Valko-Venäjän kouluvuosi alkoi mielenilmausten merkeissä – Miliisit pidättivät opiskelijoita

Valko-Venäjällä sadat opiskelijat boikotoivat kouluvuoden alkua vaatien presidentti Aljaksandr Lukašenkan eroa ja rehellisiä vaaleja.

Protestit jatkuvat nyt 24. päivää.

Две колонны студентов объединились на проспекте Независимости. Машины сигналят! pic.twitter.com/lLIA5L5ieD — TUT.BY (@tutby) 1. syyskuuta 2020

Opposition symboliksi nousseita punavalkoisia lippuja liehuttavat opiskelijat marssivat kaduilla ja keräsivät allekirjoituksia Lukašenkan eroa vaativaan adressiin useiden oppilaitosten edustalla pääkaupungissa Minskissä.

Sosiaalisessa mediassa leviää myös videoita opiskelijoiden pidätyksistä.

Вот так силовики задерживают студентов на площади Победы 1 сентября. pic.twitter.com/EzfYX7OL1r — TUT.BY (@tutby) 1. syyskuuta 2020

TUT.by-uutissivuston Twitter-päivityksessä kerrotaan pidätyksistä Voiton aukiolla Minskissä.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kertoo, että miliisit pysäyttivät opiskelijoiden mielenosoitusmarssin Voiton aukiolla ja pidättivät useita opiskelijoita.

Lisäksi ainakin 20 opiskelijaa pidätettiin Valko-Venäjän valtiollisen yliopiston päärakennuksen lähettyvillä, Tassin toimittaja arvioi paikalta.

Lukašenka tukeutuu Venäjään

Protestien keskellä Valko-Venäjän johtaja nojaa yhä enemmän liittolaismaansa Venäjän tukeen.

Lukašenka uhkaa siirtää Valko-Venäjän vientikuljetukset Baltian maiden satamista Venäjän satamiin vastauksena maiden asettamille pakotteille.

– Sanotaan, että se on kalliimpaa Valko-Venäjälle. Tosiaankin me menetämme hiukan voitoistamme. Mutta voimme tehdä sopimuksen tariffeista venäläisten kanssa, ja he hyötyvät jo rahtimme suuresta volyymista, Lukašenka sanoi valtiollisen BelTA-uutistoimiston mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Viro, Latvia ja Liettua ovat asettaneet matkustuskiellon Lukašenkalle ja 29 muulle valkovenäläiselle virkamiehelle. EU suunnittelee henkilöpakotteita vaalivilppiin ja protestien väkivaltaiseen tukahduttamiseen syyllistyneitä valkovenäläisiä virkamiehiä vastaan.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo, että länsimaiden pakotteita Valko-Venäjää vastaan ei voi pitää hyväksyttävinä. Lavrov arvosteli erityisesti Liettuaa, jossa Valko-Venäjän presidentinvaaleihin opposition ehdokkaana osallistunut Svjatlana Tsihanouskaja on maanpaossa.

Venäjän ulkoministeri katsoi, että Valko-Venäjän johdon ja kansalaisyhteiskunnan vuoropuheluun ei tarvita ulkomaista apua.

– Me katsomme, että ei ole tarvetta millekään tungetteleville välityspalveluille, Lavrov sanoi Radio Sputnikin mukaan (siirryt toiseen palveluun). Lavrov puhui videoyhteyden kautta Moskovan kansainvälisten suhteiden instituutin MGIMO:n opiskelijoille.

Valko-Venäjä ja Venäjä neuvottelevat parhaillaan Valko-Venäjän lainojen uudelleenrahoituksesta noin 600 miljoonan dollarin eli noin 500 miljoonan dollarin arvosta, kertoo uutistoimisto Interfax (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: AFP, AP, Reuters, Tass