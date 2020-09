Vesitornissa asuva Matti Kuosmanen haaveilee junaradasta Tahkolle ja suunnittelee jumbojetin ostamista – katso video yhden unelman toteutumisesta

Nilsiäläinen Matti Kuosmanen on ideoinut muun muassa sisälaskettelurinnettä Tahkolle.

– Jos joka päivä keksii yhden idean, niin vuoden lopulla on 365 ideaa, joista parikymmentä voi olla toteuttamiskelpoista, ja joista yksi tai kaksi toteutuvat.

Näin pohdiskeli Kuopion Nilsiässä asuva yrittäjä Matti Kuosmanen, 56, kymmenen vuotta sitten.

Kuosmanen eli tuolloin todeksi yhtä keksimäänsä ideaa: hän asui käytöstä poistetussa vesitornissa. Kuosmanen oli ostanut vesitornin kunnalta vuonna 1994 sadalla tuhannella markalla, mutta tarvittiin vielä runsaat miljoona markkaa lisää, ennen kuin tornista tuli asumiskelpoinen.

Vesitorni on Kuosmaselle sopiva miljöö, sillä hänellä on niin rakennusinsinöörin kuin kauppatieteen maisterinkin paperit.

Nilsiäläismies on sittemmin toteuttanut myös useita muita ideoitaan, joista viimeisimpään liittyvät VR:n junavaunut.

Louhosareenasta uusi koti

Kuosmanen asui pitkään Espanjassa, jossa hän yhä viettää talvikuukausia. Kesät kuluvat yhdessä vaimon Marja-Liisa kanssa asuntovaunussa Nilsiän Louhosareenassa. Kyseessä on entinen kvartsilouhos, jonka Kuosmaset hankkivat omistukseensa 2000-luvun alussa.

Matti Kuosmanen kertoo nähneensä unessa kuvan kaivosalueesta, jonka altaat olivat täyttyneet vedellä. Kun mies sitten heräsi, häntä ei pidätellyt enää mikään.

– Tulin piikkilanka-aitojen läpi louhosalueelle seikkailemaan. Totesin, että tämä paikka on minun.

Nykyisin Louhosareena on tapahtumapaikka, jossa on lähes 2 000 istumapaikkaa.

Louhosareenan akustiikkaa on kehuttu yhdeksi koko maan parhaista. Areenalla on järjestetty konserttien lisäksi muun muassa oopperaesityksiä, ja esimerkiksi Pietarin oopperan on määrä esiintyä siellä ensi kesänä.

Louhosareenalla on istumapaikka lähes 2 000 ihmiselle. Toni Pitkänen / Yle

Matkailumies henkeen ja vereen

Kuosmanen on Tahkon keskusvaraamon TAHKOComin ja siivous-, kiinteistönhuolto- ja vartiointipalveluja tuottavan Tahko24H:n perustaja. Yhtiöiden pesämuna on peräisin insinööritoimistosta, jonka Kuosmanen perusti vuonna 1988.

Molemmat Kuosmasen perustamat yritykset ovat perheyhtiöitä, joista toisen toimitusjohtaja on Kuosmasen tytär Isa-Maria ja toisen poika Teo. Isä-Kuosmanen toimii molempien yhtiöiden hallituksen puheenjohtajana.

Nykyisin Kuosmanen on myös perustamansa Ehtoopesän toimitusjohtaja.

Matti Kuosmanen on toiminut yrittäjänä jo yli 30 vuoden ajan. Toni Pitkänen / Yle

Louhosareenan isäntä on jo pitkään puhunut intohimoisesti Tahkon matkailun puolesta. Kuosmanen alkoi jo vuonna 1996 ideoida Tahkolle lentomäkeä, ja vuonna 2015 hän ryhtyi suunnittelemaan alueelle ympärivuotista tropiikkimaailmaa ja maailman pisintä sisälaskettelurinnettä.

– Kun on oltu rinteessä päivä, niin ei muuta kuin bikinit päälle, hän kiteytti asian Ylen haastattelussa.

Tahko365-nimellä kulkevan suunnitelman olisi täydentänyt Suomen korkein, satametrinen hotelli, jossa olisi ollut 28 kerrosta.

Kuosmanen on ideoinut laskettelukeskuksen yhteyteen myös pelimaailmaa ja hiihtoputkea, mutta toistaiseksi hanke ei ole löytänyt rahoittajia.

Jos ei junaraidetta, niin ainakin vaunuja

Kuosmanen on pitkään haikaillut Tahkolle junayhteyttä. Lähimmiltä kiskoilta on Tahkolle vain runsaat kymmenen kilometriä, mutta ainakaan toistaiseksi ideanikkarin toive ei näytä toteutuvan.

Nyt Louhosareenalla on kuitenkin jo kuutisenkymmentä metriä junakiskoja. Ne toimivat jalustana viidelle VR:n käytöstä poistamalle junavaunulle, jotka Kuosmanen toi elokuussa Nilsiään.

– Vaunut olivat menossa romutukseen. Tehdään tällainen kulttuuriteko, hän selittää.

Louhosareenalla on viisi käytöstä poistettua junavaunua. Toni Pitkänen / Yle

Entisestä konferenssivaunusta on tulossa backstage-tilat Louhosareenan esiintyjille, kun taas makuuvaunusta tehdään wc-tiloja.

Kuosmasen mukaan idea junavaunusta Louhosareenalle tuli ensimmäisen kerran jo vuonna 2013, mutta silloin hän ei löytänyt haluamansa tyyppistä junavaunua.

Idea palasi hänen mieleensä keväällä Espanjassa, jossa Kuosmaset olivat koronan aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi kahdeksan viikkoa eristyksissä.

– Siellä tuli aika paljon kaikenlaisia mielenkiintoisia ajatuksia, muun muassa tämä junajuttu.

Kuosmanen löysi omasta sähköpostistaan vanhan asiaa koskeneen viestin ja laittoi asian uudelleen vireille. Tällä kertaa keskustelu VR:n kanssa johti sopimukseen.

Louhosareenalle on tulossa myös muuta raiteisiin liittyvää, sillä Kuosmanen on ostanut Helsingin rautatieaseman Lyhdynkantajat-veistosten mukaillut jäljennökset.

Kivimiehiksi kutsutut patsaat kannattelivat aiemmin Linnanmäen huvipuiston yksiraiteisen maisemajunan kiskoa, mutta nyt niistä tulee osa Louhosareenan porttia.

"Luovuus lähtee levosta"

Entä mistä Kuosmanen keksii kaikki uskomattomat ideansa? Hän itse arvelee, että kyseessä on jonkinlainen luonnevika.

– On kiva tehdä erilaisia juttuja ja kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä.

Kuosmanen on vakuuttunut siitä, että luovuus lähtee levosta.

Hän otti asian niin tosissaan, että alkoi vuonna 2004 tehdä väitöstutkimusta, jolle antoi työnimeksi "Luova laiskuus tuottavuuden näkökulmasta". Tutkimus on kuitenkin yhä kesken.

– Olen tehnyt asiassa empiiristä tutkimusta 16 vuotta, hän nauraa.

Nilsiäläismies haluaa toisaalta myös katsoa omia rajojaan ja sitä, onnistuuko.

– Sitten kun joku sanoo, että eihän tuosta tule mitään, niin se antaa minulle enemmän virtaa yrittää.

Kuosmanen onkin omasta mielestään pystynyt tekemään "mahdottomuuksia", kuten esimerkiksi ostamaan yksityishenkilönä kunnalta vesitornin, kaivosyhtiöltä louhoksen ja VR:ltä junavaunuja.

– Mielessä pitää aina olla jokin tavoite.

Mielessä vielä yksi iso haave

Ehtymättömällä ideanikkarilla onkin vielä yksi iso haave, joka sai alkunsa jo vuosia sitten.

– Kun saisin sellaisen Boeing 747:n tuohon vuoren päälle, niin sen jälkeen voisin ruveta vähän hellittämään, Kuosmanen virnistää.

Kuosmasen visiossa lentokoneesta tehtäisiin taidekeskus. Koneen peräosaan tulisi pieni konserttisali, kun taas koneen kaksikerroksisesta etuosasta Kuosmanen tekisi itselleen asunnon.

– Itsellä ei ole koskaan varaa matkustaa ykkösluokassa, mutta silloin siellä voisi olla omassa ammeessa ja saunassa.

Havainnekuva Louhosareenalla olevasta jumbojetistä on jo olemassa.

Havainnekuvassa Kuosmasen jumbojet on jo Louhosareenalla. Teo Kuosmanen

Lue lisää:

Makuuvaunusta vessoja ja ravintolavaunusta VIP-tilat: Nilsiän Louhosareenalle tulee junavaunuja

Yrittäjä päätti kumota luonnonvoimat: Uusi keskus toisi Tahkolle bikini- ja hiihtokelit vuoden ympäri