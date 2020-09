Koulut alkoivat koronan varjossa niin Euroopassa kuin Kiinassakin

Miljoonat koululaiset palasivat tiistaina takaisin kouluun kesälomilta samaan aikaan, kun koronavirustartuntojen määrä mantereella on koko ajan noussut tasaisesti.

Koulut avautuivat muun muassa Venäjällä, Ukrainassa, Belgiassa ja Ranskassa, missä kaikkien yli 11-vuotiaiden koululaisten ja opiskelijoiden on käytettävä kasvomaskia.

Venäjällä lukuliiterien avautumista varjosti tieto, joka mukaan koronavirustartuntojen määrä oli ylittänyt miljoonan rajapyykin.

Lapsia koulun avajaisseremoniassa tiistaina Naberezhnye Chelnyssa, Venäjällä. Jegor Alejev / AOP

Myös koronaviruksen lähtöpaikkana pidetyssä Wuhanissa Kiinassa koulut ja lastentarhat avattiin ensimmäistä kertaa seitsemään kuukauteen tiistaina. Opinahjoihin ja päiväkoteihin palasi liki 1,4 miljoonaa lasta ja nuorta.

Wuhanin viranomaisten mukaan kaupungilla on valmiit suunnitelmat etäopetukseen palaamisesta, jos koronavirustartuntojen määrä lähtee nousuun.

Koululaiset käyttävät koulumatkoilla kasvomaskeja, ja heitä on myös ohjeistettu tulemaan kouluun muulla tavoin kuin julkisilla liikennevälineillä, aina kun se on mahdollista. Koulut on myös velvoitettu järjestämään tietoiskuja ja harjoituksia, joilla varaudutaan mahdolliseen uuteen epidemiaan.

Lukiolaisia saapumassa kouluun Wuhanissa tiistaina 1. syyskuuta. EPA

Virallisten tietojen mukaan liki 80 prosenttia Kiinan koronakuolemista tapahtui Wuhanissa. Kaupunki oli kaksi kuukautta täysin suljettuna. Toukokuussa viranomaiset järjestivät koronatestit, joissa testattiin noin 11 miljoonaa ihmistä.

Liki kaikki Kiinan koulut ja päiväkodit on jo avattu. Maan pääkaupungissa Pekingissä, jossa oli taannoin paikallinen tartuntarypäs, koulut on määrä avata vielä tässä kuussa.

Lue tästä Ylen juttu koulujen alkamisesta Virossa: Koulut alkavat tänään Virossa näyttävin menoin: Ekaluokkalainen Lisbeth Meetua vie kukkia opettajalle ja saa aapisensa juhlallisessa seremoniassa

Ranskassa maskipakko työpaikoilla

Ranskassa otettiin tiistaina käyttöön uudet suositukset kasvomaskien käytöstä työpaikoilla. Säännöksiä on jo ennen niiden voimaantuloa kritisoitu sekaviksi.

Säännökset vaihtelevat sen mukaan, kuinka pahaksi tautitilanne luokitellaan missäkin osassa maata, kertoo yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun). Jos tartuntoja ei alueella ole runsaasti, työntekijät voivat ottaa maskin pois, jos työpaikalla on riittävä tuuletus, työpöytien välillä on sermit tai jos kaikki käyttävät visiireitä.

Koululaisia Victor Schoelcherin koulussa Montpellierissa, Ranskassa tiistaina 1. syyskuuta. Guillaume Horcajuelo / EPA

Pariisin kaltaisilla korkean riskin alueilla työntekijällä on oltava vähintään neljä neliömetriä vapaata tilaa ympärillään, jos tämä haluaa ottaa maskinsa pois.

Säännöksiin on kirjattu runsaasti poikkeuksia ja tarkennuksia, minkä vuoksi maskin käyttöön liittyviä suosituksia on kritisoitu lehdistössä "monimutkaisemmiksi kuin ranskan kielioppi".

Koronvirustartuntojen määrä Ranskassa on noussut kovaa vauhtia. Maassa on rekisteröity liki 30 000 tartuntaa viikossa, mikä on noin neljä kertaa enemmän kuin kesän alussa.