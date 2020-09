Työnantaja voi pakottaa Koronavilkun käyttöön töissä, arvioi työoikeuden professori: "Yksi tapa varmistaa, että työpaikka on turvallinen"

Tartuntaketjujen katkaisua helpottava Koronavilkku-sovellus on ladattu jo miljoona kertaa.

Tartuntaketjujen katkaisua helpottava Koronavilkku-sovellus on ladattu jo miljoona kertaa. Petteri Bülow / Yle

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen on sitä mieltä, että työnantaja voi velvoittaa työntekijät käyttämään Koronavilkku-sovellusta työpaikalla. Koskisen mukaan tähän antaa oikeutuksen työturvallisuuslaki.

– Työturvallisuuslain mukaan työnantajan pitää ryhtyä kaikkiin tarkoituksenmukaiseksi katsomiinsa toimenpiteisiin sekä työturvallisuuden että työsuojelun varmistamiseksi työpaikoilla.

– Oma käsitykseni Koronavilkun käytöstä on se, että tämä on yksi tapa varmistaa, että työpaikka on turvallinen, Seppo Koskinen sanoo.

Pitääkö vai eikö pidä ladata?

Koronavilkku-sovelluksen pakkokäyttö nousi puheenaiheeksi maanantaina, kun Turun kaupunginjohtaja Minna Arve tviittasi, että Turun kaupunki edellyttää, että kaikkiin kaupungin työpuhelimiin asennetaan Koronavilkku.

Tulemme @Turkukaupunki ’ssa edellyttämään, että kaikkiin kaupunkikonsernin työpuhelimiin ladataan koronavilkku. Samalla suosittelen vahvasti, että jokainen turkulainen, jolla on älypuhelin, lataa sovelluksen. https://t.co/gPz1fvHO92 — Minna Arve (@minnaarve) 31. elokuuta 2020

Työoikeuden professori Seppo Koskinen suosittelee, että kaupungin työntekijät ottavat Koronavilkun käyttöön.

– Ilman muuta suosittelen, että sovellus ladataan puhelimeen. Jos ei käytä sovellusta, saa tartunnan ja levittää sitä työpaikalla, niin siinä joudutaan miettimään, onko työntekijä syyllistynyt siihen ettei huolehdi työturvallisuudesta.

THL ei suosittele pakkoa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n julkaisema Koronavilkku on saavuttanut valtaisan suosion. Heti ensimmäisen vuorokauden aikana se on ladattu jo miljoonaan puhelimeen.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen ei ole innostunut kuullessaan, että Turussa oltaisiin pakottamassa kaupungin työntekijät Koronavilkun käyttöön.

– Koronavilkun käyttö on vapaaehtoista ja olisi hyvä pitää tästä periaatteesta kiinni. Me emme suosittele pakottamista, Salminen sanoo.

Salmisen mukaan nimenomaan vapaaehtoisuus on syynä Koronavilkun suureen suosioon.

– Ei ole hyvä asia, jos tulee käsitys, että tästä tulee pakko, Salminen sanoo.

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen toivoo, että työntekijät lataisivat Koronavilkun puhelimiinsa. Kalle Mäkelä / Yle

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen ei näe ristiriitaa siinä, että THL pitää kiinni vapaaehtoisuudesta ja Turun kaupunki olisi velvoittamassa työntekijät Koronavilkun käyttöön.

– THL arvioi asioita yleisesti ja se ei voi pakottaa suomalaisia ottamaan tällaista sovellusta puhelimiinsa. Työnantaja taas harkitsee asioita työntekijöidensä suhteen ja sillä on työturvallisuuslain mukainen toimivalta tässä asiassa, Koskinen sanoo.

Meneekö uskottavuus?

Tietosuojavaltuutetun toimistossa ollaan hieman hämmentyneitä Turun kaupungin linjasta, että työntekijöiden pitäisi asentaa puhelimiinsa Koronavilkku-sovellus.

– Koronavilkku-sovelluksen käyttö nojautuu vapaaehtoisuuteen, ja jos työnantaja ryhtyy velvoittamaan sen käyttöä, niin pitäisin sitä ongelmallisena, sanoo apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman.

Råmanin mukaan tietosuojavaltuutetun toimisto ei ota kantaa Turun toiminnan laillisuuteen, koska Koronavilkussa ei ole kyse varsinaisesti tietosuoja-asiasta, mutta yksi asia pohdituttaa.

– Turun käytäntö ei välttämättä ole hyvää markkinointia korona-sovelluksen uskottavuudelle, koska vapaaehtoisuus on niin keskeinen tekijä tämän sovelluksen käytössä, Råman sanoo.

Keskustele aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 2.9. kello 23.

Lue lisää:

Turun kaupunginjohtaja: Kaupungin työntekijöiden pitää ladata Koronavilkku-sovellus

Koronavilkku on löytänyt tiensä jo miljoonaan puhelimeen – THL:n Salminen: "Tämä ylitti kaikki odotuksemme"

Ahmiiko Koronavilkku akkua? Aiheuttaako sairastava naapuri hälytyksen? 50 kysymystä ja vastausta sovelluksesta

"Olen vähän skeptinen", näin Koronavilkkua kommentoitiin Helsingissä tuoreeltaan – voit keskustella, millaisia ajatuksia uusi sovellus herättää