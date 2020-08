Hotelli Ruanda -elokuvasta tunnettu Paul Rusesabagina on pidätetty epäiltynä terrorismista

Paul Rusesabagina on pidätettynä epäiltynä terrorismista. Vuonna 2005 Yhdysvaltain presidentti George W. Bush myönsi hänelle presidentin vapaudenmitalin.

Paul Rusesabagina on pidätettynä epäiltynä terrorismista. Vuonna 2005 Yhdysvaltain presidentti George W. Bush myönsi hänelle presidentin vapaudenmitalin. Shawn Thew / EPA

Hotelli Ruanda -elokuvasta tunnettu Paul Rusesabagina on pidätetty kotimaassaan Ruandassa epäiltynä terrorismista, kertoo uutistoimisto AP.

Tyttärensä Carine Kanimban mukaan 66-vuotias Rusesabagina oli matkustanut Yhdysvalloista Dubaihin viime viikolla, josta hänet kaapattiin ja vietiin Ruandaan. Maan poliisi ei kertonut, missä Rusesabagina oli pidätetty. Hän ei ole asunut Ruandassa vuoden 1996 jälkeen. Rusesabaginalla on Belgian kansalaisuus ja pysyvä oleskelulupa Yhdysvaltoihin.

– Rusesabaginan epäillään olevan väkivaltaisen, aseistetun ja ekstremistisen terroristijärjestön perustaja, johtaja, tukija ja jäsen, maan poliisi sanoi.

Poliisi mainitsi nimeltä Ruandan demokraattisen muutosliikkeen (MRCD) yhdeksi järjestön jäsenryhmistä. Rusesabagina esiteltiin lehdistölle maanantaina käsiraudoissa ja kasvomaskissa.

Kanimban mukaan perheelle tiedotettiin pidätyksestä maanantaina. Hän on huolissaan, että Rusesabagina ei saa tarvitsemaansa lääkitystään verenpainetautiinsa. Kukaan perheen jäsenistä ei ole voinut puhua Rusesabaginan kanssa.

– Toivomme hänen pikaista vapautustaan. Häntä vastaan esitetyt syytökset ovat kaikki keksittyjä ja vailla todisteita. Tämä on laiton pidätys, Kanimba sanoi.

Elokuvasta tuttu presidentin kriitikko

Paul Rusesabaginan nimi tuli tutuksi suurelle yleisölle vuoden 2004 elokuvasta Hotelli Ruanda. Elokuvassa häntä esittänyt Don Cheadle oli roolistaan ehdolla parhaan miespääosan Oscar-palkinnon saajaksi.

Hotellinjohtajana toimineen Rusesabaginan kerrotaan pelastaneen hotellinsa suojiin yli 1 200 tutsia ja maltillista hutua Ruandan kansanmurhan aikana vuonna 1994. Ruandan kansanmurhassa kuoli satoja tuhansia ihmisiä järjettömissä veriteoissa ympäri maata. Pahimpien YK:n arvioiden mukaan sadan päivän aikana kuoli noin 800 000 ihmistä.

Rusesabagina on kritisoinut väkevästi Ruandan presidenttiä Paul Kagamea ja tämän hallintoa. Hänen mukaansa kyseessä on diktatuuri ja länsimaiden tulisi painostaa hallitusta kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Kagame on toiminut maan presidenttinä vuodesta 2000 lähtien. Hän oli perustamassa Ruandan isänmaallista rintamaa, joka nousi kansanmurhaan päättyneen sisällissodan jälkeen maan johtoon.

Ruandan kansanmurhasta selvinneiden järjestöjen keskusjärjestön Ibukan edustaja Naphatal Ahishakiyen mukaan Rusesabaginan pidätys on hyvä uutinen kansanmurhasta selviytyneille. Hänen mukaansa Rusesabagina vaati ihmisiltä rahaa, jotta nämä voisivat päästä hotellin suojiin kansanmurhan aikana.

Presidentti George W. Bush myönsiRusesabaginalle Yhdysvaltain presidentin vapaudenmitalilla vuonna 2005. Se on Yhdysvaltain korkein siviilikunniamerkki.

