“Yöllä voi päästää täysillä” – Nuorten törkeät ylinopeudet ovat lisääntyneet sen jälkeen kun uudistus helpotti ajokortin saantia

– Jo alle kouluikäiset oppivat, että on ihan normaalia pelleillä liikenteessä. Virkavalta on voimaton, sanoo lappilainen poliisi.

Perjantai-iltaisin Rovaniemellä haisee kumi. Kun ilta pimenee, täällä ajetaan “niin lujaa kuin ikinä päästään”, menopelejä viritellään ja punaisia päin mennään. Tunnelma tiivistyy aamuyöllä.

Kaupunkien ulkopuolella välimatkat ovat pitkät ja riski törmätä poliisiin on pieni. Nuoret vaihtavat tietoja virkavallan liikkeistä Whatsappissa.

17-vuotias mopoilija Leevi Sukuvaara kertoo lopettaneensa pelleilyn, ainakin päiväsaikaan. Kiusaukset tulevat öisin, puolen yön ja aamuneljän välillä.

– Mä en enää “värkkää liikenteessä”. Mutta yöllä on eri asia, kun ketään ei tule vastaan. Silloin voi päästää täysillä.

Rovaniemeläinen 22-vuotias Mirko Lehtelä viihtyy auton ratissa joskus kello ympäri.

Lappilainen Mirko Lehtelä (toinen vasemmalta) kertoo, että viikonloppuisin bensaa kuluu ja tankilla saa olla jatkuvasti. Tällä kertaa kyydissä olivat Jasper Hakala, Riku Ulvas ja Ada Nikka. Annu Passoja / Yle

– Kavereiden kanssa käydään “huruttelemassa”. Välillä tulee kokeiltua vauhtia, etenkin jos edessä sattuu olemaan tyhjä tie.

Poliisin tilastot vahvistavat rovaniemeläisnuorten kertomukset. Nuorten epäillyt törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat moninkertaistuneet muutamassa vuodessa.

Elokuun puoleenväliin mennessä tänä vuonna 15–17-vuotiaat olivat syyllistyneet törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen jo 239 kertaa, viime vuonna vastaavana ajankohtana tapauksia oli noin sata ja edellisvuonna 60.

Nuorimmat ajavat mopoilla, mopoautoilla, mönkijöillä ja autoilla. Vuodesta 2018 alkaen ajokortin on voinut saada poikkeusluvalla jo 17-vuotiaana.

Törkeän rikoksen raja on 50 kilometrin ylinopeus ja sellainen johtaa aina ajokieltoon. Poliisin mukaan tyypillistä on, että 80 kilometrin alueella ajetaan vähintään 150:ä.

Kaahailuun syyllistyvät yleensä pojat, mutta tyttöjen osuus kasvaa. Tällä hetkellä alle 18-vuotiaista kiinnijääneistä 90 prosenttia on poikia.

Sen tietää myös yli 30 vuotta alalla ollut lappilainen ylikonstaapeli Pasi Vartioniemi. Hänen mukaansa “rällääminen” alkaa jo pikkupoikana. Ensin keulitaan polkupyörillä, sitten mopolla. Kun nuoret miehet pääsevät auton rattiin, alkaa renkaiden vingutus.

– Homma on karannut käsistä ja poliisi on voimaton. Syynä on se, että jo alle kouluikäiset oppivat, että on ihan normaalia pelleillä liikenteessä. Ei siihen kukaan puutu.

Neljä tuntia teoriaa ja kortti käteen

Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevassa Autokoulu Startissa on alkamassa syyskauden ensimmäinen teoriatunti.

20-vuotias Alexander Rodriguez myöhästyy kaksi minuuttia ja harppoo eturiviin.

Autokoulu Startin teoriatunnilla opiskelee Alexander Rodriguezin lisäksi yksi nuori mies ja viisi naista. Jussi Koivunoro / Yle

Opettaja Minttu Vänni aloittaa tietoiskulla. Hän kertoo, että aiemmin teoriaa oli 19 tuntia, nyt pitäisi selvitä neljällä.

Tämä johtuu liikenneministeri Anne Bernerin kaudella tehdystä ajokorttiuudistuksesta, jossa haluttiin keventää sääntelyä, lisätä valinnavapautta ja laskea ajokortin hintaa.

Myös ajotunteja vähennettiin. Ennen niitä oli 16–18, nyt kortin saa kymmenellä. Tutkintoon kuuluu myös 8 tuntia riskienhallintaa, josta puolet tapahtuu ratin takana.

Rodriguez ei ole koskaan ajanut autoa, eikä hänellä ole mopokorttia. Silti hän arvelee, että neljän tunnin teoria antaa valmiudet selvitä kaupunkien ruuhkissa ja maanteillä.

– Jos itse tutkii asioita kotona ja keskittyy, niin uskon että tämä riittää.

Rodriguezin mukaan nuoret haluavat olla kavereiden silmissä “cooleja”. Joukossa tyhmyys tiivistyy. Uutta on sen jakaminen somessa.

– Moni ottaa mallia kuskeista, jotka kaahaavat nettivideoilla. Se on tosi outoa, koska ne ihmiset joiden kyydissä on itse ollut, ajavat yleensä fiksusti. Miksei oteta mallia heistä?

Rodriguezin takana teoriatunnilla istuva 20-vuotias Ira Söder tunnustaa jännittävänsä. Hän suunnittelee ajavansa kymmenen pakollisen ajotunnin lisäksi muutamia lisätunteja.

– Pikkasen pelottaa, mutta odotan innolla, että pääsen sinne auton rattiin kokeilemaan.

Autokoulun opettaja Minttu Vänni kertoo, että keväällä moni osallistui teoriatunnille eteänä. Tällä kertaa kaikki oppilaat ovat läsnä. Jussi Koivunoro / Yle

Autokoululiiton puheenjohtaja Jukka Kiviniemen mielestä Söder on harvinaisuus. Yleensä ajotunteja otetaan vain minimi eli kymmenen.

– Lainsäätäjällä oli kaunis ajatus, että pellon laidalla traktoreita ajelleet maalaispojat saisivat kortin nopeammin ja kokemattomat kuskit ottaisivat enemmän tunteja. Mutta kymmenestä ajotunnista tuli uusi normaali.

Autokoulujen etuja valvova Kiviniemi pitää uudistusta epäonnistuneena. Hänen mielestään pakolliset tunnit eivät riitä ja moni kuljettaja yliarvioi ajotaitonsa. Myös raha ratkaisee. Ylimääräisistä ei haluta maksaa.

Ajokokeen reputtaminen yleistynyt

Sadettaja, kumipäällyste, kitkaympyrä.

Syyskesän aurinko paistaa vielä mutta vantaalaisella ajoharjoitteluradalla on meneillään liukkaan kelin ajo, joka kuuluu riskienhallinnan opintoihin.

18-vuotias lukiolainen ja kilparatsastusta harrastava Christin Ein on ajanut mopoautoa kolme vuotta, eikä hänen enää tarvitse suorittaa teoriaa.

– Osaan väistämiset, liikennemerkit ja pikkutiet. Eniten jännittävät ruuhkat ja liukkaat kelit.

Christin Ein sai liukkaan kelin radalla oppia muun muassa jarrutusajoista. Jussi Koivunoro / Yle

Viime vuosina ajokokeen läpäiseminen ensimmäisellä yrityksellä on romahtanut.

Vuonna 2016 henkilöauton ajokokeen, “inssin”, läpäisi ensimmäisellä yrityksellä 72 prosenttia autokoulun käyneistä, viime vuonna enää 57 prosenttia.

Opetusluvalla kortin suorittaneiden keskuudessa on käynyt päinvastoin.

Traficomin ajokortit ja tutkinnot -yksikön päällikön Max Fodgellin mukaan tämä saattaa johtua siitä, että opetuslupalaisille tulee enemmän ajokilometrejä.

Niitä on kertynyt mopoauton ratissa myös Christin Einille. Matkat ratsastusharjoituksiin Sipooseen taittuvat autolla puolet nopeammin. Siksi kortti on Einille tärkeä. Hän uskoo selviävänsä ensi viikon ajokokeesta pakollisella 10 ajotunnilla mutta on huolissaan ikätovereistaan.

– Nuoret hakee adrenaliinia ja haluaa rikkoa sääntöjä ja pitää hauskaa. Etupenkillä kaverit painostaa ja sanoo, että on siistiä ajaa ilman turvavöitä.

Tänä vuonna Suomen teillä on menettänyt henkensä 147 ihmistä. Christin Einin mielestä syynä suru-uutisiin ovat asenteet.

– Nuoret ottaa vaikutteita toisiltaan. Ystävät yllyttää ajamaan 140:ä, eikä kukaan halua olla surkimus. Pitäisi vaan uskaltaa sanoa ei.

Autoilevat rovaniemeläisnuoret tapaavat viikonloppuisin ostoskeskuksen parkkihallissa. Juho-Matti Rova ja Teemu Posio eivät enää jaksa ajella aamuyöhön asti, kuten muutama vuosi sitten. Annu Passoja / Yle

17-vuotiaat tahtovat kortin

Nykyisin ajokortin voi saada 17-vuotiaana poikkeusluvalla. Uudistus tuli voimaan kaksi vuotta sitten kesällä ja sen jälkeen ikäpoikkeuksia on myönetty jo 20 000. Anomuksia on käsittelyssä lähes 4000.

Poikkeusluvalla kortin saaneet ovat viime aikoina aiheuttaneet päänvaivaa etenkin Lapissa. Inarissa jäi vastikään kiinni törkeästä ylinopeudesta 17-vuotias kuljettaja, jonka edellinen ajokielto oli päättynyt muutamaa päivää aiemmin.

Hyväksyessään ajokorttiuudistuksen eduskunta edellytti, että lain vaikutuksia seurataan. Traficomissa on parhaillaan tekeillä tutkimus, joka julkaistaan syksyllä.

Lappilaispoliisin mielestä poikkeusluvan saa liian helposti. Moni liikenteessä “rälläävä” on poliisin vanha tuttu jo mopopoika-ajoilta.

Ylikonstaapeli Pasi Vartioniemi toivookin nuorille kuljettajille tiukempaa kuria.

– Jos jäisi kiinni riittävän isosta rikoksesta, niin kortin saisi takaisin vasta 18-vuotiaana. Se pitäisi olla kerrasta poikki.

Vartioniemi kertoo perjantai-illan olleen vilkas – työvuoron aikana otettiin kortti pois kahdelta naiselta ja neljältä mieheltä Kemijärvellä ja Rovaniemellä. Kiinnijääneistä nuorin oli 16-vuotias ja vanhin 24. Suurin havaittu nopeus oli 147 kilometriä tunnissa 80 alueella.

17-vuotiasta Leevi Sukuvaaraa tieto ei yllätä. Hänen kaveripiirissään korttien hyllytykset ovat tuttu juttu. Nuorukainen ajoi mopokolarin kaksi vuotta sitten ja kertoo oppineensa läksynsä. Haaveissa on kortti ja auto.

– Mie oon ollu aina kiinnostunut autoista. Ja meinaan rakentaa sellaisen, jolla en jää kakkoseksi.

