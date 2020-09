Louhimiehen Tuntematon toi niin "erinomaisen tuoton", että sijoittajat laittavat nyt rahojaan kotimaisiin elokuviin

Kotimaiset elokuvat ja tv-draama ovat alkaneet kiinnostaa yhä enemmän suomalaisia riskirahoittajia.

– Uskon, että ilmiö on kasvava, alan ammattilainen Teemu Kalliala sanoo.

Kalliala on toiminnanjohtajana Audiovisual Producers Finland -yhdistyksessä. Yhdistys on melko tuore, ja se pitää muun muassa suomalaisten elokuva- ja tv-tuottajien puolia. Jäseniä on noin kahdeksankymmentä.

Yhdistyksessä uskotaan, että sijoittajat näkevät audiovisuaalisessa alassa tuottopotentiaalia.

Se on muutos. Kotimaiset elokuvat on rahoitettu perinteisesti eräänlaisella kolmikantajärjestelmällä. Potti on kerätty kasaan Elokuvasäätiöltä, televisiokanavalta ja tuotantoyhtiöltä, mutta nyt mukaan ovat tulleet Suomessa myös sijoittajat. He ovat alkaneet kiinnostua kotimaisista sisällöistä.

Ilmiön syntyyn on vaikuttanut merkittävästi tv-draaman kansainvälinen menestystarina.

Tv-draamalla jos jollain menee nyt lujaa.

Se johtuu puolestaan suoratoistopalvelujen suosiosta. Lukuisat kansainväliset ja kansalliset striimauspalvelut kilpailevat verissä päin uusista kiinnostavista sisällöistä. Kysyntä on tarjontaa suurempi, mutta mikä tahansa draama enää kelpaa sisäänostajille.

Kaikki haluavat parasta. Se on nostanut draamatuotantojen taiteellista ja teknistä tasoa, ja laatu maksaa.

Ilmiön myötä elokuvatuotantojen ja tv-draaman kustannukset ovat nousseet ja sitä myöten budjetit kasvaneet. Jostain pitää saada lisää rahaa, kun perinteiset keinot on jo käytetty. Siksi riskiraha kiinnostaa tuottajia, ja siksi sitä on alkanut tulla myös suomalaisille markkinoille.

Kyse on siis kasvualasta.

Aleksi Salmenperän ohjaama White Wall on Ylen ja Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n yhteisponnistus. Sarja on kiinnostanut myös riskirahoittajia. Alvi Pakarinen / Fire Monkey / Nice Drama / Moskito

“Emme luota lainkaan omaan makuumme”

Suomalaisen draaman menestystarinaa kerrotaan mielellään tv-sarja Sorjosella, ja juuri Sorjonen on yksi syy siihen, miksi sijoittajat kiinnostuivat myös suomalaisista sisällöistä. Sarja on myyty yli 180 maahan. Se alkaa kuulostaa jo bisnekseltä, jolta sijoittaja voi odottaa tuottoja.

Kuusi vuotta sitten kumppanukset Timo Argillander, Tanu-Matti Tuominen ja Jarkko Virtanen perustivat Suomeen pääomarahaston, joka alkoi sijoittaa erityisesti elokuviin ja tv-sarjoihin.

Ylellä pyörinyt Sorjonen oli sen ensimmäinen sijoituskohde.

IPR.VC-niminen yhtiö on sittemmin aloittanut mittavan yhteistyön XYZ Films -nimisen studion kanssa Hollywoodissa. XYZ tuottaa muun muassa kauhuelokuvia. Kyse on miljoonaluokan yhteistyöstä suomalasrahaston ja Hollywood-studion välillä. Suomalaisrahasto sijoittaa varojaan XYZ:n tuleviin elokuviin.

Sijoitusvarallisuutensa suomalainen pääomarahasto IPR.VC on hankkinut raskaan sarjan kotimaisilta sijoittajilta. Kyse on yksityisten perheiden isoista sijoitusyhtiöistä, säätiöistä ja eläkevakuutusyhtiöistä. IPR.VC hallinnoi noin 70 miljoonan euron pääomaa.

Meille on tärkeää, että emme luota lainkaan omaan makuumme, IPR.VC-pääomarahaston toimitusjohtaja Timo Argillander sanoo. Rami Moilanen/ Yle

Isoilla institutionaalisilla sijoittajilla on Argillanderin mukaan vaikeuksia löytää hyviä sijoituskohteita, koska “korot ovat alhaalla ja pörssit historiallisen ylhäällä”.

– Siksi ne ovat kiinnostuneita tällaisista vaihtoehtoisista kohteista, Argillander toteaa.

Pääomarahasto kokoaa sijoitussalkkuja, joissa on mukana useita erilaisia tv- ja elokuvahankkeita pääasiassa ulkomailta. Asiantuntijana rahasto käyttää kansainvälistä elokuva- ja tv-oikeuksien myyntiyhtiötä. Suomessa se kysyy neuvoa pääasiassa Jorma Sairaselta. Sairanen on eläkkeellä oleva televisiojohtaja, joka teki pitkän uran MTV:llä.

– Meille on tärkeää, että emme luota lainkaan omaan makuumme, Argillander toteaa.

Sijoittajien tuotto-odotukset ovat korkeita, ja niin ovat myös riskit. Siksi IPR.VC:n sijoitussalkuissa on monentyyppisiä hankkeita riskien pienentämiseksi.

Klaus Härö kiinnostaa sijoittajia

Sorjosen lisäksi Argillanderin yritys on sijoittanut muassa Klaus Härön elokuvaan Tuntematon mestari (2019) sekä suomalaiseen animaatiosarjaan Kikattava kakkiainen.

– Häröllä on aika hyvä fanipohja ympäri maailmaa. Hänet tunnetaan siitä, että laatua syntyy.

– Tuntemattoman mestarin kohdalla on ollut kiva huomata, että elokuvan esitysoikeuksille on ollut varsin mainiosti kysyntää eri puolilla maailmaa, Argillander toteaa.

Klaus Härö kiinnostaa ulkomailla, ja siksi myös sijoittajat ovat kiinnostuneita Härön elokuvista. Yle/ Fredrika Sundén

Pääomarahaston toimitusjohtaja muistuttaa, ettei kotimaa ratkaise yhtiön sijoituskohteita.

– Sen ratkaisevat sisältö ja sen kaupallinen potentiaali, Argillander sanoo.

Molemmat vaatimukset täyttyvät IPR.VC:n mukaan myös Aleksi Salmenperän uudessa tv-draamassa White Wall, joka on tehty yhteistyössä Ylen ja Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n kanssa.

IPR.VC:n ensimmäinen sijoittajille räätälöity “Suomi-paketti” on valmisteilla.

– Kovin kansallinen hanke on meille kuitenkin vaikea. Meitä kiinnostavat sisällöt, joille voi odottaa kansainvälistä kysyntää.

Pääomarahasto odottaa tekijöiltä myös vastuuta. Elokuvien ja tv-sarjojen tuottajat joutuvat sitoutumaan rahaston eettisiin periaatteisiin, kuten siihen, miten ihmisiä kohdellaan tuotannoissa. Vastuullisuusohjelma käynnistettiin vuonna 2008, mutta Argillanderin mukaan se ei johtunut pelkästään #metoo-liikkeestä.

– Alkusysäys siihen oli oma halumme nostaa vastuullisuustyön rimaa minimitasolta kunnianhimoisemmaksi, Argillander sanoo.

Työntekijöiden kohtelun lisäksi rahasto vaatii konkreettisia tietoja elokuvan tai tv-sarjan ympäristövaikutuksista.

Argillander uskoo, että riskirahoittajat voivat näin vaikuttaa koko alan kehitykseen sekä Suomessa että ulkomailla.

– Uskomme, että kun rahoittajat vaativat vastuullisuutta, sillä on suuri vaikutus koko alaan, Argillander sanoo.

Antti Toiviainen on upouuden Aurora Studiosin toimitusjohtaja. Jari Pussinen / Yle

Tuntematon sotilas löi rahoiksi

Toinen elokuva-alalla yksityistä varallisuutta sijoittava yhtiö on upouusi. Sitä luotsaa pitkän uran elokuvien levittämisessä tehnyt Antti Toiviainen.

Toiviaisen johtama yritys on erikoistunut elokuvien kehittämiseen, levittämiseen ja rahoittamiseen. Omistajina ovat miehet “Tuntemattoman sotilaan taustalta”, kuten Toiviainen asian ilmaisee. Hän viittaa Ari Tolppaseen ja Ari Lahteen.

Tolppanen on pääomasijoittaja ja Lahti investointipankkiiri, joka hääri muun muassa Guggenheim Helsingin taustalla. Tolppanen ja Lahti keräsivät viisi miljoonaa euroa yksityistä rahaa Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas (2017) -elokuvalle, jota he rahoittivat myös itse. Siitä syntyi idea Aurora Studios -nimisen yrityksen perustamiseksi. Kolmas omistaja upouudessa yhtiössä on mediayhtiö Otava.

– Tuntematon sotilas näytti tietä tuleville tuotannoille ja sille, että myös sijoittajilla on mahdollisuus tehdä tuottoa ja olla mukana kulttuurin tukemisessa, Toiviainen sanoo.

Hän uskoo, että kotimaisilla elokuvilla ja tv-sarjoilla voi tehdä bisnestä niin, että sijoittajat voivat saada panoksilleen tuottoja. Näin ei ollut ehkä ennen.

– Kotimaiset tuotannot ovat kehittyneet ja ammattimaistuneet kovasti, Toiviainen sanoo.

Sorjonen vilahtaa myös hänen puheissaan.

Aku Louhimiehen uusi elokuva Odotus on Aurora Studiosin ensimmäinen sijoituskohde. Markus Kontiainen

Toisin kuin Argillanderin johtama pääomarahasto IPR.VC, Toiviaisen luotsaama Aurora Studios haluaa vaikuttaa niiden elokuvien sisältöön, joihin se lähtee mukaan.

– Haluamme vaikuttaa niihin se verran kuin se on tarpeellista, jotta sisällöstä tulisi vielä parempaa.

Toiviainen puhuu kohderyhmistä ja niiden ymmärtämisestä. Hän nostaa esimerkiksi Pamela Tolan elokuvan Teräsleidit (2020).

– Sillä oli selkeä kohderyhmä, ja se tavoitti hienosti katsojat, Toiviainen sanoo.

Aurora Studios satsaa hänen mukaansa kaupallisesti menestyviin, laadukkaisiin elokuviin. Aiheita etsitään muun muassa Otavan kirjakatalogeista.

– Meillä ei ole mitään sitä vastaan, että löydämme aiheita myös muilta kustantamoilta.

Aurora Studiosin sijoitusvarallisuus voi Toiviaisen mukaan nousta yhteensä jopa 5–10 miljoonaan euroon vuosina 2020–25.

– Se on suorassa suhteessa uskoomme projektien taloudelliseen potentiaaliin.

Toiviainen on varovainen puhuessaan kotimaisen elokuvan mahdollisista tuotoista sijoittajalle, mutta hän uskoo, että ne voivat nousta peräti 20 prosenttiin, “jos kaikki menee odotusten mukaan”. Mutta voi myös tulla takkiin.

– Menestyessään kotimainen elokuva voi tehdä maailmalla kymmenkertaisia tuottoja, Toiviainen maalailee.

Tuntematon sotilas oli Toiviaisen mukaan erinomainen kohde sijoittajille, kuten Tolppaselle ja Lahdelle, mutta tarkempia lukuja ei tuotoista heru.

– Tuntemattoman tuottanut yhtiö ja sen osakkaat saivat erinomaisen tuoton. Menestys oli poikkeuksellisen hyvä kotimaiselle tuotannolle, Toiviainen sanoo.

Aurora Studiosin ensimmäinen sijoituskohde on Aku Louhimiehen uusi elokuva Odotus. Se kuvattiin elokuussa Seilin saarella Nauvossa.

Ensi-ilta on näillä näkymin alkuvuonna 2021.