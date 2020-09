Esitutkinta paljastaa: Porvoossa poliisi ei luovuttanut, vaikka asemiehet painoivat pistoolin piipun ohimolle ja tulittivat toista poliisia kohti

Porvoon poliisiampumisten esitutkintapöytäkirja paljastaa, että poliisin mukaan Porvoon poliisiampumiset olivat tarkkaan suunniteltu ansa. Poliisien kohtaama väkivalta oli hyvin yllättävää ja hengenvaarallista.

Muun muassa murhan yrityksistä syytetyt Richard ja Raymond Granholm olivat tulleet Suomeen Ruotsista ja aseistautuneet lukuisilla järeillä aseilla. Heillä oli muun muassa Colt .45-pistooli, täysautomaattiseksi muunnetut Glock-pistoolit ja AK-47-rynnäkkökiväärit. Lisäksi heillä oli lukuisia pistooleja ja revolvereita.

Esitutkinnassa poliisi katsoi Richard ja Raymond Granholmin motiiviksi törkeän ryöstön tekemisen.

He tutkivat ennakkoon Porvoossa alueita ja selvittivät Porvoon poliisin yhteystietoja teon toteuttamista varten.

Lauantaina 24.8.2019 he soittivat hätäkeskukseen ja väittivät, että Piirlahdessa olevalla hiekkakuopalla on joukkotappelu. Poliisin ja syyttäjän mukaan miesten tarkoitus oli houkutella paikalle poliisi ja ryöstää heidän aseensa, patruunansa ja muuta poliisin välineistöä.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen partio ei kuitenkaan kohdannut veljeksiä.

Pistooli ohimolle

Muutaman tunnin kuluttua miehet yrittivät uudelleen. Tällä kertaa he väittivät, että joku on murtautunut Ölstenin teollisuusalueella olevaan teollisuusrakennukseen. Miehet väittivät, että he olivat ottaneet murtovarkaan kiinni.

Kun poliisipartio saapui paikalle, ylikonstaapeli sanoi työparilleen: "Noi jätkät on sen näköisiä, että ei tekisi mieli painia heidän kanssaan."

Hänen vieressään istunut vanhempi konstaapeli nousi autosta ensin. Ylikonstaapeli näki, että miehet ottivat hänet välittömästi niin sanottuun hallintaotteeseen.

Samassa ylikonstaapeli näki, että miehet olivat aseistautuneet. Toinen miehistä uhkasi konstaapelia .45-kaliiberisella Colt-pistoolilla.

Hän osoitti poliisia päähän aseella ja veti hänet suojaksi eteensä. Ylikonstaapeli huomasi, että toinen mies osoitti häntä aseella. Ylikonstaapeli veti oman aseensa mutta ei voinut ampua, koska hänen työparinsa oli ihmiskilpenä.

Kieltäytyi luopumasta aseestaan

Ylikonstaapeli perääntyi virka-ase kohotettuna taaksepäin ja alkoi huutaa: "Poliisi, pudota ase tai ammun." Miehet vastasivat, että poliisin piti luopua aseestaan. Ylikonstaapeli huusi miehille, että hän ei luovu aseestaan.

Veljekset uhkasivat tappaa panttivankina pitämänsä poliisin. He korostivat uhkauksiaan pitämällä asetta välillä konstaapelin niskassa, välillä ohimolla. Ylikonstaapeli perääntyi hitaasti ja painoi Virve-puhelimensa hätäpainiketta. Samalla hän huusi radioon, että hänen parinsa on otettu panttivangiksi.

Silloin ylikonstaapeli kuuli laukauksen. Pian sen jälkeen kuului toinen laukaus. Ylikonstaapelin kädessä tuntui, kuin siihen olisi lyöty lekalla. Veljekset ampuivat vielä kolmannen laukauksen, mutta se ei osunut.

Ylikonstaapeli pääsi irti tilanteesta.

Samaan aikaan veljekset ottivat panttivankina pitämältään konstaapelilta aseen vyöstä ja vaativat tätä luovuttamaan partion tukiaseen. Konstaapeli ei suostunut antamaan sitä, ja veljekset alkoivat etsiä sitä autosta. Silloin konstaapeli livahti karkuun.

Veljekset ampuivat pakenevaa konstaapelia ja osuivat häntä selkään ja kylkeen.

Ylikonstaapeli kuuli useita laukauksia nopeasti peräkkäin ja huolestui työparinsa tilanteesta. Hän päätti lähestyä autoa uudelleen. Juuri silloin hän kuuli radiosta, kuinka hänen työparinsa huusi radioon, että hän oli haavoittunut mutta päässyt karkuun.

Veljekset ottivat mukaansa konstaapelin virka-aseen ja poliisiautosta löytämänsä raskaat suojaliivit. Sitten he pakenivat.

Kumpikaan poliiseista ei haavoittunut tilanteessa hengenvaarallisesti, mutta heille jäi ampumisesta vammoja.

