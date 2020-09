Onko testiin aivan pakko mennä? Entä perheenjäsenten? Muun muassa näitä koronaneuvonnasta nyt kysytään – katso vastaukset yleisiin kysymyksiin

Välillä Oulun kaupungin koronapuhelimeen on tullut jopa 1500 puhelua päivässä. Sairaanhoitaja Tiina Näyhä on yksi puhelimeen vastaavista terveydenhuollon ammattilaisista.

Välillä Oulun kaupungin koronapuhelimeen on tullut jopa 1500 puhelua päivässä. Sairaanhoitaja Tiina Näyhä on yksi puhelimeen vastaavista terveydenhuollon ammattilaisista. Timo Nykyri / Yle

Suomalaiset hakevat apua koronaneuvonnasta kiihtyvään tahtiin.

Esimerkiksi valtakunnalliseen koronaneuvontaan tuli elokuun aikana noin 12 000 yhteydenottoa puhelimen, tekstiviestien ja chatin välityksellä, kun vielä heinäkuussa yhteydenottoja tilastoitiin vain noin kolmannes tuosta määrästä.

Kuntien omista koronaneuvonnoista ja niihin tulleista yhteydenotoista ei ole koko maan kattavaa tilastotietoa.

Osa terveysasemista on ostanut koronapuhelinpalvelun viestintäjärjestelmiä terveydenhuoltoon tarjoavalta yritykseltä Aurora Innovationilta. Yritys ylläpitää yhteensä noin kymmentä koronalinjaa esimerkiksi Etelä-Suomen, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan alueilla. Näihin linjoihin tuli elokuussa yhteensä noin 70 000 yhteydenottoa, kun heinäkuussa määrä oli 30 000:n luokkaa.

Mitä koronaneuvontaan yhteyttä ottavat yleensä haluavat tietää? Kysyimme sitä Oulun kaupungin koronaneuvontapuhelimeen työkseen vastaavalta sairaanhoitajalta Tiina Näyhältä. Myös Oulun koronaneuvontaan on tullut viime viikkoina valtavasti soittoja.

Jutun lopusta voit katsoa ja kuunnella demonstroidun tyypillisen koronaneuvontaan tulevan puhelun.

1. Pitääkö minun aivan välttämättä mennä koronatestiin?

Monet epäröivät koronatestiin menemistä ja haluavat, että terveydenhuollon ammattilainen varmistaa, miten heidän pitää toimia. Vastaus on, että jos on pientäkään flunssanoiretta, testiin täytyy mennä. Ilman testausta kukaan ei pysty sanomaan, onko kyse koronaviruksesta vai tavallisesta kausiflunssasta, jota on nyt paljon liikkeellä. Molempiin voivat liittyä esimerkiksi kuume, nuha ja kurkkukipu.

Lue lisää: Koronatesti voi olla monella meistä edessä – lue tavallisia kokemuksia siitä, miten testissä käyminen sujui ja miltä nenän rassaaminen tuntui

2. Saanko testiajan saman tien?

Esimerkiksi Oulussa aikoja näytteenottoon voi varata netin kautta. Yleensä vapaat ajat menevät sitä kautta todella nopeasti – etenkin drive-in-testauspisteelle. Valtaosa oululaisista varaa itselleen testiajan netistä, jonne uudet, seuraavan päivän ajat tulevat varattavaksi aina puolen yön jälkeen. Koronaneuvontapuhelimesssa vapaita aikoja ei siis välttämättä ole antaa. Jos näin on, neuvomme Oulussa soittajaa menemään paikan päälle omalle terveysasemalle jonottamaan testiin pääsyä.

Lue lisää: Testeissä ruuhkaa eikä tartuntojen jäljittäminen onnistu – miksi Suomen koronastrategian kaksi kulmakiveä pettävät?

3. Miten minun pitää toimia terveysasemalla? Kauanko siellä pitää jonottaa?

Näytteenottopaikoilta löytyvät kyltit, jotka ohjaavat oikeaan paikkaan. Siellä on myös yleensä työntekijöitä neuvomassa, minne pitää mennä. Välillä jonot testeihin ovat olleet pitkiä: esimerkiksi pari viikkoa sitten Oulussa oli paljon ruuhkaa. Toisinaan jonoa on vähemmän ja näytteenottoon pääsee nopeasti.

4. Vain minä olen sairaana. Pitääkö muidenkin saman katon alla asuvien mennä testiin?

Linjauksena on tällä hetkellä, että oireiset testataan. Jos muilla perheenjäsenillä ei ole flunssanoireita, heidän ei tarvitse mennä testiin. Jos perheessä on useampia lapsia, käytäntö on, että eniten oirehtiva testataan ensimmäisenä. Kaikkia lapsia ei siis tarvitse viedä yhtä aikaa testattavaksi. Jos lapsen oireet ovat hyvin lieviä, testiin ei välttämättä tarvitse mennä, jos tiedossa ei erikseen ole, että lapsi olisi saattanut altistua koronavirukselle. Päivähoitoon tai kouluun saa palata aikaisintaan yhden oireettoman päivän jälkeen.

Lue lisää: THL:ltä tarkennetut ohjeet: Lieväoireista lasta ei tarvitse viedä koronatestiin

5. Voisinko saada lapseni testituloksen?

On tullut paljon puheluita vanhemmilta, jotka ovat tiedustelleet lapsensa testitulosta koronaneuvontapuhelimesta. Näytteenoton yhteydessä kerrotaan, että jos koronatestin tulos osoittautuu positiiviseksi, siitä soitetaan perään. Moni vanhempi on kuitenkin halunnut kysellä asiaa puhelimitse varmaankin tarkistaakseen, joko lapsen uskaltaa laittaa kouluun tai päivähoitoon. Toivoisimme, että vanhemmat malttaisivat odottaa testituloksen valmistumista, koska neuvontapuhelimeen tulee muissa asioissa paljon puheluita. Oulussa otettiin noin viikko sitten käyttöön palvelu, jossa negatiivinen tulos ilmoitetaan tekstiviestitse, mikäli asiakkaan matkapuhelinnumero on tiedossa. Se on vähentänyt näitä yhteydenottoja koronapuhelimeen.

Lue lisää: Tiesitkö, että verkkopankkitunnukset voi hankkia jo yllättävän nuorena? Silloin ei tarvitsisi soitella esimerkiksi lapsen koronatestituloksen perään

Millainen yhteydenotto koronapuhelimeen yleensä on? Toimittajamme Timo Nykyri ja Kiimingin hyvinvointikeskuksen sairaanhoitaja Tiina Näyhä demonstroivat tilanteen elokuun lopussa 2020. Kuvaus ja editointi: Timo Nykyri / Yle

Oletko sinä hakenut apua koronaneuvonnasta? Voit osallistua keskusteluun aiheesta 3.9. kerro 23:een saakka!

Lue myös:

"Koronaneuvonta, terveydenhoitaja Saukkonen" – tätä on työ paikassa, jonne tulvii satoja puheluita joka päivä

Tästä artikkelista voit lukea uusimmat tiedot koronavirustilanteesta.