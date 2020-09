Moni asia on vaakalaudalla jos Suomeen ei pääse ulkomaalaisia: Matkailu, rakentaminen, ydinvoima – Ministeri vaatii rajoitusten höllentämistä

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan keskusteluyhteys teollisuuden suuntaan on kunnossa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan keskusteluyhteys teollisuuden suuntaan on kunnossa.

Miten Suomen hallitus vastaa vientiyritysten synkentyviin tulevaisuudennäkymiin? Kahden viikon kuluttua alkavassa budjettiriihessä elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) listalla ovat ainakin yrityksiin vaikuttavat verotuspäätökset, viennin julkisen rahoituksen vahvistaminen, lupabyrokratian karsinta, sähkövero…

– Riihessä joudutaan tekemään hyvin laajoja ja toisaalta kohdennettuja päätöksiä. Teollisuuden osalta tule pitää huoli siitä, että sinne ei ylimääräisiä kustannuksia enää laiteta.

Lintilä kertoi näkemyksistään medialle tiistaina.

Viimeksi kuluneiden viikkojen aikana tulkinnat Suomen talouden kehityksestä ovat synkentyneet nopeasti. Vientiyhtiöiden tilauskirjat ohentuvat ja Finnairin, Viking Linen sekä Swissport Finlandin kaltaiset yritykset kertovat yt-uutisia.

Metsäyhtiö UPM:n ilmoitus Jämsän paperitehtaan sulkemisesta näytti tulleen hallitukselle täytenä yllätyksenä.

– Se ei ollut tiedossa. Toimitusjohtaja [Jussi] Pesonen soitti tiedotuksen jälkeen ja kertoi tilanteesta, Lintilä sanoo.

Tämä on herättänyt kysymyksiä nykyhallituksen ja suomalaisten teollisuusyritysten suhteista – usein teollisuusjohtajat kertovat synkät uutiset päättäjille edes hieman etukäteen.

Toisaalta, vuonna 2012 pääministeri Jyrki Katainen (kok.) sai lukea Nokian irtisanomisista lehdestä (siirryt toiseen palveluun).

Mika Lintilän mukaan keskusteluyhteys on kunnossa.

– Ainakin itselläni on keskusteluyhteys niin työntekijä- kuin työnantajapuoleen. Kuinka laajasti eri ministerit käyvät keskusteluja teollisuuden kanssa – siihen en pysty vastaamaan.

Valitus diesel-verosta "puolipopulistinen"

UPM syytii tehtaan lopettamispäätöksestä ulkoisia kustannuksia – kuten verorasitusta, palkkoja ja liikenteen diesel-veroa, jota UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesosen sanoin “korotetaan jokaisella hallituskaudella”.

Sellaisenaan UPM:n puutelistaa ei budjettiriihessä käsitellä.

– Ehkä se pääviesti kustannuksista tulee huomioida, mutta yksittäisiä osia en pidä relevantteina, Lintilä sanoo.

Diesel-veron merkitys on niin pieni, että siitä puhuminen on Lintilän mukaan “puolipopulistista”.

Mikä siis olisi yksi sellainen toimi, jolla teollisuuden kilpailukyvystä voitaisiin huolehtia?

– Keskeistä olisi energiaveron tiputtaminen EU:n minimitasolle. Suomessa on paljon raskasta teollisuutta, joka on hyvin energiavaltaista – ja sillä on suuri merkitys.

Sähköveron alennuksesta kerrottiin jo alkuvuonna, joten uudesta keinosta ei ole kyse. Sähkön hinta on kuitenkin merkittävä tekijä teollisuudelle ja myös ulkomaisten it-jättien palvelinkeskuksille. Viime vuosina tällaiset isot investointipäätökset ovat osuneet usein Ruotsiin.

Turistien ja työntekijöiden on päästävä Suomeen

Mika Lintilä toistaa myös maanantaina esittämänsä toiveen siitä, että Suomi höllentäisi matkustusrajoituksia.

– Jos rajana pidetään kahdeksaan koronatapausta 100 000 asukasta kohden, vain kolme Euroopan maata täyttää kriteerin. Matkailun kannalta tuon rajan pitäisi olla 25.

Elinkeinoministeriössä valmistellaan mallia, jossa maahan tulevat turistit voisivat lomailla “omassa kuplassaan”, eli mahdollisimman eristyksessä Suomen paikallisesta väestöstä. Tämä kysymys on Lintilän mukaan ratkaistava nopeasti, sillä Iso-Britanniassa tehdään talven matkustuspäätökset syyskuun aikana.

– Se on 400 charter-konetta ja 100 miljoonaa euroa.

Kyse ei kuitenkaan ole vain matkailualasta. Suomi tarvitsee ulkomaalaisia monella muullakin alueella.

– Meillä on merkittäviä laitoksia, jotka vaativat sitä, että maailmalta tulee erikoisosaajia huoltoja ja sen sellaisia varten.

Lintilä antaa esimerkiksi ydinvoiman, ja erikoisosaamista vaativat myös monet pk-sektorin koneet.

Suomessa on ihasteltu sitä, miten sujuvasti etäyhteydet saatiin käyttöön. Niillä on kuitenkin rajansa.

– Ymmärrän hyvin, että on skype- ja teams-kokouksia, mutta aika harva yritys saa uusia asiakkaita digitaalisten kanavien kautta. Henkilökohtainen kontakti on tärkeää.

Myös rakentaminen uhkaa Lintilän mukaan pysähtyä, jos ulkomaista työvoimaa ei saada Suomeen.

– Kyllä tästä pelko on. Ne arvot, joita Virossa on, ne eivät hallituksen tämänhetkiseen [raja-arvoon] mahdu. Siksi olen ehdottomasti sitä mieltä että hallituksen pitää laajentaa tätä skaalaa, Lintilä sanoo.

Virossa koronan ilmaantuvuusluku on ollut viime aikoina nousussa (siirryt toiseen palveluun).