Saudi-Arabia erotti Jemenin sotatoimia johtaneen komentajan korruptiotutkinnan takia

Kruununprinssi Mohammed bin Salman kampanjoi korruptiota vastaan. Kampanja on mahdollistanut myös kilpailijoiden syrjäyttämisen.

Saudi-Arabia on erottanut Jemenin sotaa johtavan komentajan ja tämän pojan tehtävistään korruptiotutkinnan takia. Molemmat ovat kuninkaallisen perheen jäseniä.

Kenraaliluutnantti, prinssi Fahad bin Turki bin Abdulaziz Al Saud johti Saudi-Arabian liittoumaa Jemenin huthi-kapinallisia vastaan helmikuusta 2018. Hänen poikansa, prinssi Abdulaziz bin Fahad bin Turki oli al-Joufin alueen varakuvernööri..

Määräyksen erottamisista antoi 84-vuotias kuningas Salman, mutta niitä esitti 35-vuotias kruununprinssi Mohammed bin Salman, joka käytännössä johtaa Saudi-Arabiaa.

Kruununprinssi Mohammed on tehnyt korruption vastaisesta kampanjasta yhden hallintonsa keskeisistä hankkeista.

Samalla hän on voinut syrjäyttää mahdollisia kilpailijoita valtaannousunsa tieltä.

Vuonna 2017 hän muutti Riadin Ritz-Carlton-hotellin viikkojen ajaksi luksusvankilaksi, kun viranomaiset pidättivät suuren joukon liikemiehiä, kuninkaallisia ja muita epäiltyjä. Useimmat vapautettiin, kun he olivat sopineet korvauksista valtiolle.

Maaliskuussa Saudi-Arabiassa vangittiin 298 viranomaista epäiltynä muun muassa kavalluksista ja lahjuksista.

Kruununprinssin julkikuvaa uudistajana ovat tahranneet verinen sota naapurimaassa Jemenissä ja journalisti Jamal Khashoggin murha Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa Turkissa.

Jemenin sota junnaa paikallaan

Prinssi Fahad nousi Jemenissä sotivan saudiliittouman johtoon osana armeijan uudelleenjärjestelyjä.

Hän palveli aiemmin laskuvarjojoukoissa, erikoisjoukkojen komentajana ja maavoimien komentajana

Jemenin sota on jatkunut vuosia, ja YK on luonnehtinut sitä maailman suurimmaksi humanitaariseksi kriisiksi.

Sota alkoi, kun pohjoisen huthi-kapinalliset ottivat pääkaupungin Sanaan haltuunsa syyskuussa 2014.

Saudi-Arabia liittyi sotaan maaliskuussa 2015 tuolloin puolustusministerinä toimineen prinssi Mohammedin johdolla.

Sodan taustalla käydään alueellista valtakamppailua, sillä Saudi-Arabia katsoo perivihollisensa Iranin tukevan šiialaisia huthi-kapinallisia.

Sota on rauniottanut Jemenin, joka jo aiemmin oli arabimaailman köyhin valtio. Yli 100 000 ihmistä on kuollut, ja miljoonia on joutunut pakenemaan kodeistaan.

Taistelut ovat olleet pitkään lukkiutuneessa tilassa. Saudi-Arabiaa on arvosteltu siviileihin kohdistuneista ilmaiskuista.

Lähteet: AFP, AP, Reuters