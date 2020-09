Trump tutustuu Kenoshan mellakkatuhoihin, vaikka kuvernööri toivoi hänen pysyvän poissa – Katso suora lähetys klo 20.35 alkaen

Rotumellakoista on tullut uusi rintamalinja Yhdysvaltain politiikkaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vierailee tänään tiistaina Kenoshan kaupungissa Wisconsinissa, missä hän aikoo tutustua viikko sitten puhjenneiden mellakoiden aiheuttamiin tuhoihin.

Vierailua voi seurata tällä sivulla olevan linkin kautta kello 20.35 alkaen.

Kenoshan mellakat puhkesivat 23.8., kun poliisit ampuivat 29-vuotiasta mustaihoista Jacob Blakea ollessaan pidättämässä tätä. Blake haavoittui vaikeasti.

Kaupungin mustaihoiset asukkaat protestoivat poliisiväkivaltaa vastaan.

Kaupunkiin on kerääntynyt monenlaisia mielenosoittajia. Osa on osoittanut mieltään Black Lives Matter -liikkeen mukaisesti vaatien mustille tasa-arvoista kohtelua. Samaan aikaan paikalle on tullut oikeistolaisia, aseistautuneita Trumpin kannattajia, jotka sanovat turvaavansa laillista järjestystä.

Yksi asemiehistä oli 17-vuotias Kyle Rittenhouse, joka surmasi kaksi mielenosoittajaa automaattikiväärillään tilanteessa, jota hän itse on kuvannut itsepuolustukseksi.

Trump puolusti kannattajaansa, jota syytetään kahden ihmisen ampumisesta mielenosoituksessa – "Hänet olisi luultavasti tapettu"

Republikaanit ja demokraatit näkevät poliisiväkivaltaa vastaan nousseet mellakat aivan eri tavoin. Demokraateille mellakat ovat oire Yhdysvaltain yhteiskunnan rakenteellisesta rasismista. Republikaanit ja Trump näkevät ne siten, että demokraattien johtamat kaupungit ovat anarkian vallassa.

Kenoshan pormestari John Antaramian ja Wisconsinin kuvernööri Tony Evers ovat pyytäneet, ettei Trump tulisi kaupunkiin, koska hänen saapumisensa pelätään kiihdyttävän mellakoita.

Blaken perhe on sanonut, ettei halua tavata Trumpia. Presidentti itse kertoi ennen lentokoneeseren nousuaan, ettei vielä tiedä, aikooko tavata Blaket.

Lähteet: AP, Reuters