Jyväskylässä lähes 400 henkilöä asetettu karanteeniin korona-altistuksen vuoksi

Yhteensä maanantain ja tiistain aikana Jyväskylässä on todettu 19 uutta tartuntaa.

Jyväskylässä on tänään tiistaina vahvistettu kahdeksan uutta koronatartuntaa. Karanteeniin asetetaan tänään noin 140 henkeä, ja kaikki altistuneet ohjataan koronavirustestaukseen.

Kaikkiin altistuneisiin ollaan yhteydessä tämän päivän aikana terveydenhuollosta, kaupunki tiedottaa.

Yhteensä maanantain ja tiistain aikana Jyväskylässä on todettu 19 uutta tartuntaa ja karanteeniin on asetettu lähes 400 henkilöä. Kuluneen kahden viikon aikana tartuntoja on ilmennyt 34.

Jyväskylä vastaa myös Hankasalmen ja Uuraisten terveyspalveluista. Karanteeniin asetettujen joukossa on myös yksittäisiä Hankasalmen asukkaita.

"Tilanne vakava"

Jyväskylän tilanne on kaupungin mukaan kokonaisuudessaan vakava mutta hallinnassa, sillä kaikkien tartuntaketjujen alkuperä on tiedossa ja laajat karanteenit on pystytty kohdentamaan niihin henkilöihin, jotka ovat olleet kontaktissa tartunnan saaneiden kanssa.

Uusia tartuntoja epäillään laajojen karanteenien vuoksi vielä ilmaantuvan lähipäivinä. Terveydenhuoltoon on lisätty jäljityshoitajia, jotka selvittävät nopeasti tartunnan saaneiden kontaktit ja arvioivat uusien karanteenien tarvetta tilanteen eläessä.

Kaupungin mukaan koronatestiin pääsee Jyväskylässä yhdessä vuorokaudessa.