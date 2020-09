Tuore tutkimus: Epäterveet elämäntavat saavat hyvin nuorten tyttöjen rinnat kasvamaan – myös tupakalle altistuminen voi aikaistaa murrosikää

Korkeampi rasvaprosentti ja vanhempien tupakointi aikaistavat tyttöjen rintojen kehitystä, kertoo tuore suomalaistutkimus.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan rintojen tavallista varhaisempi kasvu on todennäköisempää, jos lapsen rasvaprosentti on ennen murrosikää korkea tai jos lapsi altistuu vanhempien tupakoinnille.

Rintojen kasvu on yleensä tytöillä ensimmäinen murrosiän merkki.

Tutkimuksessa seurattiin 195 kuopiolaista tyttöä kahden vuoden ajan. Tutkimuksen alkaessa tytöt olivat 6–8-vuotiaita.

Tyttöjen rasvaprosentti määritettiin kehonkoostumusmittauksella ja heidän ravitsemustaan mitattiin ruokapäiväkirjalla. Vanhempiin liittyviä tekijöitä, kuten koulutusta ja tupakointia selvitettiin kyselylomakkeella.

Tutkimuksessa huomattiin, että pienikin lisäys rasvaprosenttiin vaikutti rintojen kasvamiseen: jokainen prosenttiyksikkö lisää rasvaprosenttiin kasvatti todennäköisyyttä rintojen kasvuun 11 prosentilla.

Vanhempien tupakointi 2,6-kertaisti todennäköisyyden rintojen kasvamiselle ennen aikojaan.

Murrosiän ei tarvitsisi enää aikaistua

Suomalaislasten murrosikä on aikaistunut kymmenien vuosien ajan. Sata vuotta sitten tyttöjen kuukautiset alkoivat keskimäärin 15–16-vuotiaana, nyt 12–13-vuotiaana. On jo aivan tavallista, että murrosikä alkaa 8–11-vuotiaana.

Joillakin lapsilla murrosikää täytyy jopa hidastaa, jos esimerkiksi rinnat alkavat kasvaa alle 8-vuotiaana. Jarrutushoidon tarve on tosin edelleen harvinaista.

Jossain kohtaa on tullut vastaan se piste, josta on tavallaan keikahdettu yli normaalin. Saija Savinainen, väitöskirjatutkija

Osittain murrosiän aikaistuminen on positiivista: ihmisten yleinen terveydentila ja ravitsemus on parantunut.

Enää ei kuitenkaan ole kyse siitä, sanoo väitöskirjatutkija ja lastenlääkäri Saija Savinainen. Nyt murrosiän aikaistumista aiheuttaa lapsen ylipaino. Eikä murrosiän tulisi mielellään enää aikaistua.

– Itse ajattelen niin, että jossain kohtaa on tullut vastaan se piste, josta on tavallaan keikahdettu yli normaalin, joka olisi ehkä se optimitilanne, Savinainen sanoo.

Tupakoinnin vaikutuksista ei ole tiedetty

Tutkimuksessa huomattiinkin, että terveydelle haitalliset asiat vaikuttavat huomattavasti tyttöjen kehitykseen. Rasvaprosentin ja rintojen kasvun yhteys on ollut pitkään selvää, mutta tupakoinnin merkitys on uutta tietoa, Savinainen sanoo.

– Tupakoinnin vaikutusta murrosikään on tutkittu vähemmän, ja siitä vähästä tutkimuksesta, jota on tehty, on saatu ristiriitaisia tuloksia.

Tupakassa on hormonaalisesti aktiivisia aineita, joiden tiedetään vaikuttavan naisten kehoihin. Aikuisilla naisilla tupakointi vaikuttaa esimerkiksi munasarjojen toimintaan. Savinainen uskoo, että samat aineet voivat vaikuttaa myös lapsilla.

Hyvin aikaisin alkava murrosikä voi tuoda mukanaan myös haittoja. Varhainen murrosikä on yhteydessä muun muassa seksuaaliseen riskikäyttäytymiseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin.

Aikaisin alkaneet kuukautiset myös altistavat rintasyövälle.

