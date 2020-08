Koronatuet kantoivat syksyyn, mutta silta kriisin yli on päättymässä tylysti – Palvelutyönantajat: lomautuksia ja irtisanomisia tulee

Lapin matkailulle kohtalokas kysymys on, palaavatko ulkomaalaiset turistit poikkeusolojen jälkeen. Kuva otettu tammikuussa Kemin Lumilinnalla.

Lapin matkailulle kohtalokas kysymys on, palaavatko ulkomaalaiset turistit poikkeusolojen jälkeen. Kuva otettu tammikuussa Kemin Lumilinnalla. Antti Ullakko / Yle

Joka kymmenes jäsenyritys Paltan kyselyssä ei usko, että entiseen on enää paluuta

Lapin matkailuun keskittyneen Lapland Hotelsin ja Lapland Safariksen yt-neuvottelut tulevat saamaan jatkoa myös alan muissa yrityksissä, ennustaa palvelualan yritysten liiton Paltan pääekonomisti Martti Pykäri.

Pykäri laskee matkatoimistojen ja matkanjärjestäjäyritysten työllistävän noin 5 000 henkilöä. Sen lisäksi tulevat kuljetusten ja erilaisten palvelujen tarjoajat. Kaikkiaan matkailualan on arvioitu (siirryt toiseen palveluun) työllistävän 142 000 henkilöä.

– Työpaikkoja on uhattuna, ja lomautuksia ja irtisanomisia tulee varmasti, Pykäri sanoo.

Hänen mukaansa matkailuala selvisi kesän yli kohtuullisesti valtion tukien ja aktiivisen kotimaanmatkailun ansiosta, mutta suomalaisten lomakauden päättyessä ulkomaisten matkailijoiden merkitys nousee entistäkin suurempaan osaan.

Kotimaiset matkailijat ovat pelastaneet matailuyritysten kesän, mutta ulkomaisten matkailijoiden varaan rakentuva talvisesonki näyttää synkemmältä. Lapland Safaris Oy

– Tuet rakensivat siltaa, mutta matkailun osalta paluuta normaaliin ei ole näköpiirissä.

Lapland Hotelsin ja Lapland Safariksen yt-neuvotteluissa ovat yhtiöiden kaikki lähes 350 työntekijää. Lisäksi välillinen vaikutus ulottuu noin 1 700 kausityöntekijään.

Palta toivoo, että Suomessa lievennettäisiin matkustusrajoituksia, jotka ovat nyt Euroopan tiukimpia.

– Nyt kun näyttää, että tämä tilanne tulee jatkumaan pitkään, voisiko fokusta siirtää suorista rajoituksista ohjaavaan ja turvalliseen toimintaan.

Pykäri toivoo, että koronan torjuntaohjeet olisivat mahdollisimman selkeitä ja ennakoitavia, vaikka myöntääkin, että toive on vaativa kun tartuntatilanne muuttuu koko ajan.

Paltassa ehdotetaan, että turvallisuustoimia kuten testausta ja jäljitystä tehostetaan niin, että "totaalirajoituksia" ei tarvita.

Jos toinen aalto tulee, neljännes yrityksistä konkurssivaarassa

Paltan tekemän selvityksen mukaan sen jäsenyritykset ovat selvinneet koronasta toistaiseksi kohtuullisen hyvin, mutta epidemian toinen aalto olisi jo selvästi raskaampi taakka.

Kevään tasolle nousevat rajoitustoimet nostaisivat konkurssiuhkaa jo selvästi.

Tällä hetkellä konkurssi on edessä kolmella prosentilla kyselyyn vastanneista yrityksistä ja konkurssin uhka on yhdeksällä prosentilla. Yritystoiminnan jatkuvuus on siis yhteensä vaarassa joka kahdeksannella Paltan jäsenyrityksellä.

Tilanne kuitenkin synkkenee, jos Suomessa turvaudutaan samanlaisiin rajoituksiin, kuin keväällä. Silloin jo joka neljännen yrityksen toiminta olisi vaarassa. Kyselyn mukaan se tarkoittaisi konkurssia yhdeksälle prosentille yrityksistä ja konkurssin uhkaa viidelletoista prosentille.

Erityisesti vaarassa olisivat pienet ja keskikokoiset henkilökuljetus- ja matkailuyritykset.

Paltan kyselyn mukaan sen jäsenyrityksistä lähes puolet odottaa liiketoimintansa palautuvan kriisiä edeltäneen tason aikaisintaan ensi vuonna. Kymmenesosa uskoo, että paluuta entiseen ei enää ole. Toisaalta viidesosa sanoi, että koronakriisi ei ole vaikuttanut yrityksen liiketoimintaan.

Palta teki kyselyn elokuun lopulla. Siihen vastasi 169:n yrityksen toimitusjohtaja.