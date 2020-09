Matkatoimistot odottavat kauhulla talvea ja konkursseja: Bisnes on lähes täysin jumissa ja kesä-syyskuun myynti romahti viime vuodesta

Matka- ja lentobisneksessä on nyt menossa harvinaisen raju eloonjäämiskamppailu. Alan yhtiöiden myynti on laskenut olemattomiin eikä uusia asiakkaita ole luvassa matkustusrajoitusten tai -suositusten ollessa voimassa.

Finnair ilmoitti viikolla noin tuhannen työntekijän vähentämisestä. Maanantaina Lapin suurin matkailukonserni North European Invest ilmoitti aloittavansa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Niiden vaikutukset voivat ulottua jopa 2 000 työpaikkaan.

Suomen matkailualan liiton (SMAL) toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti, kuinka pahasta tilanteesta on kyse?

– Tilanne on kaikille matkailuteollisuuden parissa toimiville yrityksille äärimmäisen vakava; on sitten kyse yrityksistä, jotka operoivat vapaa-ajan- tai työmatkoja ulkomaille tai ulkomaalaisten työ- tai vapaa-ajanmatkoja Suomeen.

Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti. Toni Määttä / Yle

Toimitusjohtaja Mäki-Fräntin mukaan kansainvälinen matkustus on täysin jumissa. Tiukat matkustus,- karanteeni- ym. rajoitukset jarruttelevat matkavarausten tekemistä loppusyksylle tai talvelle.

– Erityisesti suomalaisilla vientiyrityksillä olisi jo suuri tarve päästä käymään neuvotteluja esimerkiksi potentiaalisten uusien asiakkaiden kanssa tai ensi vuoden sopimuksista kansainvälisten kumppanien kanssa, Mäki-Fränti sanoo.

Elämys Groupin toimitusjohtaja Pasi Latva, minkälaista talvea odotatte alalle?

– Syksy ja talvi tulevat olemaan matkailualalle katastrofaaliset, mikäli valtio ei kykene kohdistamaan alalle suoraa taloudellista tukea. Jos hallittua matkustamista Suomeen ei sallita, matkailualan palveluntuottajat menettävät pääosan liikevaihdostaan. Lisäksi hallituksen linjaukset ulkomaille matkustamisessa ovat poikkeuksellisen tiukkoja, Latva huomauttaa.

Elämys Groupin toimitusjohtaja Pasi Latva pelkää, että jopa 70 prosenttia matkailualan toimijoista ajautuu konkurssiin talven aikana.

Elämys Group on yrityksen johdon omistama suomalainen matkatoimisto. Sen palveluksessa on 37 työntekijää ja yrityksen liikevaihto on 25 miljoonaa euroa.

Elämys toimii muun muassa urheilumatkailun, hiihto- ja aktiivimatkailun, liikematkailun, ulkomailla järjestettävin tapahtumien ja risteilymatkailun bisneksissä.

Elämys Groupin toimitusjohtaja Pasi Latva. Toni Määttä / Yle

Konkursseja ounastelee myös toimitusjohtaja Mäki-Fränti.

– Valitettavasti näyttää siltä, ettei matkailuyritysten konkursseja voida välttää, Mäki-Fränti sanoo.

Lapin matkailu kriittisessä vaiheessa

Suomen matkailualan liiton tuoreen kyselyn mukaan kesän 2020 (15.6.-30.9.2020) matkamyynti on reilut viisi prosenttia kesän 2019 myynnistä.

Mukana ovat kaikki matkatoimistojen kautta tapahtuvat vapaa-ajan- ja liikematkamyynnit. Sekä ulkomailta Suomeen että Suomesta ulkomaille.

Talvikaudelle eli 1.10.2020-30.4.2021 myynti oli elokuun viimeisellä kokonaisella viikolla vajaat 40 prosenttia viime vuoden tämänhetkisestä myyntitilanteesta.

Matkailualan liiton mukaan talven lentojen osalta käydään parhaillaan keskusteluja. Lapin talvimatkasesongin kannalta on kriittisen tärkeää, että matkustusta päästäisiin avaamaan.

– Päätöksiä pitää tehdä pian, jotta kausi saadaan pelastettua, Mäki-Fränti toteaa.

Toimitusjohtaja Pasi Latva ja toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti, onko valtion yrityksille tarjoamasta kustannustuesta ollut alalle apua?

– Johtuen tuen laskentaperusteista erittäin harva matkailualan toimija on saanut kustannustukea. Esimerkiksi Elämys Groupin liikevaihto laski maalis-huhtikuussa 90%, mutta kustannustukipäätös oli silti kielteinen, Latva kertoo.

Matkailuteollisuuden parissa toimivat yritykset toivovat valtiolta tukea. Ismo Pekkarinen / AOP

Tukea tarvitaan yhä

– Eräät matkailuyritykset ovat kustannustukea onnistuneet saamaan, mutta syntyneeseen vahinkoon ja koronarajoitusten aiheuttamiin tappioihin suhteutettuna tuki ei ole riittävä. Suurinta osaa alan yrityksistä kustannustuki ei ole auttanut, toimitusjohtaja Mäki-Fränti puolestaan sanoo.

Mäki-Fräntin mukaan alalla tarvitaan kustannustukea vielä kuukausien ajan, joten sen kriteerejä täytyy vihdoin muokata niin, että matkatoimistoalakin hyötyisi siitä.

Mitä pitäisi tehdä, mitä ala odottaa Suomen hallitukselta?

– Kustannustuen kriteerien olisi tuettava myös matkailutoimialaa. Matkustusrajoituksia tulisi myös purkaa, toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti toivoo.

Toimitusjohtaja Pasi Latva haluaisi hallituksen nyt keskittyvän matkailualan tilanteeseen. Ratkaisuja pitäisi etsiä yhdessä alan toimijoiden kanssa.

– Kokonaisuus on vaikeasti hahmotettava, mutta matkailualan vaikuttavuus työllisyyteen ja BKT:hen on niin merkittävä, että ratkaisuja on löydettävä romahduksen estämiseksi, Latva painottaa.

Toimitusjohtaja Mäki-Fränti sanoo, että nyt pitäisi ennen kaikkea palauttaa matkustajien luottamus. Ala kaipaa päättäjiltä selkeää, kiihkotonta ja asiallista viestintää.

