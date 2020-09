Korona vei koiranäyttelyt ja se tiesi monelle lemmikille enemmän metsälenkkejä – "Pääsee itsekin helpommalla, kun koira on illalla väsynyt"

Korona on muuttanut myös koiraharrastusta: kun näyttelyitä ei ole järjestetty, on moni koiraharrastaja suunnannut lemmikkinsä kanssa vaikkapa metsälenkeille tai agilityradoille. Aktiivisemmasta harrastamisesta hyötyvät niin koirat kuin omistajatkin.

Torniolainen Tarja Rousu on Kennelliiton Lapin aluekouluttaja. Hän on havainnut, että kiinnostus aktiivisiin koiraharrastuksiin on ollut tänä kesänä kasvussa.

– Pahimpaan korona-aikaan myös koirahallit olivat kiinni. Nyt harrastetaan muuta, ja koirien kanssa ollaan enemmän ulkotiloissa. Rodunomaiset lajit ovat saaneet uusia harrastajia. Agility, tottelevaisuus- ja palveluskoiralajit vetävät ja myös metsästyspuolelle on paljon tullut uusia harrastajia.

Rousun mukaan ihmiset haluavat kouluttaa koiriaan ja harrastaa niiden kanssa. Myös koirille touhukkaampi meno on mieleen.

– Ainakin meidän koirat tykkäävät juosta metsässä paljon enemmän kuin siellä näyttelykehässä, Rousu sanoo.

Rousu muistuttaa koiranomistajia, että harrastaminen ei saa loppua korona vuoksi.

– Kun koira on hankittu, se tarvitsee aktiviteettia.

Tuula (vas.) ja Hannele Rousun koirat purkavat energioitaan muun muassa agilityradalla. Tuula Rousun mukaan aktiivilajien harrastajamäärä on ollut nousussa. Juuso Stoor / Yle

Pari kertaa viikossa mehut pois

Keminmaalaiset Jouni ja Minna Yrjänheikki ovat Lapin spanielikerhon aktiiveja. Heidän mielestään aktiivinen rotu tarvitsee paljon tekemistä.

– Kävelylenkki ei riitä spanielille. Se tarvitsee monipuolisempaa liikuntaa ja rodunomaista toimintaa. Pistetään koiran pää töihin piilottamalla esineitä ja tekemällä hakuharjoituksia. On helpompi purkaa koiran energiaa, kun laitetaan koiran nokka töihin, Jouni Yrjänheikki sanoo.

Aktiviisesta koiranelämästä nauttii myös omistaja.

– Omatkin koirat "puhalletaan kaksi kertaa viikossa tyhjäksi". Kannattaa käyttää koiran ominaisuuksia ja sitä kautta saada energiaa ulos. Pääsee itsekin paljon helpommalla, kun koira on illalla väsynyt.

Ulla Kälkäjän ja saksanpaimenkoira Jaskan laji on vesipelastus. Juuso Stoor / Yle

Näyttely kokoaa helposti tuhatkin ihmistä

Korona-aikana koiranäyttelyitä ei ole voitu järjestää, koska ne ovat helposti todella isoja yleisötilaisuuksia. Kemin Seura- ja Palveluskoirakerhon näyttelytoiminnasta vastaava Minna Pelander arvioi, että pienimmissäkin näyttelyissä on helposti satoja henkilöitä.

– Jos koiria on kolme sataa, niin niiden tulee ihmisiä tulpasti tai jopa triplasti. Sitten on vielä yleisöä ja tilaisuuden järjestäjät. Suurissa näyttelyissä voi pelästää koirien määrä nousta tuhansiin.

Kesäaikaan Kemin Seura- ja Palveluskoirakerhon vesipelastusharjoitukssa koira vetää uimalla venettä, pelastusrengasta tai ihmistä. Juuso Stoor / Yle

Vaikka perinteisiä koiranäyttelyjä ei ollut koronan aikana, on muutama pieni näyttely järjestetty ulkotiloissa ja tiukoilla rajoituksilla. Näyttelyalueelle niissä on päässyt yksi ihminen koiraa kohti.

– Olin Iissä ulkonäyttelyssä. Se oli hyvin järjestetty. Siellä oli kahden metrin turva-alue, joten yleisö ei päässyt sen lähemmäs, Pelander sanoo.

Osa koirista nauttii esillä olemisesta

Kesäaikaan Kemin seura- ja palveluskoirakerhon riveissä harjoitellaan viikoittain vesipelastusharjoituksia. Niissä koira vetää uimalla venettä, pelastusrengas ja ihmistä. Newfoundlandinkoira eli kotoisammin nöffi sopii tähän lajiin.

– Nöffi on voimakas koira. Pelastustöissä sitä käytetään eri puolilla Eurooppaa, kertoo lajia harrastava kemiläinen Ulla Kälkäjä.

Jyhkeä newfoundlandinkoira eli kotoisammin nöffi on suosittu rotu vesipelastusharrastuksessa. Juuso Stoor / Yle

Kerho järjestää myös näyttelyharjoituksia kaikenikäisille ja -rotuisille koirille. Niissä opetetaan käyttäytymistä näyttelytilanteissa.

Minna Pelanderilla on kaksi jackrussellinterrieriä. Kaksivuotias Timppa ja seitsemänvuotias Hilma. Kolmantena Pelanderin pihalla juoksee yksivuotias vinttikoiratyyppinen etnankoira Hera.

– Jackrussellinterrieri on hyvä näyttelykoira, mutta myös hyvä jahdissa. Sitä käytetään muun muassa ketunpyynnissä. Se on pieni koira, jolla on iso ego. Se luulee olevansa tanskandoggi, Pelander naurahtaa.

Pelander myöntää, että metsässä möyriminen ja nuuskiminen on useimmille koirille mieluisampaa kuin näyttelyssä esillä oleminen. Moni koira toki nauttii myös näyttelyissä käymisestä.

– Monet koirat ovat tottuneet näyttelyihin, kun niitä palkitaan siitä. Osa jopa nauttii esillä olemisesta. Koiran omistajille näyttelyt ovat tärkeitä jalostuksen kannalta, kun esimerkiksi etsitään sopivaa urosta astutukseen.

