"Melania Trump juonitteli viedäkseen huomiota Ivanka Trumpilta" ja neljä muuta väitettä uudesta paljastuskirjasta

Entisen avustajan paljastuskirja väittää Melania ja Ivanka Trumpin välien olevan jäätävät ja Melanian pilailevan presidentin tyttären kustannuksella. Kuva on otettu virkaanastujaisissa tammikuussa 2017. Justin Lane / EPA

Presidentti Donald Trumpin vaimosta Melaniasta kirjoitettu uusi paljastuskirja maalaa kuvan luonteeltaan vuosien kuluessa kovettuneesta naisesta.

Entisen avustajan ja ystävän Stephanie Winston Wolkoffin kirjoittamassa kirjassa rouva Trumpin väitetään toimineen miehensä vanhempia lapsia ja varsinkin Ivankaa vastaan. Kirjan mukaan Melania vähät välittää muiden mielipiteistä ja arvostaa julkisuuden sijaan yksityisyyttä.

Kirjan Melania and Me (Melania ja minä) kirjoittaja työskenteli Valkoisessa talossa rouva Trumpin avustajana helmikuuhun 2018 saakka.

Kirjan mukaan naiset olivat 15 vuotta erittäin läheisiä ystäviä Jersey Shore -tositelevisio-ohjelmasta tutun Snooki ja JWoww -parivaljakon tapaan. Nyt Winston Wolkoff kutsuu itseään Melania Trumpin entiseksi ystäväksi. Hän sanoo katuvansa työtään avustajana nimittäen sitä elämänsä suurimmaksi virheeksi.

– Hän ei ollut todellinen ystäväni. Itse asiassa toivon, etten olisi koskaan tavannut häntä, Stephanie Winston Wolkoff sanoo.

Poimimme viisi väitettä tänään tiistaina julkaistavasta kirjasta. Lähteinä on käytetty The New York Times -sanomalehden (siirryt toiseen palveluun), uutistoimisto AP:n ja ABC Newsin (siirryt toiseen palveluun) kirjasta julkaisemia tietoja.

Tuore kirja väittää, että Ivanka Trumpin (valkoisessa asussa) paikkaa isänsä virkaanastujaisissa juonittiin Melanian johdolla. Donald Trump vannoi virkavalan Washingtonissa tammikuussa 2017.

"Melania halusi Ivankan sivuun valokuvista"

Melania Trumpin ja presidentin vanhimman tyttären Ivankan välejä kirja väittää jäätäviksi. Winston Wolkoffin mukaan rouva Trump naureskelee Ivankan kustannuksella ja nimittelee tätä prinsessaksi. Melania on kirjan mukaan nimittänyt Valkoisessa talossa työskenteleviä sukulaisia myös käärmeiksi.

Trumpin virkaanastujaisissa Melania kirjan mukaan juonitteli estääkseen Ivankaa saamasta liikaa huomiota. Kirjassa väitetään presidentin vaimon käynnistäneen operaation, jotta Ivanka ei esiintyisi valokuvissa keskeisellä paikalla.

Esimerkiksi istumapaikkoja järjesteltiin ja kameroiden kuvakulmia tarkasteltiin, jotta Ivankan kasvot saataisiin pidettyä mahdollisimman paljon syrjässä.

– Operaatio Ivankan blokkaamiseksi oli pikkumainen, mutta mielestämme Ivankan ei olisi pitänyt tehdä itsestään huomion keskipistettä isänsä virkaanastujaisissa, kirjassa sanotaan.

Ivanka Trump on kieltäytynyt kommentoimasta kirjan väitteitä uutistoimisto AP:lle.

Melania Trump toimii sen mukaan, mikä on parhaaksi hänelle itselleen ja pojalleen Barronille. Kuva Barron ja Melania Trumpista on otettu elokuun lopussa republikaanien puoluekokouksen yhteydessä. AOP

"Melania ei välitä muiden mielipiteistä"

Kirjan mukaan Melania Trump on tarkka yksityisyydestään, eikä välitä siitä mitä suuri yleisö hänestä ajattelee.

– Muiden miellyttäminen ei ole minulle tärkeää, kirja lainaa Melania Trumpin usein toistamaa kommenttia.

Winston Wolkoff sanoo rouva Trumpin toistelleen usein myös tekevänsä sen mikä tuntuu oikealta hänen itsensä ja hänen nyt 14-vuotiaan poikansa Barronin kannalta.

Melania Trump esimerkiksi lykkäsi muuttoaan New Yorkista Washingtoniin, jotta Barron Trump ei joutuisi vaihtamaan koulua kesken lukuvuoden.

Winston Wolkoff tarjoaa kirjassaan myös toisen selityksen muuton lykkäämiselle. Hänen mukaansa Melania halusi odottaa, että hänen Valkoisen talon makuuhuoneensa ehditään remontoida ja varustaa uudella suihkulla ja WC-istuimella.

Melania Trumpin ilmeistä ja eleistä vedetään jatkuvasti julkisuudessa erilaisia johtopäätöksiä tämän tunteista ja ajatuksista. Kuva on otettu Valkoisen talon puutarhassa 25. elokuuta. Michael Reynolds / EPA

"Outo ilmeily virkaanastujaisissa johtui potkusta nilkkaan"

Julkisuudessa kiinnitetään toistuvasti huomiota Melania Trumpin ilmeisiin ja eleisiin. Netissä leviävät muun muassa Donald Trumpin epäonnistuneet yritykset tarttua Melanian käteen (siirryt toiseen palveluun) ja Melanian ilmeen muuttuminen (siirryt toiseen palveluun) Ivankan kulkiessa ohi.

Winston Wolkoff tarjoaa kirjassaan yhden selityksen Melanian oudolle ilmehdinnälle. Hänen mukaansa paljon huomiota saanut Melania Trumpin hymyn hyytyminen presidentti Trumpin virkaanastujaisissa tammikuussa 2017 johtui kivusta.

Kirjan mukaan Barron Trump potkaisi vahingossa äitiään nilkkaan ja tämä videolle tallentunut hetki (siirryt toiseen palveluun) johti vääriin tulkintoihin siitä, että Melania olisi onneton roolissaan presidentin puolisona.

Netissä alkoi videon myötä levitä rouva Trumpin vapauttamista vaativa aihetunniste #FreeMelania.

Winston Wolkoff sanoo yrittäneensä turhaan saada Melanian korjaamaan julkisuudessa syntynyttä väärinkäsitystä.

– Mitä väliä sillä on mitä he ajattelevat. Se on minun yksityisasiani. En ole heille selitystä velkaa, kirja väittää Melania Trumpin sanoneen.

Siirtolaislapsien kohtelusta syntyneen kohun aikana kesällä 2018 Melania Trump aiheutti otsikoita pukeutumalla takkiin, jonka selässä luki "En todellakaan välitä. Välitätkö sinä?". Levine-Roberts / AOP

"Melania pyrkii joskus vaikuttamaan päätöksiin"

Melania Trump herätti vuonna 2018 huomiota kritisoimalla miehensä hallinnon toimia, kun kiinni otettujen paperittomien siirtolaisten lapsia ryhdyttiin erottamaan vanhemmistaan.

Samaan aikaan hän pukeutui takkiin, jonka selkään kirjoitettua viestiä "En todellakaan välitä. Välitätkö sinä?" yritettiin julkisuudessa tulkita.

Kirjassa rouva Trumpin kerrotaan todenneen puhelinkeskustelussa avustajalleen, että lasten erottaminen vanhemmistaan on surullista. Samalla tämän väitetään lohduttautuneen sillä, että suljettuihin keskuksiin siirretyt lapset olisivat tyytyväisiä.

– Rajavartijat ovat kertoneet minulle lasten sanoneen: Vau, saanko minä oman sängyn ja oman kaapin vaatteilleni? Se on enemmän kuin heillä on kotimaassaan, jossa he nukkuvat lattialla, kirja väittää Melanian sanoneen.

Kirjan mukaan Melania on muutamissa asioissa pyrkinyt vaikuttamaan miehensä poliittisiin päätöksiin. Tällaisia aiheita ovat kirjan väitteiden mukaan transsukupuolisten WC-tiloja koskeva keskustelu ja metsästysretkillä ulkomailla tapettujen eläinten tuominen Yhdysvaltoihin.

Jälkimmäisessä tapauksessa presidentti Trump päätti kirjan mukaan lykätä poikiensa ajamaa päätöstä metsästysmuistojen maahantuonnin sallimisesta, kun Melania oli puuttunut asiaan.

Paljastuskirjan kirjoittanut entinen ystävä ja avustaja väittää Melania Trumpin muuttuneen "kultaiseksi kuoreksi". Kuva on otettu 25. elokuuta. Michael Reynolds / EPA

"Kultainen ulkokuori ja kadulta ostettu feikkikello"

Kirjassa kuvaillaan Melania Trumpin luonteen muuttuneen vuosien aikana. Winston Wolkoff sanoo tutustuneensa aikoinaan aidosti hyväsydämiseksi, välittäväksi ja rakastavaksi kokemaansa Melaniaan.

Vuosien saatossa tämä on kuitenkin muuttunut niin, että jäljellä ovat vain kultaiset kuoret.

– Joudun miettimään oliko hän koko ajan sellainen ja olenko minä ääliö, joka osti feikkikellon kadunkulmasta, Winston Wolkoff pohtii entisen ystävänsä todellista luonnetta.

Melania Trumpin tiedottaja Stephanie Grisham on tyrmännyt Stephanie Winston Wolkoffin kirjan ja sanoo sen olevan täynnä harhoja ja vainoharhoja sekä perustuvan kostonhaluun. Winston Wolkoffin työt Valkoisessa talossa päättyivät helmikuussa 2018 virkaanastujaisten kuluista syntyneen kohun myötä.

Hän itse sanoo saaneensa tiedon työnsä päättymisestä sähköpostilla. ABC-kanavan haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) Winston Wolkoff vakuuttaa pystyvänsä todistamaan kaikki esittämänsä väitteet. Hän ei kuitenkaan suostu kommentoimaan väitettä siitä, että hänen hallussaan olisi salaa tehtyjä nauhoituksia.

