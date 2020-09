"Kommentoi tuonne alle, jos sulla on juttuaiheita" – Yle Mix on uutispalvelu lapsille, katso ensimmäinen video iltapäivällä Areenasta tai Youtubesta

"Än yy tee, nyt!" kuvaaja huutaa.

Jasmin Beloued ja Kiia Keskikylä hyppäävät ilmaan samaan aikaan ja nauravat päälle.

He ovat Ylen uuden lasten uutispalvelun Yle Mixin juontajat, ja he tekevät Tiktok-videota pienessä studiossa. Nyt ei pönötetä perinteiseen uutistyyliin vaan kaksikon energinen juontaminen on suoraan somemaailmasta. Siis niiltä sosiaalisen median alustoilta, joilta nuoret katsovat kiivastempoisia ja usein lyhyitä videoita.

Yle Mixin alakoululaisille tarkoitetuissa uutisissa käsitellään pinnalla olevia aiheita, mutta perinteisiä uutislähetyksiä ymmärrettävämmin.

– Tehdään heidän maailmastaan kertovia, mutta myös niin sanottuja perinteisiä uutisia ja selitetään ne selkeästi, Jasmin Beloued, 20, kertoo.

Aikuisten uutiset ovat usein melko synkkiä. Yle Mixin tekijät haluvat tuoda esiin valoa ja toivoa.

– Aikuisten maailmassa uutiset on tuotu esiin aika negatiivissävytteisesti. Meidän tavoitteena on säilyttää mahdollisuuksien maailma ja tuoda esiin se, että lapsi voi vaikuttaa asioihin, Kiia Keskikylä, 26, sanoo.

– Olen kuluttanut nuorempana nuorten uutisia, mutta tosin enkuksi. Halusin päästä kokeilemaan samanlaista juttua, kertoo Yle Mixin juontajaksi Galaxi-ohjelmasta siirtynyt Jasmin Beloued. Arttu Timonen / Yle

Yle Mix tekee uutiset videoina, ei teksteinä. Tärkeänä Ylessä pidetään sitä, että tarjonta on lapsille siellä, missä he aikaansa viettävät.

Yle Mixin videoita julkaistaan Yle Areenassa ja Youtubessa kaksi kertaa viikossa, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Lyhyempiä ja viihdyttävämpiä videoita juontajakaksikko tekee videopalvelu Tiktokiin.

– Tiktokissa uutinen puetaan vaikkapa sketsiksi. Esimerkiksi Valko-Venäjän vaalivilpistä tehtiin näytelty versio. Youtube ja Areena -videot muistuttavat perinteisempää uutissisältöä. Niissä käydään asioita tarkemmin läpi ja haastatellaan ihmisiä, Beloued kertoo.

Ensimmäinen uutisvideo julkaistaan tänään keskiviikkona Yle Areenassa ja Youtubessa (siirryt toiseen palveluun).

Lasten uutisille kysyntää

Yle on tehnyt lapsille suunnattuja uutisohjelmia kuten Uutisjuttua ja Uutismixiä aiemminkin, ja nyt tauon jälkeen siis starttaa Yle Mix.

– Lapset ovat fiksuja ja tiedonjanoisia. He haluavat seurata maailman tapahtumia kuten aikuisetkin. Lasten uutissisölläille tuntuu olevan aito tarve, sillä tätä on meiltä todella paljon toivottu, sanoo Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittaja Riikka Räisänen.

– Aikuisille tulee uutisia joka kanavalta, niin kyllä lapsilla on oikeus saada niitä muualtakin kuin vain parista lähteestä, sanovat Yle Mixin juontajat Kiia Keskikylä ja Jasmin Beloued sanoo. Arttu Timonen / Yle

Lapsille suunnatun uutissisällön tarve on huomattu laajemminkin. Esimerkiksi Helsingin Sanomat aloitti juuri lasten sanomalehden ja on tehnyt videomuotoisia Lasten uutisia jo viitisen vuotta. A-lehdet käynnisti puolestaan Apu Juniori -ajankohtaislehden alakoululaisille.

– Kaiken somessa tarjolle vyöryävän sisällön keskelle tarvitaan myös luotettavaa ja vastuullisesti tehtyä uutisjournalismia lapsille, ikätasolle sopivasti kerrottuna, sillä lapset käyttävät todella paljon mediaa. Lapset ovat tärkeä yleisö uutisille, Räisänen sanoo.

Yle Mixin juontajat Kiia Keskikylä ja Jasmin Beloued sanovat jännittävänsä uutissisältöjen tekemistä. – Yhtäkkiä pitääkin olla luotettava ja asiallinen, Beloued sanoo. Ilmari Fabritius / Yle

Yle Mix on nimensä puolesta sukulainen Ylen muille lasten ja nuorten brändeille Galaxille ja YleX:lle. Ohjelman nimi sisältää myös journalismin peruskysymyksen: miksi jotain tapahtuu?

– Mix viittaa myös sekoitukseen. Kun on Mix-karkkipusseja, niin olemme ehkä makein uutissekoitus lapsille.

Lapset mukaan ideoimaan

Yle Mixin Areena-videolla käsitellään kolmeentoista kouluun lähetettyä tietovisaa. Tietovisassa kysyttiin esimerkiksi pääministeri Sanna Marinista ja limsan sokeripitoisuudesta. Studio-osuudessa mukana ovat alakouluikäiset laulajakaksoset Eino ja Aapeli.

– Valmistun ensi keväänä luokanopettajaksi. Olen työskennellyt lasten kanssa liikuntaleireillä ja iltapäiväkerhoissa. Jossain vaiheessa puhuin kavereille, että haluaisin kokeilla lasten uutisten tekemistä, kertoo Yle Mixin juontaja Kiia Keskikylä. Arttu Timonen / Yle

Omilla videoillaan juontajat esittelevät puolestaan ensimmäistä työviikkoaan ja kertovat itsestään.

Yle Mixin tarkoituksena onkin olla juontajien kautta rento ja henkilökohtainen eli lapsille helposti lähestyttävä. Juontajat pyrkivät olemaan lasten luotettuja kavereita, joiden kanssa voi myös keskustella.

Lapsilta kysytäänkin vinkkejä aiheista, joita Yle Mix voisi käsitellä.

– Olemme vuorovaikutuksessa katsojien kanssa, ja haluamme tehdä uutisia lasten omasta maailmasta, kuten harrastuksista, koulusta, somesta tai mikä sattuu olemaan pinnalla heidän elämässään ja arjessaan, Kiia Keskikylä sanoo.

Ylen studiolla ensimmäisen uutisvideon juonnot ovat viimeistä ottoa vaille valmiit. Jasmin Beloued ja Kiia Keskikylä heittävät viimeiset terveisensä.

– Kiitos sulle, kun katoit tän videon.

– Muista tykätä tästä videosta.

– Ja kommentoi tuonne alle, jos sulla on jotain juttuaiheita.

– Me nähdään ensi videolla. Moikka!