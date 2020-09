Tuleeko koronarokotteesta pakollinen? Suomen tartuntatautilaissa on pykälä pakkorokotuksesta, mutta koronan kohdalla sitä ei voi soveltaa

Tutkijalla on kädessään Covid-19-tautia vastaan kehitettävä rokote.

Tutkijalla on kädessään Covid-19-tautia vastaan kehitettävä rokote. Rungroj Yongrit / EPA

Tietoa toimivasta ja turvallista koronarokotetta odotetaan maailmalla jo malttamattomana, ja tuotekehitys näyttää etenevän nopeammin kuin keväällä uskallettiin odottaa. Koronarokotteeseen epäilevästi suhtautuvilla huolta aiheuttaakin rokotteen uutuus ja kehittämisen nopeus.

Suomessa rokotteiden ottaminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Sari Ekholm kertoo, että koronarokote ei tee tässä poikkeusta.

– Ei. En näe, että tässä tulisi pakkorokotuksia, Ekholm sanoo.

Suomen tartuntatautilaissa on pykälä pakkorokotuksesta, mutta Ekholmin mukaan sitä ei voi soveltaa koronan kaltaiseen epidemiaan. Hänen mukaansa pakkorokotukset tulisivat kyseeseen esimerkiksi, jos terroristisessa tarkoituksessa levitetään jotakin isorokon tyyppistä huomattavasti koronaa tappavampaa tautia.

Kilpajuoksu koronarokotteesta kovenee, ja valmista rokotetta odotetaan käyttöön mahdollisesti jo loppuvuonna. STM:n ylilääkäri Ekholmin mukaan ruotsalais-brittiläisen lääkeyhtiön AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston yhteistyössä kehittämä rokote on tällä hetkellä pisimmällä tuotekehityksessä, ja EU:n komissio on tehnyt niistä jo esiostosopimuksen. Suomalainen rokotekehitys on Ekholmin mukaan kansainvälistä jäljessä.

Lue myös: Suomessa on käynnissä ainakin kaksi hanketta koronarokotteen kehittämiseksi

Se, ketä Suomessa rokotetaan ensimmäisenä, on vielä Ekholmin mukaan selvitystyön alla. Jos noudatetaan aikaisempien pandemioiden rokotejärjestyksiä, terveydenhuollon henkilökunnalle tarjotaan rokotetta ensimmäisenä.

– Heillä on suurin riski kohdata virus, ja ammattilaisia tarvitaan turvaamaan terveydenhuollon toiminta, Ekholm sanoo.

Seuraavaksi rokotetaan muita potilasryhmiä sen mukaan, mille ryhmille rokote on osoitettu tehokkaaksi ja turvalliseksi.

– Myyntilupia odotellaan. Ensimmäiset voisivat olla vuodenvaihteen tienoilla. Kaikki riippuu tutkimuksesta, joka on vielä kesken.

THL:n keväällä toteuttaman kyselyn mukaan noin 70 prosenttia suomalaisista haluaisi ottaa rokotteen. Tärkeintä olisi, että rokotteen ottaisivat riskiryhmään kuuluvat sekä ne, jotka ovat viruksen kanssa paljon tekemisissä.

Voit keskustella aiheesta 3.9. kello 23:een saakka.

Lue myös:

Suomalainen koronarokote otetaan testeihin lähipäivinä – nopeimmista ollaan puoli vuotta jäljessä, mutta se voi olla etu

Kilpajuoksu koronarokotteesta kovenee – Valmis rokote käyttöön jo loppuvuodesta?