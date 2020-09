Viruksen tuhoava tarra ovenkahvaan ja uusia desinfiointiaineita – korona sai suomalaiskeksijät liikkeelle, kaikkea ei ehditä edes testata

Kuparin antibakteerinen vaikutus on tunnettu jo vuosia. Monimetalliseoksella on saatu nyt aikaiseksi vielä tehokkaampi tulos viruksia vastaan.

Kuparin antibakteerinen vaikutus on tunnettu jo vuosia. Monimetalliseoksella on saatu nyt aikaiseksi vielä tehokkaampi tulos viruksia vastaan. Niko Mannonen / Yle

Koronaviruksen torjunta on saanut keksijät aktivoitumaan uusien tuotteiden kehittämisessä. Yliopistojen testauslaboratorioihin tulee pyyntöjä erilaisten innovaatioiden testaamisesta ruuhkaksi asti.

Helsingin yliopiston apulaisprofessori Tarja Sirosen mukaan COVID-19-virus on osoittautunut erittäin hankalaksi virukseksi torjua, joten sen leviämistä estämään tarvitaan paljon innovaatioita.

– Meillä on käytössä COVID-19-virus ja turvalaboratorio, jossa pystytään tekemään testejä elävällä viruksella. Kyselyitä testaamisesta tulee hyvin paljon, lähes päivittäin, mutta valitettavan harvaan ehditään vastaamaan, sanoo apulaisprofessori Tarja Sironen Helsingin yliopiston virologian osastolta.

Suomalaiset innovaatiot ovat vähentyneet pitkään. Tänä vuonna patenttihakemuksia on tehty 15 prosenttia viime vuotta enemmän. Niko Mannonen / Yle

Yliopistojen päätyö on oma tutkimus, mutta mahdollisuuksien mukaan niissä pyritään myös testaamaan uusia tuotteita ja tukemaan suomalaisten innovaatioiden kehitystä.

– Yritysten innokkuus tutkia erilaisten anti-mikrobiaalisovellusten tehoa on selvästi lisääntynyt. Jokainen tutkimusryhmä tulkitsee, mitä on rahkeita ja mielenkiintoa tutkia. Erityisesti nyt halutaan selvittää suoraan viruksia tuhoavia materiaaleja ja pintoja, sanoo solu- ja molekyylibiologian dosentti Varpu Marjomäki Jyväskylän yliopistosta.

Jyväskylän yliopistossa on esimerkiksi testattavana pinnoitettu anti-mikrobiaalinen muovimateriaali. Tarkoitus on selvittää kuinka nopeasti koronavirukset menettävä infektiokykynsä näillä pinnoilla verrattuna pinnoittamattomiin muovimateriaaleihin.

Helsingin yliopistossa vastaavasti tutkitaan desinfiointiaineita, joita voi käyttää käsideseinä tai siivousaineina. Meneillään on myös tutkimus UV-valojen vaikutuksesta virusten torjuntaan ja lisäksi uusimpana tutkimuskohteena on suodattaminen aerosoleissa.

Koronaviruksen tuhoava tarrapinnoite

Yksi Helsingin yliopiston testaamista innovaatioista on antimikrobinen tarrapinnoite. Jalometallisekoituksesta tehtyä tarrapinnoitetta voidaan käyttää esimerkiksi ovenkahvoissa, kaiteissa ja vaikkapa ostoskärryissä.

COVID-19-virus elää tarran pinnassa ainoastaan joitain minuutteja, kun se normaalisti tutkimusolosuhteissa säilyisi kontrollipinnoilla päiviäkin.

Tutkimusta johtava apulaisprofessori Tarja Sironen ei halua vielä tässä vaiheessa antaa tarkkoja arvioita siitä, kuinka nopeasti tarrapinnoite tuhoaa viruksen.

– Viruksen eliniän vaihtelu on todella suurta riippuen olosuhteista, kuten lämpötilasta ja ilmankosteudesta sekä pintamateriaaleista. Tämä tarrapinnoite on sellainen tuote, jossa virukset hyvin nopeasti inaktivoituvat. Ero on merkittävä verrattuna tavallisiin pintoihin.

Tarkat testitulokset tutkimusryhmä kertoo loppuraporttiensa yhteydessä. Tutkittavana on yhä esimerkiksi se mekanismi, miksi COVID-19-virus muuttuu metallisekoituksessa nopeasti vaarattomaksi.

CovidSafe-niminen välaikaikaissuoja kosketuspinoille on herättänyt suurta kiinnostusta erityisesti ulkomailla. Niko Mannonen / Yle

Muun muassa kuparista ja hopeasta valmistettu tarrapinnoitesekoitus kehitettiin helsinkiläisessä pintakäsittelyyn erikoistuneessa yrityksessä.

– Tuotteen isä on Pertti Lainisalo, joka keväällä koronan karanteeniaikana alkoi tuotetta miettimään. Eri metallien antibakteeriset vaikutukset ovat olleet tiedossa, joten niitä sekoittelemalla hän lähti keitosta tekemään ja löysi mahtavan seoksen, sanoo toimitusjohtaja Lauri Kinnunen Pintagroupista.

Metallisekoituksen resepti on erittäin salainen ja sen tietää ainoastaan Lainisalo.

Ammattikorkeakoululla tarrapinnoiteella lisäsuojaa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on yksi ensimmäisistä paikoista, jossa antimikrobista tarrapinnoitetta nyt pilotoidaan.

Kuparin- ja hopeanhohtoista tarrapinnoitetta kiinnitettiin viime viikolla muun muassa ovien kahvoihin, portaiden kaiteisiin ja hissien nappuloihin.

Pinnoite kestää Kinnusen mukaan tuhansia käyttökertoja.

– Kun pinta kuluu, sen alta paljastuu kontrolliväri, jolloin tuote vielä toimii, mutta tiedetään kohta vaihtaa uudet tarrapinnoitteet, sanoo Kinnunen.

Kokemuksia tarrapinnoitteen tehosta saadaan lisää lähiviikkoina.

Jyväskylän ammattikorkeakoululla opiskellaan tällä hetkellä osittain etänä ja osittain lähiopetuksessa. Tarrapinnoitteesta toivotaan lisäsuojaa koronan vastaiseen taisteluun. Niko Mannonen / Yle

8500 oppilaan ammattikorkeakoulussa viruksia ja bakteereja tuhoava tarrapinnoite on yksi hyvä lisä koronaviruksen torjunnassa.

– Minusta se on loistava, kun pöpöt kuolevat suhteellisen nopeasti. Emme pääsisi pelkällä siivouksella samaan tasoon. Edellytämme myös muutoin hyvää käsihygieniaa ja turvavälejä sekä tarvittaessa suojavälineitä, jolloin näistä kaikista muodostuu turvallisuutta rakentava kokonaisuus, sanoo hallintojohtaja Mikko R. Salminen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Pintagroupilla on monta pilotointikohdetta vireillä muun muassa sairaaloihin, päiväkoteihin ja kouluihin.

– Tarrapinnoitteen vaikutusta myös muihin bakteereihin ja viruksiin tutkitaan. Ensikokemusten perusteella se on myös hyvä keino esimerkiksi noroviruksen torjuntaan, kertoo Kinnunen.

Suomalainen innovaatio on herättänyt laajaa kiinnostusta myös ulkomailla. Modernin laitekannan ja muiden resurssien myötä Lainisalon tehtailla on mahdollisuus nostaa valmistuskapasiteettia tarvittaessa nopeastikin.