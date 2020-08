Tornion räjähdyksen pääepäilty tiesi, että kohteena ollut auto oli Rajavartiolaitoksen käytössä – pääepäilty on edelleen vangittuna

Keskusrikospoliisi on selvittänyt melko yksityiskohtaisesti Tornion räjähdykseen liittyvät tapahtumat ennen ja jälkeen räjähdyksen. Poliisi jatkaa edelleen esitutkintaa kuulustelujen ja teknisen tutkinnan keinoin.

Poliisin mukaan pääepäilty tiesi, että kohteena ollut auto oli Rajavartiolaitoksen käytössä.

– Esitutkinnan perusteella epäillään, että rikoksesta epäillyllä on ollut tiedossa, että kohteena ollut auto on Rajavartiolaitoksen käyttämä henkilöpakettiauto. Edelleen selvitämme teon suunnitelmallisuutta, motiivia ja sitä, miksi kohteeksi on valikoitunut juuri kyseinen ajoneuvo, kertoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi keskusrikospoliisista.

Pääepäilty on edelleen vangittuna todennäköisin syin rikoksesta epäiltynä.

Vuonna 1982 syntynyttä miestä epäillään räjähderikoksesta ja tuhotyöstä. Räjähdyksessä Torniossa Putaan kaupunginosassa Aarnintiellä vaurioitui Rajavartiolaitoksen käytössä ollut Volkswagen Transporter -pakettiauto.

Räjähdyksestä ei aiheutunut henkilövahinkoja. Teossa käytetty räjähde on ollut pienehkö, mutta sen laadusta ei ole vielä lopullisia tietoja.

Poliisi pyytää edelleen silminnäkijähavaintoja 4. elokuuta tapahtuneesta räjähdyksestä. Tietoja voi toimittaa Lapin poliisin sähköpostiin tai numeroon 0295 466 259.

