Puolustus Porvoon poliisiampumisista: veljekset eivät yrittäneet tappaa – syyttäjä: 13 vuotta vankeutta on oikea rangaistus

Tänään tiistaina alkaneessa Porvoon poliisiampumisten oikeudenkäynnissä syyttäjät vaativat 31-vuotiaalle Richard Granholmille ja 26-vuotiaalle Raymond Granholmille 13 vuoden vankeustuomioita 13 murhan yrityksestä ja useista muista rikoksista. He vaativat myös veljesten lähettämistä mielentilatutkimukseen ja vaarallisuusarvioon.

Syyttäjien mukaan kaikkiaan 10 poliisia oli hengen vaarassa vuosi sitten elokuussa Porvoosta alkaneessa ja Tampereella takaa-ajotilanteena jatkuneessa ammuskelussa.

– Teot ovat niin vakavia, että meidän laskukaavallamme olemme tulleet siihen tulokseen, että 13 vuotta vankeutta on oikea rangaistus. Maksimirangaistus on 15 vuotta näistä rikoksista, murhan yrityksen maksimirangaistus yksittäisessä teossa on 12 vuotta, erikoissyyttäjä Jukka Haavisto kertoi tänään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessan käydyn valmisteluistunnon jälkeen.

– Kyseessä on poikkeuksellinen tilanne, koska poliisit on pyritty saamaan paikalle sitä varten, että on voitu hankkia aseita. On puhuttu ansasta, mikä kuvaa tilannetta. Pidämme sitä hyvin vakavana. Yhteiskunnan pitää osoittaa, että tällaiset teot ovat äärettömän paheksuttavia, Haavisto jatkaa.

Motiivina aseiden ryöstö

Veljekset ampuivat poliiseja ensimmäinen kerran heti, kun heidän itse hälyttämänsä partio saapui paikalle Ölstenin teollisuusalueelle Porvoossa. Richard Granholm myöntää ampuma-aserikoksen ja, että hänellä oli hallussaan .45-kaliiperinen, Colt-merkkinen pistooli.

Miehet uhkasivat poliiseja aseella heti, kun he astuivat ulos autosta ja riistivät toiselta poliisilta virka-aseen. Tämän jälkeen he ampuivat kahta poliisia. Molemmat poliisit tarvitsivat sairaalahoitoa ja toinen heistä loukkaantui vakavasti. Syyttäjän mukaan Granholmit pitivät toista poliisia tilanteessa panttivankina.

Oikeudenkäynti alkoi tänään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Katri Kirsi / Yle

Syyttäjän mukaan tekojen motiivina oli poliisin aseiden ja muiden tarvikkeiden ryöstäminen.

– Taustasyyt siihen, miksi he niitä halusivat, tulevat mahdollisesti esiin pääkäsittelyssä, Haavisto sanoo.

Richard Granholmin asianajajan Petteri Kouhian mukaan tekojen taustasyyt saattavat jäädä pimentoon.

– Ampumisten tarkoitukseen ja perimmäiseen syyhyn tuskin saadaan vastausta. Vaikuttaa, että syitä ei esitutkinnassa saatu selvitettyä. Oma päämieheni ei tule asiassa kuulluksi. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole ollut tappaa poliiseja, Kouhia toteaa.

Syyttäjä ja puolustus eri linjoilla ampumisten syistä

Veljekset myöntävät tapahtumien kulun suurelta osin. He myöntävät houkutelleensa poliisit teollisuusalueelle Porvoossa ja ryöstäneensä heiltä aseen sekä suojaliivin. He myöntävät myös osan ampumisista Tampereelta Ikaalisiin ajetun takaa-ajon aikana.

– Tapahtumista itsestään puolustus on syyttäjän kanssa pitkälti samaa mieltä. Oikeudenkäynnissä on kysymys tapahtumien oikeudellisesta arvioinnista, sanoo Kouhia.

Ampumisten tarkoituksesta syyttäjät ja puolustus ovat kuitenkin erimielisiä.

– Me lähdemme siitä, että laukaukset on kohdistettu poliiseja kohti Porvoossa ja Tampereelta alkaneen takaa-ajon aikana. Taustalla on käsitys siitä, että Porvoossa oli tarkoituksena saada poliiseilta aseita ja muuta tavaraa. Miehillä oli tarkoitus surmata tai ainakin pitää ymmärtää, että se vaara on ollut hyvin suuri, Haavisto toteaa.

Yksi syy siihen, että syytteet ovat murhan yrityksistä on se, että virkatehtävissä olevan poliisin ampuminen on lain mukaan murhan yritys.

– Äsken käydyssä valmisteluistunnossa puolustus otti kantaa rangaistusvaatimuksiin alustavasti. Pääsyytteet, jotka koskevat murhan yrityksiä Porvoossa ja Tampereelta alkaneessa takaa-ajossa tullaan pääosin kiistämään, sanoo Kouhia.

Tänään käydyn valmisteluistunnon jälkeen asian varsinainen oikeudenkäynti alkaa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa maanantaina 7.9. Oikeudenkäyntiin on varattu myös 8.9., 9.9. ja 14.9.

