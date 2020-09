Lapissa koronantorjuntaa johtavat lääkärit pitävät ryhmämatkailun avaamista mahdollisena – Broas: "Tehtävämme on maksimoida turvallisuus, jos avaamiseen päädytään"

Lapin alueella koronaviruksen torjuntaa johtavat lääkärit eivät tyrmää ajatusta ulkomaan charterlentojen järjestämistä Lappiin tulevan talvisesongin aikana. Elinkeinoelämä on toivonut, että matkailurajoituksia höllennettäisiin, sillä ilman ulkomaalaisia turisteja Lapin ja koko Suomen matkailualaa uhkaa konkurssiaalto ja työpaikkojen menetys.

Ulkomailta tuleva matkailu on lääkäreiden mukaan koronariski, mutta sitä voidaan tehokkain suojatoimin hallita. Lääkärit eivät kuitenkaan suosittele ulkomaanmatkailua lappilaisille.

Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broksen mukaan keskeistä on arvio matkailijoiden lähtömaiden koronatilanteesta ensi talvena ja Lapin torjuntavalmiuden varmistamisesta.

– Tämä on viime kädessä poliittinen ratkaisu, johon täytyy valtioneuvoston ottaa kantaa. Olen ymmärtänyt, että asiaa käsitellään tällä viikolla. Meidän tehtävä tietysti on maksimoida turvallisuus, jos avaamiseen päädytään, sanoo Broas.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Jyri J. Taskilan mielestä ulkomailta tulevaan matkailuun liittyy tartuntariski.

– Totta kai etenkin ulkomailta Suomeen suuntautuva matkailu on jonkinlainen riskitekijä. Mutta uskon, että suunnitelmat tällaisista matkailukäytävistä, jossa huomioidaan koronaan liittyvät turvallisuusohjeet mahdollistavat matkailun harjoittamisen sillä tavalla, että siitä ei synny laajemman epidemian riskiä paikalliselle väestölle.

Matkailuala on suunnitellut ensi talveksi koronaturvallisia seuramatkoja, jossa tartuntamahdollisuudet minimoitaisiin. Ala puhuu kuplasta tai polusta, joilla turisti pidetään matkalla ja ohjelmapalveluissa suojassa muilta ihmisiltä ja suojataan muita turisteilta Lapin matkalla.

Parin kuukauden varautumisaika riittäisi terveysviranomaisille

Keskeistä on Broaksen mukaan taata, että matkailijoiden koko Lapissa olon ajan noudatetaan hygieniaohjeistuksia.

– Maskin käyttö on esimerkiksi selkeästi keskeisessä roolissa, koska silloin voidaan vähentää jatkotartuntoja. Tätä työtä on tehty matkanjärjestäjien kanssa, eli annamme ohjeistuksia sinne, sanoo Broas.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ylilääkärin Jyri J. Taskilan mukaan ulkomaisten matkailijoiden tuloon liittyy riskejä, mutta ne voidaan suojaustoimilla hallita. Juuso Stoor / Yle

Näkeekö infektiolääkäri siis, että chartermatkailun avaaminen erityisin suojatoimin on mahdollista ensi talvikaudella Lappiin ulkomailta?

– Me voimme tehdä kaikkemme sen eteen, että matkailu on turvallista. Jos meillä on riittävästi aikaa varautua, pari kuukautta esimerkiksi, niin voimme varustaa lentokenttien testauskapasiteetin riittäväksi, saada henkilökuntaa ja voimme sillä tavalla minimoida tartuntojen ja lisätartuntojen syntymisen, sanoo Broas.

Tartuntojen torjumisen näkökulmasta matkailun avaamisessa pitää arvioida matkailijoiden lähtömaan koronatilannetta matkan ajankohtana ja Lapin turvatoimien valmiutta.

– Siinä on paljon kiinni siitä minkälainen on matkailijoiden lähtömaan riskitilanne ja se, mikä on valmistautumisaika siihen, että saamme kaikki turvatoimet käyttöön. Tietysti siihen liittyy aina riskiarvio juuri sillä hetkellä, sanoo Broas.

Broaksen mukaan Lapin sairaanhoitopiiri infektiontorjuntayksikkö on antanut matkailuyrityksille ohjeistuksia turvallisuuden maksimoimiseksi. Keskeistä on testaamisen kapasiteetti.

– Jos tulee matkustajia korkeamman riskin alueelta, niin meidän pitää pystyä tarvittaessa jopa kaikkien testaamiseen, sanoo Broas.

Lappi on saanut valtiolta lupauksen siitä, että jos matkailukäytävä testeineen toteutuu, kustannukset lisääntyvistä koronatestauksista eivät jää rasittamaan kuntien taloutta.

Lapin sairaahoitopiirin alueen asukkailla on ollut 89 koronatartuntaa vuoden 2020 alusta lukien. Ulkopaikkakuntalaisia tartuntoja Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu saman aikana noin 20. Tuorein koronatapaus todettiin Rovaniemellä pari päivää sitten.

