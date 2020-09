Isä ja tytär löysivät Perämeren rannalta otuksen, joka ällistytti merentutkijankin: yhdeksänjalkaisen meritähden alkuperä on arvoitus

View this post on Instagram

Tornion Miukin rannasta löytynyt meritähti on hämmästyttänyt kaupunkilaisia. Sunnuntaina Tornionjoen rannassa valokuvaamassa olleet Anni ja Marko Myllylä löysivät kuolleen meritähden rantavesistöstä. Myös Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksen tutkimusprofessori Maiju Lehtiniemi on yllättynyt tapauksesta. Kuuntele lisää tänään Lapin iltapäivälähetyksestä kello 16 jälkeen!😊Video ja kuvat meritähdestä: Anni Myllylä