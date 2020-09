Yle seuraa poikkeuksellisen huumejutun oikeudenkäyntiä kello 9.15 alkaen: Espoosta löytyi kokaiinia yli 25 miljoonan euron arvosta, syytettyinä viisi miestä

Espoon Karapellon poikkeuksellisen kokaiinijutun oikeudenkäynti alkaa tänään keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa klo 9.30. Yle seuraa oikeudenkäyntiä tässä jutussa kello 9.15 alkaen, jolloin näytetään suora lähetys käräjäoikeudesta ennen oikeudenkäynnin alkua. Sen jälkeen seuranta jatkuu oikeussalissa.

Syytettyinä on neljä tanskalaista ja yksi ruotsalainen mies. Nuorin heistä on 20-vuotias ja vanhin 33-vuotias. On mahdollista, että osalla tanskaa puhuvista syytetyistä on kaksoiskansalaisuus.

Rikosnimikkeinä asiassa ovat törkeä huumausainerikos, ryöstön yritys ja rikoksen valmistelu.

Poliisi sai tapauksen esitutkinnan valmiiksi elokuussa. Esitutkinnan mukaan viisi naamioitunutta ihmistä hyökkäsi viime joulukuussa Espoon Karapellontiellä sijaitsevaan Algol-yhtiön kiinteistöön, jossa purettiin rahtikonttia.

Hyökkääjät pahoinpitelivät rahtikontin purkuun osallistunutta autonkuljettajaa lyömällä häntä muovikuula-aseella päähän. Miehet uhkailivat myös muita paikalla olleita samalla aseella.

Hyökkäyksen syyksi paljastui laillisen rahdin sekaan piilotettu massiivinen kokaiinierä. Poliisin mukaan rahdista löytyi 176,1 kiloa kokaiinia.

Laboratoriotutkimuksen mukaan kokaiini oli 94–100 prosenttista. Katukaupassa sen arvo olisi ollut jopa yli 25 miljoonaa euroa.

Poliisin arvion mukaan tämä saattaa olla suurin Suomessa koskaan takavarikoitu kokaiinierä. Suurimmat kokaiinitakavarikot ovat tätä ennen olleet noin 20 kilon luokkaa.

Huumeet oli tarkoitus kuljettaa pois Suomesta

Epäillyt pakenivat poliisipartioiden saapuessa paikalle, mutta osa heistä saatiin myöhemmin samana päivänä kiinni kahdesta eri henkilöautosta Helsingin Olympiaterminaalilla.

Kiinniotetut ovat nyt syytteen saaneet miehet. Heistä kolmen tanskalaisen ei epäillä osallistuneen itse hyökkäykseen, vaan heidän epäillään muuten osallistuneen huumausainerikokseen.

Hyökkääjiä olivat poliisin mukaan Helsingissä Olympiaterminaalilla tavoitetut Ruotsissa asuva mies ja neljäs tanskalainen.

Heidän lisäkseen hyökkäykseen osallistui poliisin mukaan hollantilaiskolmikko. Hollantilaisten osalta esitutkintaa ei ole tehty Suomessa.

Poliisin esitutkinnan mukaan lastia ei oltu tarkoitettu ainakaan kokonaan Suomen markkinoille, vaan suunnitelmissa oli kuljettaa huumeet pois Suomesta.

