Kotihoitajilla on lupa käyttää 4 maskia päivässä, vaikka asiakkaita on toistakymmentä – SuPer: Työpäivään varattujen maskien määrä ei riitä

Kotihoidossa on yleinen suositus, että hoitaja käyttää kirurgisia suu-nenäsuojaimia säästeliäästi, yhdessä työpäivässä keskimäärin neljä. Suojaimen likaantuessa tai kostuessa sen saa kuitenkin vaihtaa uuteen.

Kotihoitajan työvuoroon saattaa sisältyä iltaisin jopa 17 asiakaskäyntiä. Työnantajien ohjeistus on johtanut siihen, että kotihoitaja käy useiden vanhusten luona samalla kasvosuojaimella.

Edes autoa ajaessaan ei hoitaja voi kodista toiseen siirtyessään riisua suojainta, sillä silloin samaa maskia ei enää voi laittaa takaisin (siirryt toiseen palveluun).

– Neljän kappaleen suositus tuntuu pieneltä. Se ei riitä. Unohdetaan, että keuhkot tekevät aika paljon enemmän töitä maskin kanssa hengittäessä. Hoitajalla pitää olla myös aikoja, jolloin hän voi hengittää vapaasti, muistuttaa Suomen perus- ja lähihoitajien liiton puheenjohtaja Silja Paavola.

Pelkästään useiden vanhusten hoitaminen sama suojain kasvoilla tuntuu väärältä. Puhumattakaan esimerkiksi siitä, millainen tarve hoitajilla on ollut kesähelteiden aikana huolehtia juomisestaan. Sen jälkeen tarvittaisiin aina uusi suojain.

– Vanhusten kodit ovat usein kuumia, eivätkä he mielellään halua avata ikkunaa. Varsinkin suihkutilanteissa on kuumaa ja kosteaa, kertoo työsuojeluvaltuutettu Minna Kottonen.

Hän edustaa Turun kaupungin vanhus- ja vammaispalvelujen noin tuhatta hoitajaa.

Kottonen muistuttaa, että neljä kirurgista suu-nenäsuojainta per työpäivä on työnantajan virallinen suositus, joka tulee sairaanhoitopiirin ohjeistuksesta. Likaantuminen tai kastuminen on peruste käyttää useampikin maski päivässä.

Toive: Uuden asiakkaan luokse aina uusi maski

Kotihoitajan kohtaamien vanhusasiakkaiden määrä vaihtelee riippuen alueesta ja siitä, onko kyseessä päivä-, ilta- vai yövuoro. Työsuojeluvaltuutettu Minna Kottonen laskee, että aamuvuoroissakin on 7–8 paikkaa käytävänä. Iltavuorossa voi olla jopa 12–17.

Jos maskien määrästä ei olisi työnantajan suositusta, Minna Kottoselle olisi selvää, millainen periaate olisi hyvä.

– Kertakäyttöisiä suu-nenäsuojia saisi käyttää kertakäyttöisesti. Maskin saisi vaihtaa jokaisen asiakkaan jälkeen, ennen kuin menee uuden asiakkaan luo.

Työsuojeluvaltuutettu Minna Kottoselle ovat kirurgiset suu-nenäsuojaimet tulleet tutuiksi kotihoitajan työssä. Työnantajan suosituksen vuoksi samaa maskia joutuu välillä pitämään pitkiäkin aikoja. Päivi Leppänen / Yle

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola nostaa tavoitteeksi saada suojainten minimimääräksi vähintään kuusi.

– Siihen menee tietysti rahaa, kun ajatellaan yhteiskunnallisesti. Mutta paljon rahaa maksaa sekin, jos maski ei toimi. Minimin määrittelyssä pitää päästä kuutta kohti.

Keväästä on edistytty

Jos kotihoidon henkilökuntaa nyt puhuttaakin keskimäärin neljän kasvosuojaimen riittävyys työvuoroa kohti, on tilanne kuitenkin parempi kuin keväällä.

Silloin työnantajilla ei kerta kaikkiaan ollut antaa suojaimia – ainakaan kotihoidon työntekijöille.

– Turun kaupunki teki keväällä ratkaisun, että kotihoitajille ommeltiin kankaisia maskeja vanhoista lakanoista. Vein vanhuspalveluiden johdolle viestiä, että kangasmaskit eivät ole työturvallisuuslainsäädännön tarkoittamia henkilösuojaimia eivätkä ne suojaa työntekijää riittävästi. Ennemminkin niiden käyttöön sisältyi riskejä, työsuojeluvaltuutettu Minna Kottonen kertaa tapahtumia.

Joissain kunnissa kotihoidossa käytettiin Kottosen mukaan jopa kankaisia tuubihuiveja, joita voi pestä 30 asteessa.

– Neuvottelin tilanteesta moneen kertaan työnantajan kanssa. Kun tulosta ei syntynyt, tein aluehallintovirastolle valvontapyynnön siitä, miten työnantaja noudattaa työturvallisuuslain pykälää 40 (siirryt toiseen palveluun). Siis suojaa työntekijöitään biologisilta altisteilta, Kottonen kertoo.

Lopulta työnantaja eli Turun kaupunki poisti kankaiset maskit kotihoitajien käytöstä ja siirryttiin kirurgisiin suu-nenäsuojaimiin. Tosin aluksi niitä sai käyttöön vain kaksi kappaletta päivässä.

– Se ei riittänyt mihinkään. Sain silloin työntekijöiltä paljon palautetta sähköpostilla ja puhelimessa, Minna Kottonen muistelee.

SuPerin puheenjohtajan Silja Paavolan mielestä neljän maskin suositus per työpäivä tuntuu kovin pieneltä. Hän tähtää vähintään kuuteen. Elsa Vihmari-Henttonen / Super

Pelkät silmät eivät riitä vuorovaikutukseen

Kasvosuojaimet ovat ilman muuta hyödyksi sekä vanhuksille että heidän hoitajilleen. Sen ymmärtävät kaikki. Mutta niihin liittyy vanhustyössä myös haasteensa.

– Huonokuuloisten asiakkaiden voi olla vaikea kuulla, mitä hoitaja puhuu, kun maskin läpi ei voi lukea edes huulilta. Myös hoitajan tunnetila voi jäädä tunnistamatta, kun vanhus näkee pelkät silmät eikä pysty tulkitsemaan hoitajan ilmeitä. Erityisesti muistisairaiden kanssa on tärkeää, että koko kehoa käytetään viestinnässä, kertoo itsekin kotihoidossa työskentelevä työsuojeluvaltuutettu Minna Kottonen.

Hoitajan aseptinen omatunto (siirryt toiseen palveluun) voi olla koetuksella, jos vanhus ei saa puheesta selvää ja pyytää ottamaan suojaimen pois. Siihen ei voi koskea ottaakseen sen vain puheen ajaksi pois tieltä.

Huonokuuloinen tai muistisairas vanhus voi kokea helpommaksi, jos kotihoitajalla onkin kirurgisen suu-nenäsuojaimen sijasta läpinäkyvä visiiri. Näitäkin työnantajilla on tarjolla.

