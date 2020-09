Moni pitäisi lastenvaunujen kanssa matkustamisen ilmaisena, vaikka etu saa kritiikkiäkin: "Yli 5-vuotiaita rattaissa" – HSL pohtii kahta vaihtoehtoa

Yle kertoi eilen maanantaina, että Helsingin seudun liikenne HSL haluaa luopua lastenvaunujen kanssa kulkevien oikeudesta matkustaa ilman lippua joukkoliikenteessä.

Tämä on yksi keino, jolla HSL yrittää paikata koronan heikentämää taloutta. Kuntayhtymä arvioi menettävänsä koronan vuoksi noin 120 miljoonaa euroa lipputuloja tänä vuonna.

HSL:n asiakkuuden ja myynnin osaastonjohtajan Mari Flinkin mukaan harkinnassa on nyt kaksi vaihtoehtoa, joilla voidaan muuttaa lastenvaunujen kanssa liikkuvien liputta matkustusoikeutta.

Jos ensimmäinen vaihtoehto toteutuu, lippu vaaditaan kaikissa julkisissa kulkuvälineissä. Tällöin HSL arvioi saavansa 4,5 miljoonaa lisää lipputuloja.

Toinen mahdollisuus on, että lippu vaaditaan kaikissa muissa kulkuvälineissä paitsi niissä busseissa, joissa ei ole matkakortin lukijaa keskiosassa, johon lastenvaunujen kanssa pitää nousta.

Tällöin lippu pitäisi siis ostaa metroon, ratikkaan, lähijunaan ja runkolinjabusseihin, jotka tunnistaa oranssista väristä. Tällaisten bussien keskiosassa on matkakortinlukija, eikä lippua tarvitse käydä näyttämässä kuljettajalle.

HSL arvioi, että tämä muutos toisi sille 2,8 miljoonaa lisää lipputuloja vuodessa.

– Vielä ei ole mietitty sitä, joutuuko vaunujen kanssa liikkuva menemään bussin etuosaan näyttämään kuljettajalle lipun, jos lippu vaaditaan kaikissa kulkuvälineissä. Joka tapauksessa lippu pitäisi olla, jos tarkastaja tulisi paikalle, Flink sanoo.

Yli puolet lipuista myydään sovelluksen kautta

Päätös lastenvaunujen kanssa matkustavien oikeudesta matkustaa ilman lippua on tehty 1980–90-lukujen taitteessa. Tuolloin päätös tehtiin turvallisuussyistä, ettei lastenvaunuja ja -rattaita tarvitse jättää bussin keskelle yksin, kun käy ostamassa lipun.

Flinkin mukaan asiaa täytyy nyt tarkastella uudestaan. Nykyään kuitenkin yli puolet lippujen myynnistä tulee mobiilisovelluksen kautta. Myös matkakorttia käyttävistä noin puolet lataa kauden etukäteen.

Lisäksi bussinkuljettajien lipunmyynti keskeytettiin keväällä koronan vuoksi. Sitä ennen alle prosentti matkustajista on ostanut lipun kuljettajalta.

HSL:n ehdotus on osa kuntayhtymän alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021–2023.

Ehdotus on nyt lausuntokierroksella HSL-alueen kunnissa. Tähän mennessä ainoastaan Espoo on vastannut: kaupungin konsernijaosto ei kannata muutosta.

Myös monet Ylen Helsingissä haastattelemat ihmiset Itäkeskuksen metro- ja linja-autoasemalla puoltavat edelleen lastenvaunujen kassa liikkuvien oikeutta liputta matkustamiseen.

"Ei kuulosta hyvältä"

Vaunujen kanssa liikkeellä oleva Katri Saukkonen on yllättynyt HSL:n aikeista.

– Ei kuulosta hyvältä. Olen kerran joutunut matkustamaan toisessa kaupungissa lastenvaunujen kanssa niin, että lippu piti ostaa kuljettajalta, ja se oli vaarallista. Mutta jos säästösyistä siihen joudutaan, niin eihän sille mitään voi.

Sakari Käykön lapset ovat jo aikuisia, mutta hän on saanut itse matkustaa aikoinaan heidän kanssaan ilman lippua ja soisi saman edun myös muille vanhemmille.

– Kyllä siinä on oma vaivansa, kun liikkuu lasten kanssa.

Sakari Käykkö muistaa vielä, että lasten kanssa liikkumisessa oli omat haasteensa. Kristiina Lehto / Yle

Myös vaunuja työntävä Marjukka Virkkola harmistuu, kun kuulee HSL:n ehdotuksesta.

– Kun pienillä tuilla eletään nämä lapsiajat, niin minun mielestäni on ollut kivaa, että saa matkustaa vaunujen kanssa ilmaiseksi.

Mahdollisuus liputta matkustamiseen on helpottanut Marjukka Virkkolan arkea. Kristiina Lehto / Yle

Sanni Mäkiö soisi ainakin vähävaraisille lapsiperheille oikeuden jatkaa liputta matkustamista.

– Jos on enemmän rahaa käytettävissä, voi hiukan maksaa, mutta jos on vähempivaraisia perheitä, niin mahdollisuus matkustaa ilman lippua helpottaa varmasti elämää.

Sanni Mäkiö ei kiristäisi vähävaraisten perheiden taloutta enempää. Kristiina Lehto / Yle

Rasmus Matilainen ei laittaisi vaunujen kanssa matkustavia ostamaan lippuja, vaikka HSL:n talous on kuralla. Hänen mielestään säästöt voidaan paikata muilla tavoin.

– Kun on lapsen kanssa liikenteessä, on ihan hyvä asia, että ei tarvitse maksaa. Toki siinä on se, että jotkut ihmiset liikkuvat tyhjien vaunujen kanssa, mutta minulle se on ihan ok.

Rasmus Matilainen on nähnyt myös tyhjiä vaunuja liikenteessä. Kristiina Lehto / Yle

Sonja Pöysä on huomannut, että vaunujen kanssa liputta matkustamisen oikeutta käytetään hyväksi kyseenalaisin tavoin.

– Selvästi yli 5-vuotiaita on rattaissa niin, että he jotenkuten mahtuvat niihin polvet ihan koukussa. Ei ole kiva lapselle, että joutuu leikkimään vauvaa ja pelkäämään, jos näkee päiväkoti- tai eskarikavereita.

Elsa Laitisen mielestä kaikilla pitää olla lippu, ja sillä selvä.

– Minä olen eläkkeellä, ja minulla on aina ollut lippu.

Elsa Laitinen on aina ostanut lipun je edellyttää sitä myös muilta. Kristiina Lehto / Yle

