopivasti puuhasteltavaa. 1980-luvun puolivälissä rakennetulta tontilta tekemistä löytyy, vaikka rakennukset ovat hyvässä kunnossa.

– Kun tulimme autolla tuohon parkkipaikalle, tämä tuntui heti meidän mökiltä, pariskunta kertoo kuin yhdestä suusta.

Sopivan välimatkan ansiosta vuorotöitä tekevä Himanenvoi poiketa illaksi nikkaroimaan, olla yötä ja jatkaa puuhastelua aamulla. Ensimmäiset hankinnat olivat palju ja ilmalämpöpumppu. Ensimmäinen remonttikohde oli nukkuma-aitta, joka laajeni toista metriä puuliiterin puolelle.

– Tähän asti olemme saaneet käydä aina kavereiden mökillä, mutta nyt voimme pyytää heidät tänne, mies tuumii.

Perhe viettää mökillä aikaa mahdollisimman paljon. Hankinta osui kahden kuukauden kokemuksen perusteella nappiin.

– Mökillä selaamme aina kalentereitamme, että milloin pääse tulemaan seuraavan kerran.

Mikkeliläispariskunnan mökin hinta osui melko tarkalleen Etelä-Savon alueen keskihintaan.

– Meillä oli kipuraja suunnilleen sata tuhatta euroa, pikkuisen yli, vähän alle. Pääsimme omasta mielestämme hyvään lopputulokseen. Saatiin ainakin meidän mielestä rahoille vastinetta, Kimmo Himanen arvioi