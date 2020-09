Kirjeenvaihtajalta: Trump latasi kovat piippuun – Bidenin johtoasema vahvistui entisestään

WASHINGTON Republikaanit näkivät viime viikon puoluekokouksessaan vaivaa luodakseen kuvaa lähimmäisistään huolehtivasta kunnon ihmisestä.

Puhuja toisensa perään tuli kameran eteen todistamaan, että Donald Trump välittää muistakin kuin itsestään. Kykenee välittämään ja haluaa välittää ”silloin, kun kamerat eivät ole päällä.” (siirryt toiseen palveluun)

Trump toivoo amerikkalaisten parasta, koska on huolissaan heidän tulevaisuudestaan. Hänen ei todellakaan olisi tarvinnut ryhtyä presidentiksi, varallisuutta kun on siunaantunut yltäkylläisesti.

Tavallinen 74-vuotias ei huhki yötä päivää töissä. Hän tekee niin, koska rakastaa isänmaataan ja haluaa Amerikan olevan aina kärjessä.

Nämä olivat netissä pidetyn puoluekokouksen keskeisiä viestejä. Ne siivittivät Trumpin marraskuun presidentinvaalin loppusuoralle.

Trump palasi omalle radalleen jo viikonvaihteessa. Välittäminen ja muu pehmoilu unohtuivat Twitterin ääressä.

Trump tykitti raivokkaasti Portlandin pormestarista, Black Lives Matter ja Antifa-järjestöistä sekä paljastuskirjan tehneestä veljentyttärestään.

Maanantaina hän väitti FoxNewsin haastattelussa, että demokraattien Joe Biden on hämäräperäisten voimien vietävänä.

Trump puhui lennosta, jonka matkustajat olivat pukeutuneet mustiin univormuihin. Nämä olivat Trumpin mukaan menossa republikaanien puoluekokoukseen pahat aikeet mielessään.

Trump selitti, ettei voinut paljastaa tässä vaiheessa enempää, koska tapauksen tutkinta on kesken. Trumpin kannattajiin lukeutuva juontaja Laura Ingrahamkaan ei vakuuttunut, vaan sanoi presidentin puheiden kuulostavan salaliittotarinoilta. (siirryt toiseen palveluun)

Wisconsinin kansalliskaartin sotilaat partioivat Kenoshassa oikeustalon edessä ennen presidentti Donald Trumpin vierailua 1. syyskuuta. Tannen Maury / EPA

Tiistaina Trump matkusti varoituksista huolimatta Kenoshaan, joka on ollut katumellakoiden näyttämönä. Sekä Wisconsinin kuvernööri että Kenoshan pormestari olivat pyytäneet häntä jättämään vierailun väliin, koska se voisi provosoida mielenosoittajia lisää.

Hän tarkasteli mellakoiden tuhoja ja lupasi 42 miljoonaa dollaria eli reilut 35 miljoonaa euroa Wisconsinin turvallisuuden kohentamiseen (siirryt toiseen palveluun).

Hän sanoi Kenoshan kärsineille yrittäjille suunnatussa puheessaan, että hänen laki ja järjestys –linjansa on ainoa tapa saada mellakointi loppumaan ja rakentaa uudelleen rotujen väliltä rikkoutuneita siltoja (siirryt toiseen palveluun).

Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia kuljettava auto ohittaa Kenoshan mellakoissa tuhoutuneen kiinteistön. Trump syytti tuhoista "kotimaista terrorismia". Tannen Maury / EPA

Trump ei vaikuttanut uskottavalta. Ainakaan välitöntä vaikutusta vierailulla ei näyttänyt olevan. Mielenosoitukset jatkuivat Kenoshassa, Portlandissa ja useissa muissa kaupungeissa (siirryt toiseen palveluun).

Wisconsin on yksi marraskuun vaalit ratkaisevista niin sanotuista vaa’ ankieliosavaltioista. Trump voitti siellä 2016 Hillary Clintonin alle prosenttiyksikön erolla.

Uusimmat mielipidemittaukset eivät lupaa hänelle hyvää siellä eikä muissakaan ratkaisevissa osavaltioissa. Joissakin niistä Trump on pystynyt kuromaan Bidenin etumatkaa umpeen, mutta kokonaistilanteessa ero on selvä.

Kattavana ja luotettavana pidetyssä Morning Consultin mittauksessa (siirryt toiseen palveluun) Bidenin johto oli kahdeksan prosenttiyksikköä. Tämä on merkittävää, koska neljä vuotta sitten samassa puoluekokousten jälkeisessä mittauksessa Trump oli pystynyt kohentamaan asemiaan Clintoniin nähden. Nyt tilanne oli pysynyt samana tai kääntynyt Bidenin eduksi.

Turhauttavinta Trumpin kannalta on, että Biden on noussut johtoon myös Arizonassa, johon Trump on satsannut viime kuukausien aikana paljon.

Hänellä on osavaltiossa vaikutusvaltainen vihamies, senaatista viime vaaleissa pois jäänyt republikaani Jeff Flake. Entinen senaattori kampanjoi vimmatusti Bidenin puolesta ja varoittaa Trumpista.

Moni muukin sanoo seuraavansa huolestuneena, mitä Trump seuraavaksi yrittää. Vaalit lähestyvät vääjäämättä eikä homma hänen osaltaan pelitä. Vakavan väkivallan vaara Yhdysvaltain kaduilla kasvaa koko ajan.

Presidentti Donald Trump palasi Valkoiseen taloon Kenoshan vierailun jälkeen 1. syyskuuta. Rod Lamkey / Pool / EPA

