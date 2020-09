Selvitys: Koirien lyttynaamat ja lyhyet kallot ovat eläinsuojelulain vastaisia – tiettyjä rotuja muutettava terveempään suuntaan

Lyhytkuonoisten koirien terveys on puhuttanut koirapiireissä jo vuosia, koska lyhyt kuono on jalostettu koirille vain ulkonäkösyistä, kun on haettu tiettyjä ääripiirteitä koiriin. Kuvan englanninbulldoggi valittiin maailman rumimmaksi koiraksi vuonna 2018. MONICA M. DAVEY / EPA