Koronavilkku on löytänyt tiensä jo miljoonaan puhelimeen – THL:n Salminen: "Tämä ylitti kaikki odotuksemme"

Kansalaiset ovat epähuomiossa saattaneet ladata myös väärää sovellusta, sillä Kuopion joukkoliikenteen Vilkku-sovellus on noussut sovelluskaupan suosituimpien listalle.

Tartuntaketjujen katkaisua helpottava Koronavilkku-sovellus on ladattu jo miljoona kertaa. Miljoonan latauksen raja meni rikki tänään tiistaina noin kello 8 eli vain noin vuorokausi sen jälkeen kun Koronavilkku tuli ladattavaksi sovelluskauppoihin.

Koronavilkun suosio on lyönyt ällikällä terveysviranomaiset. He olivat asettaneet ensimmäisen kuukauden tavoitteeksi sen, että miljoona suomalaista lataa sovelluksen. Määrä tulee siitä, että muissa maissa, joissa on vastaavanlainen sovellus jo käytössä, lataukset ovat jääneet noin viidennekseen kansasta.

– Lukema on kertakaikkisen upea! Tällainen latausmäärä yhdessä päivässä on ylittänyt kaikki odotuksemme, sanoo johtaja Mika Salminen THL:stä.

Koronavilkku tuottaa sitä enemmän hyötyä, mitä useampi sen lataa.

– Miljoona lataajaa tarkoittaa sitä, että miljoonalla ihmisellä on mahdollisuus saada nopeasti tieto siitä, ovatko he mahdollisesti altistuneet koronavirustarunnalle. Mitä suurempi käyttäjien joukko on, sitä nopeammin ja varmemmin saamme tartuntaketjuja nopeasti katkottua ja epidemian pysymään kurissa. Eiköhän jatketa maailmanennätysvauhdilla! Salminen sanoo.

Savossa menivät Vilkku ja Koronavilkku sekaisin?

Kun tarkastelee Applen sovelluskaupan App Storen suosituimpia ilmaisia latauksia, sijalla kuusi on Kuopion joukkoliikenteen Vilkku-sovellus. Tästä voinee päätellä, että Savossa ovat menneet Koronavilkku ja Vilkku sekaisin.

Suosittujen listalla on myös muiden maiden koronasovelluksia, joten sellainen on saattanut päätyä vahingossa myös suomalaisiin puhelimiin.

Koronavilkun voi ladata maksutta puhelimeen yleisimmistä sovelluskaupoista. Sovellus toimii uudemmissa älypuhelimissa.

Koronavilkun lataukseen ja käyttöön on saatavilla tukea useasta eri paikasta.

Koronavilkku.fi (siirryt toiseen palveluun) -sivustolle on koottu tietoja vilkusta ja sen käyttöönotosta. Sivustolla voi esimerkiksi katsoa yksityiskohtaisen ohjevideon.

-sivustolle on koottu tietoja vilkusta ja sen käyttöönotosta. Sivustolla voi esimerkiksi katsoa yksityiskohtaisen ohjevideon. Valtakunnallinen Tietoa koronaviruksesta -puhelinpalvelu tarjoaa sovelluksen käyttöön liittyvää neuvontaa ja teknisiä ohjeita numerossa 0295 535 535. Neuvonta palvelee arkisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Tukea Koronavilkun käyttöön on saatavissa myös chatissa ja tekstiviestitse. Chat-ikkuna on käytössä, kun asiakaspalvelijat ovat vastaamassa kysymyksiin. Tekstiviestillä kysymyksiä voi lähettää numeroon 050 902 0163. Tekstiviestipalvelu on tarkoitettu niille, jotka eivät esimerkiksi kuulovamman vuoksi voi puhua puhelimessa.

Chat-palvelu Valtioneuvoston sivuilla (siirryt toiseen palveluun)

Chat-palvelu Valtioneuvoston sivuilla Lisäksi puhelinoperaattorit DNA, Elisa ja Telia antavat tukea sovelluksen käyttöönotossa. Neuvontaa voi pyytää oman operaattorin sähköisissä yhteydenottokanavissa ja asiakaspalvelupisteissä.

Yllä mainituista palveluista ei saa terveysneuvontaa. Jos kysymys koskee koronavirustartuntaa, tulee ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon.

