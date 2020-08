Valvira rajoittaa kilpirauhaskiistassa julkisuuteen nousseen Ville Pöntysen ammatin harjoittamista – ei saa toistaiseksi määrätä kilpirauhaslääkkeitä potilailleen

Valviran valvontalautakunta on päättänyt rajoittaa toistaiseksi kuopiolaisen lääkäri Ville Pöntysen ammatin harjoittamista siten, että hän ei saa hoitaa kilpirauhassairauksia eikä määrätä apteekista toimitettavaksi ensisijaisesti niiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä.

Valviran lakimies Saara Vallivaara vahvistaa Ylelle, että lisäksi valvontalautakunta kehottaa Pöntystä huolehtimaan kortikosteroideja määrätessään siitä, että hoidolle on yleisesti hyväksytty lääketieteellinen peruste.

Pöntynen vahvistaa yrityksensä Facebook-seinällä saaneensa tiedon päätöksestä tänään puhelimessa (siirryt toiseen palveluun). Yle ei ole tavoittanut Ville Pöntystä maanantai-iltapäivän aikana.

Valvira on aiemmin antanut kirjallisen varoituksen Pöntyselle vuonna 2018 liittyen muun muassa T3-kilpirauhashormonin käyttöön lääkityksessä.

Kilpirauhaslääkityksen eri valmisteet ja erityisesti T3-hormonin käyttö kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidossa ovat puhuttaneet lääkäreitä ja potilaita useiden vuosien ajan. Yleensä kilpirauhasen vajaatoimintaa hoidetaan synteettisen T4-hormonin avulla, ja yleisimmin käytetty lääkevalmiste on Thyroxin.

Muun muassa alan erikoislääkärien eli endokrinologien yhdistyksen kanta on ollut, että potilaita ei tulisi hoitaa pelkällä T3-hormonilla eli niin sanotulla T3-monoterapialla. Sitä pitäisi käyttää yhdessä yleisesti hyväksytyn T4-hormonin kanssa.

Valvira on viime vuosina rajoittanut useiden kilpirauhaspotilaita hoitosuosituksista poiketen hoitaneiden lääkäreiden lääkärinoikeuksia. Samaan aikaan osa potilaista on astunut julkisuuteen ja kertonut, millaista apua he ovat saaneet kiistellyillä hoidoilla.

