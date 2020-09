Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta ei riitä kaikille – kuntien hakema määrä yli viisinkertainen jaossa olevaan summaan verrattuna

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta ei riitä kaikille sitä hakeneille kunnille. Näin arvioi neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen valtiovarainministeriöstä.

Avustusta on hakenut 145 kuntaa. Kuntien hakema euromäärä on 340,5 miljoonaa euroa. Summa on yli viisinkertainen jaossa olevaan rahamäärän verrattuna.

Valtiovarainministeriö on varannut tarkoitukseen 60 miljoonaa euroa.

– Summaa tuskin korotetaan, sillä sitä on jo kertaalleen korotettu 50 miljoonalla eurolla, sanoo Lappalainen.

Alunperin harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen oli tälle vuodelle varattu 10 miljoonaa euroa. Summaa korotettiin koronakriisin takia.

Tänä vuonna hakijoita on ollut huomattavasti enemmän kuin viime vuonna.

Vuonna 2019 harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta haki 89 kuntaa. Korotuksen sai 21 kuntaa.

Yleisin syy on korona

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta myönnetään kunnille tilapäisiin ja poikkeuksellisiin taloudellisiin ongelmiin.

Tänä vuonna suurin talousongelmien aiheuttaja on koronaviruspandemia.

Kuntien hakemat summat vaihtelevat 200 000 eurosta 16 miljoonaan euroon. Hakijoina on kaikenkokoisia kuntia pikkupitäjistä isoihin kaupunkeihin.

Esimerkiksi Varsinais-Suomen kunnista 12 hakee valtionosuuden korotusta. Hakijoiden joukossa ovat Turku ja Salo.

Myös muun muassa Tampereen kaupunki hakee korotusta ja Kainuun kunnista yli puolet on lähettänyt hakemuksen valtiovarainministeriölle.

Etelä-Karjalassa sote-piirin palkkarästit rasittavat kuntien taloutta

Suurimman avustushakemuksen eli 16 miljoonaa euroa jätti Etelä-Karjalan maakunnan keskuskaupunki Lappeenranta.

Kaupunki perustelee hakemustaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten palkkarästien maksun aiheuttamilla talousvaikeuksilla.

Samalla perusteella harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta hakee Etelä-Karjalassa myös neljä muuta kuntaa.

Kuntien harkinnanvaraisesta korotuksesta päättää valtioneuvosto kuntaministeri Sirpa Paateron (sd.)esityksestä. Korotukset maksetaan kunnille tämän vuoden loppuun mennessä.