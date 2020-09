Katso suorana: Jyväskylässä kaikkiaan liki 400 koronakaranteeniin, 19 uutta tartuntaa kahdessa päivässä – kaupunginjohtaja Timo Koivisto valottaa suunnitelmia

Tilanne on vakava, mutta hallinnassa. Meistä kaikista on kiinni, että se hallinnassa pysyy. Valmius lisärajoituksiin on, mutta toivottavasti niitä ei tarvita.



Jyväskylässä kahdeksan uutta koronatapausta, karanteeniin asetetaan noin 140 ihmistä https://t.co/S8gZ6VTCLg