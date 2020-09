Pohjois-Ruotsissa koronatartuntojen määrä alittaa turvallisen maan rajan – rajakunnissa ei ole todettu tartuntoja moneen viikkoon

Pohjois-Ruotsissa on todettu kahden viime viikon aikana 6,8 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti.

Pohjois-Ruotsin koronatartuntojen määrä alittaa Suomen määrittelemän turvallisen maan rajan. Rajakunnissa Haaparannalla, Pajalassa ja Övertorneålla ei ole todettu tartuntoja moneen viikkoon.

Kahden viime viikon aikana läänissä on todettu 17 tartuntaa eli 6,8 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti. Suomi on määritellyt turvallisiksi maat, joissa on 8–10 tartuntaa/100 000 asukasta.

Rajakunnista Haaparannalla ja Pajalassa ei ole ilmennyt uusia tartuntoja kolmeen viikkoon, Övertorneålla tartuntoja on viimeksi todettu kesä-heinäkuun vaihteessa.

Sairaalahoidossa ei ole ketään

Kaivoskaupungissa Kiirunassa on todettu viime viikolla seitsemän ja toissa viikolla kaksi tartuntaa.

Kiirunan viime viikon tartunnat liittyvät yhteen työpaikkaan, jossa työkaverin saama tartunta on levinnyt omaisiin. Samaan tartuntaketjuun liittyy myös kahden ulkomaalaisen henkilön altistuminen.

Kiirunan lisäksi Norrbottenissa todettiin viime viikolla yksi tartunta Jokkmokkissa ja kaksi tartuntaa Luulajassa.

Tällä hetkellä Pohjois-Ruotsissa yksikään henkilö ei ole sairaalahoidossa koronatartunnan vuoksi.

Ruotsin rajan ylittäminen ilman kotikaranteenisuositusta on sallittua vain rajayhteisön jäsenille.

