Puolustusvoimat kritisoidusta maastoruokailusta: Jos ruuan määrässä tulee ilmi puutetta, siitä pitää ilmoittaa

Puolustusvoimat on rajoittanut maastoruokailulla varusmiesten keskinäistä kanssakäymistä koronaviruksen torjumiseksi.

Puolustusvoimat tarkentaa varusmiesten maastoruokailuun liittyvää ohjeistustaan, kertoo puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).

Linjauksen taustalla on maastoruokailujen lisääminen, joka on ollut yksi toimista koronaepidemian leviämistä vastaan.

Järjestelyn toimivuudesta on keskusteltu julkisuudessa. Asiasta on ollut huolissaan esimerkiksi Varusmiesliitto, joka kirjoitti Helsingin Sanomissa sunnuntaina julkaistussa mielipidekirjoituksessa, ettei maastoruokailua ole tarkoitettu pitkäaikaiseksi ratkaisuksi.

– Olen myös itse saanut asiasta suoraan viestejä viime kuukausina, varsinkin varusmiesten äidit ovat olleet aktiivisia, Kaikkonen kertoo linjauksen taustoista STT:lle.

Kaikkonen huomauttaa, että Puolustusvoimat on onnistuneesti estänyt koronaviruksen leviämisen varuskunnissa. Hänen mukaansa on tärkeää kuitenkin varmistaa, että varusmiehille tarjottava ruoka on ravitsevaa, monipuolista ja maukasta.

– Huolta on ollut erityisesti maastoruokailun riittävyydestä. Osa varusmiehistä on kokenut, ettei ruoka oikein tahdo riittää.

Ministeri vastasi STT:n kysymyksiin sähköpostilla kiireisiin vedoten. Kaikkonen oli aiemmin kertonut Facebookissa, että hän on keskustellut asiasta Puolustusvoimien komentajan kanssa.

Palaute toivotaan omassa palvelusyksikössä

Puolustusvoimat on selvittänyt maastoruokailun ruokien määrää ja sisältöä jo keväällä, kertoo majuri Pasi Hurskainen Pääesikunnan logistiikkaosastolta. Hänen mukaansa nyt on pääosin tarkoituksena selvittää ruokailuprosessin toimivuus.

Hurskaisen mukaan siihen ilman muuta puututaan, jos havaitaan, että ruokaa ei riitä. Hän toivoo, että varusmiehet antavat palautetta asiasta lähiesimiehelleen.

– Olemme pyrkineet viestittämään sitä, että jos ruuan määrän osalta tulee puutetta ilmi, siitä tulee ilmoittaa ja siihen reagoidaan. Siitä ei ole kiinni, että ruokaa ei riittäisi kokonaisuutena, Hurskainen sanoo.

– Kun palaute on annettu paikallisella tasolla, siihen on helpompi puuttua.

Aiheesta aiemmin:

Tuoreet varusmiehet joutuivat heti kahdeksi viikoksi pakkiruokailuun ja moni laihtui kilokaupalla – Varusmiesliitto huolissaan ruuan riittävyydestä