Valkoinen talo vaatii Venäjää kunnioittamaan Valko-Venäjän itsemääräämisoikeutta ja demokratiaa

Kreml kertoi sunnuntaina, että Lukashenka on matkustamassa Venäjälle tapaamaan Putinia "lähiviikkoina".

Yhdysvalloissa Valkoinen talo vaati maanantaina Venäjää kunnioittamaan Valko-Venäjän itsemääräämisoikeutta ja demokratiaa.

– Venäjän on kunnioitettava Valko-Venäjän itsemääräämisoikeutta ja sen kansalaisten oikeutta valita omat johtajansa vapaasti ja reilusti, sanoi presidentti Donald Trumpin lehdistöpäällikkö Kayleigh McEnany lehdistötilaisuudessa.

Valko-Venäjällä on järjestetty viime viikkoina laajoja protesteja, joissa on osoitettu mieltä presidentti Aljaksandr Lukashenkaa ja vilpillisiksi epäiltyjä presidentinvaaleja vastaan. Hallinto on vastannut protesteihin pidätyksillä. Pidätetyt mielenosoittajat ovat kertoneet myös kidutuksen uhriksi joutumisesta.

McEnanyn mukaan rauhanomaisesti protestoivien valkovenäläisten valtava määrä tekee selväksi, että hallitus ei voi enää jättää huomiotta kansan vaatimusta demokratiasta. Yhdysvallat tukee tutkimuksia vaalien säännönvastaisuuksista, ihmisoikeusrikkomuksista ja hallinnon kurinpitotoimista, McEnany sanoi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi viime viikolla Venäjän muodostaneen turvallisuusjoukoista reservin, joka voi tarvittaessa lähteä apuun pitämään yllä järjestystä Valko-Venäjällä.EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell muistutti ilmoituksen jälkeen Venäjää noudattamaan myös itse vaatimustaan, jonka mukaan Valko-Venäjän sisäisiin asioihin ei pidä puuttua ulkopuolelta.

