Olympiastadion ehdolla Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon voittajaksi – korona pudotti kisasta päiväkodit ja hoitolaitokset

Olympiastadionin kohtalo on muusikko Paula Vesalan käsissä.

Kukapa olisi uskonut, että korona vaikuttaa myös Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon ehdokkaisiin. Koronapandemiaan liittyvien vierailurajoitusten takia kisasta jouduttiin jättämään tällä kertaa pois koulut, päiväkodit, hoitolaitokset sekä suomalaisten ulkomaille suunnittelemat kohteet.

Ehdokkaita on neljä: Finlandiasta kilpailevat K-ryhmän uusi pääkonttori Helsingin Kalasatamassa, Kotkan kauppatorille valmistunut asuintalo, Olympiastadionin korjaus- ja uudistustyö sekä Espoon Otaniemessä sijaitseva uusi kampus, jossa toimii muun muassa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.

Palkinnonsaajasta päättää muusikko ja näyttelijä Paula Vesala. Kilpailu ratkeaa 5. lokakuuta.

Esiraadissa istuivat professori Tuomo Siitonen, arkkitehti Simo Freese, arkkitehti Teemu Hirvilammi sekä arkkitehti, humanitäärisen arkkitehtuurin työelämäprofessori Saija Hollmen.

K-kampus

K-ryhmän uusi toimitalo herättää huomiota väljillä sisätiloillaan. Niistä on esiraadin mukaan muodostettu kekseliäästi kolmiulotteinen tapahtumatila, joka hallitsee näkymiä aulasta. Raati pitää rakennuksen värejä ja materiaaleja yksinkertaisina ja valoisina, ja rakennuksen muotogeometriaa onnistuneena. Suunnittelija: JKMM-arkkitehdit.

K-ryhmän uusi pääkonttori sijaitsee Helsingin Kalasatamassa. Hannu Rytky

Rakennuksessa on väljät sisätilat. Mika Huisman

Kotkan Toritalo

Kotkan kauppatorille noussut uudisrakennus saa esiraadilta suitsutusta itsevarmuudestaan. Toritalo-nimen saanut rakennus istuu raadin mukaan “sovinnollisesti” kaupunkikuvaan. Rakennuksen aulan läpinäkyvyys on otettu myönteisesti vastaan. Se sitoo raadin mukaan vanhan sisäpihan elämyksellisesti edessä olevaan toriin. Suunnittelija: arkkitehti Jani Prunnila.

Kotkan kauppatorille nousi uusi asuintalo. Jani Prunnila

Vanha sisäpiha on otettu huomioon Toritalossa. Jari Prunnila

Olympiastadion

Vuoden 1952 olympiakisojen näyttämö, Olympiastadion, valmistui vuoden 1940 olympialaisiin, joita ei koskaan pidetty. Paikka on tullut tutuksi urheilutapahtumien lisäksi myös “stadionkonserteista”. Yrjö Lindegrenin ja Toivon Jäntin suunnittelema kohde on säilyttänyt esiraadin mukaan eri vuosikymmeniltä periytyvän puhdaslinjaisen arkkitehtuurinsa tunnistettavana suurista muutoksista huolimatta. Stadionin korjauksesta ja uudistamisesta vastannut työryhmä on hallinnut raadin mukaan sekä kohteen mittakaavan että sen yksityiskohdat ja materiaalit. Suunnittelu: Arkkitehtitoimisto K2S ja NRT-arkkitehdit.

Uudistunut Olympiastadion kilpailee Arkkitehtuurin Finlandiasta. Tuomas Uusheimo

Yksityiskohtiin on kiinnitetty remontissa huomiota. Tuomas Uusheimo

Aalto-yliopiston uusi kampusrakennus

Aallon uusi kampus koostuu “taloista talon sisällä”. Rakennusmassan jakaminen pienempiin, korkeudeltaan vaihteleviin osiin saa esiraadilta kiitosta. Rakennuksessa toimii sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu että Kauppakorkeakoulu. Niiden erilaisuus on otettu huomioon sisustuksen ilmeessä ja materiaalivalinnoissa. Suunnittelu: Verstas-arkkitehdit.

Väre on uusi kampusrakennus Espoon Otaniemessä. Andreas Meichsner

Työpajat ovat elimellinen osa rakennusta. Andreas Meichsner

